Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc

Không ồn ào xuất hiện trên truyền thông, cũng không đặt mình ở vị trí trung tâm, ông chọn cách làm việc âm thầm: gắn tri thức với nhân văn, coi việc học, việc đọc và việc chia sẻ hiểu biết là một phần của đời sống văn hoá cộng đồng.

Ông Đỗ Hữu Thiện – người sáng lập Trung tâm Tri thức Thiện Nhân Văn - trong một buổi ra mắt sách tại Đường sách TPHCM.

Khi tri thức trở thành không gian gặp gỡ

Từ những cuộc gặp gỡ nhỏ, giản dị, nơi con người ngồi lại với nhau để trò chuyện về sách, về đạo đức, về trách nhiệm xã hội, Trung tâm Tri thức Thiện Nhân Văn dần hình thành như một không gian mở. Ở đó, tri thức không mang dáng vẻ hàn lâm khô cứng, mà hiện diện như một dòng chảy tự nhiên, nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

Những buổi sinh hoạt, trao đổi không đặt nặng diễn thuyết hay khẩu hiệu, mà chú trọng đối thoại, lắng nghe và cùng suy ngẫm. Việc học, vì thế, không chỉ nhằm tích lũy kiến thức, mà hướng đến hoàn thiện nhân cách – một giá trị cốt lõi của văn hoá giáo dục.

Không gian sinh hoạt, học tập và đọc sách miễn phí tại Trung tâm Tri thức Thiện Nhân Văn.

Quảng Trị – tri thức trong chiều sâu ký ức văn hoá

Trong các hoạt động tại Quảng Trị – vùng đất giàu ký ức lịch sử – tri thức được ông Đỗ Hữu Thiện tiếp cận như một phương thức kết nối quá khứ với hiện tại. Những chia sẻ về sách, về học tập, về trách nhiệm cá nhân trước cộng đồng được đặt trong mối quan hệ với ký ức chiến tranh, với sự mất mát và khát vọng hồi sinh.

Ở đó, tri thức không chỉ mang ý nghĩa phát triển cá nhân, mà còn là cách để con người hiểu sâu hơn về lịch sử, biết trân trọng hoà bình và sống tử tế hơn với hiện tại.

Học bổng – sự tiếp nối của văn hoá học tập

Bên cạnh việc tạo dựng không gian tri thức, Trung tâm Tri thức Thiện Nhân Văn còn duy trì các chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó, hiếu học. Với ông Đỗ Hữu Thiện, mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là một cách gìn giữ và tiếp nối văn hoá học tập – nơi tri thức được truyền đi cùng niềm tin và sự khích lệ.

Nhiều em học sinh từ các chương trình này đã tìm thấy động lực để tiếp tục con đường học vấn, xem việc học không chỉ là nghĩa vụ, mà là cơ hội tự hoàn thiện bản thân.

Trung tâm Tri thức Thiện Nhân Văn trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó, hiếu học tại các trường học ở tỉnh Quảng Trị.

Một lựa chọn lặng lẽ nhưng bền bỉ

Điều dễ nhận thấy trong hành trình của ông Đỗ Hữu Thiện là sự tiết chế trong cách làm và cách thể hiện. Ông không tìm kiếm sự ghi nhận, mà kiên trì vun đắp những giá trị có thể lan tỏa lâu dài. Tri thức, theo ông, chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Trong đời sống văn hoá hôm nay, những nỗ lực như vậy có thể không tạo nên sự chú ý tức thời, nhưng lại góp phần hình thành nền tảng tinh thần vững chắc cho cộng đồng. Đó cũng là cách mà tri thức, khi gắn với nhân văn, trở thành một thực hành văn hoá – âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà sâu xa.