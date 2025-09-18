Mon Amie tặng 1.000 áo sơ mi cho khách hàng dự The Vow's Legacy

Tiêu dùng thông minh 14:20

Trong khuôn khổ sự kiện The Vow's Legacy, Mon Amie Veston mang đến cho khách tham dự một trải nghiệm đặc biệt: chương trình quà tặng 1.000 sơ mi may đo cao cấp.

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy

18 tháng 9, 2025 | 15:21

Trúc Thy là một kỷ lục gia, nghệ sĩ giải trí giáo dục nên gần như các chương trình giải trí của cô đều hướng rõ nét việc giáo dục và ngược lại.

Những chương trình giáo dục của Trúc Thy đều có tính giải trí cao để giúp cho khán giả của mình được chơi trong việc học và được học trong lúc chơi.

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy - Ảnh 1.

Từ một BTV - MC của đài truyền hình, cô chuyển hướng thành một nghệ sĩ giải trí giáo dục thực thụ. Học chuyên ngành các trường về nghệ thuật từ diễn xuất, múa và âm nhạc. Trúc Thy chơi được piano, guitar, đàn tranh cùng việc nhảy múa, ca hát diễn xuất, thuyết trình, vẽ tranh đều thành thạo.

Cô cũng là nghệ sĩ sáng tác nhiều bài hát để học tiếng Anh nhiều nhất Việt Nam đã được vinh danh kỷ lục Việt Nam.

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy - Ảnh 2.

Vừa phát hành tuyển tập Tiếng Anh Diệu Kỳ tập 2 gồm 50 bài hát để giúp việc học tiếng Anh dễ dàng, thú vị và cuốn hút hơn thông qua âm nhạc là ca hát. Đến thời điểm này là 200 bài hát ttiếng Anh. Song song đó là triển lãm tranh - ảnh - sách - thư pháp. Tất cả đều do Trúc Thy sáng tác và thực hiện.

Trúc Thy cũng là nhà sản xuất chương trình truyền hình "Hát Với Ms.Thy - Tiếng Anh Diệu Kỳ" được phát sóng hàng tuần trên truyền hình cũng như các bài hát phát thanh trên VOH.

Để có thể sáng tác những bài hát tiếng Anh với những câu hát gần gũi, dùng để giao tiếp trong cuộc đời sống hàng ngày là hành trình trải nghiệm khắp năm châu với 50 nước trên thế giới mà tác giả đã đặt chân đến để tìm hiểu, nghiên cứu về ngôn ngữ - văn hóa - con người, làm sao giúp việc học có thể ứng dụng vào đời sống thực tế.

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy - Ảnh 3.

Trúc Thy cũng đã từng dạy cho trẻ em cộng đồng người Việt tại Mỹ các lĩnh vực nghệ thuật và các bài Tiếng Anh do mình sáng tác, được đài truyền hình Vietface ghi hình và chia sẻ cho kiều bào tại Mỹ.

Năm 2026, Trúc Thy sẽ sang Úc giảng dạy theo lời mời của một vài đơn vị tại Úc về kỹ năng nghệ thuật như diễn thuyết, diễn kịch, ca hát, vẽ tranh, múa, catwalk cho trẻ em cộng đồng người Việt ở Úc bằng 2 ngôn ngữ Anh - Việt.

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy - Ảnh 4.

Sắp tới đây, Trúc Thy sẽ tổ chức cuộc thi "Tiếng Anh Diệu Kỳ" nhằm tạo một sân chơi để giúp cho trẻ em phát triển về ngôn ngữ thông qua nghệ thuật dự kiến vào năm 2026.

P.Nguyễn

