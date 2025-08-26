Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Ngày 30-8, tại Trung tâm Hội nghị 272 (TP. Hồ Chí Minh), Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ trang trọng tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh doanh nhân" – một sự kiện được cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp kỳ vọng trở thành bước ngoặt quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới.

Sự kiện được Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cấp phép theo Giấy phép số 2089/SVHTT-BCXB ngày 21/8/2025, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước đối với những sáng kiến đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và nói riêng với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

Tiến sĩ Phạm Sỹ Chung – Nguyên Vụ trưởng, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, hiện là Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam và Trưởng Ban Cố vấn Dự án

Quy tụ đông đảo giới trí thức, doanh nhân và truyền thông

Buổi họp báo sẽ có sự tham dự của Ban Cố vấn cấp cao, Ban Tổ chức, các Ban Chuyên môn cùng đông đảo doanh nhân tiêu biểu đang tham gia dự án. Bên cạnh đó, nhiều văn nghệ sĩ, nhân sĩ trí thức và hơn 20 cơ quan báo chí, truyền hình, tạp chí, trang thông tin điện tử trên toàn quốc sẽ đồng hành đưa tin, góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị của chương trình đến cộng đồng

TS. Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam, Trưởng ban tổ chức dự án Bản lĩnh doanh nhân

Ý nghĩa chiến lược của Dự án "Bản lĩnh doanh nhân"

Dự án được xây dựng với mục tiêu trở thành diễn đàn uy tín, nơi doanh nhân Việt cùng kết nối, chia sẻ, đồng hành và khẳng định vai trò trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động truyền thông, "Bản lĩnh doanh nhân" còn nhấn mạnh thông điệp khích lệ tinh thần bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến của doanh nhân – những người đang trực tiếp góp phần định hình diện mạo nền kinh tế Việt Nam. Qua đó, dự án hướng tới việc định vị hình ảnh doanh nhân Việt Nam hiện đại: bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập quốc tế, đồng thời lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển bền vững đến cộng đồng.

Hội đồng chuyên gia dự án Bản lĩnh doanh nhân

Hành trình đồng hành cùng doanh nhân Việt

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nhiều biến động, doanh nhân Việt không chỉ cần năng lực quản trị mà còn cần bản lĩnh để thích ứng, đổi mới và dẫn dắt sự phát triển. Dự án "Bản lĩnh doanh nhân" vì vậy mang sứ mệnh khẳng định vai trò tiên phong, đồng hành cùng doanh nhân vượt qua thách thức, góp phần kiến tạo giá trị mới cho đất nước.

Buổi họp báo ra mắt sẽ là dấu mốc quan trọng mở đầu cho chuỗi hoạt động xuyên suốt của dự án trong năm 2025 và các năm tiếp theo, bao gồm các chương trình đào tạo, kết nối giao thương, hoạt động văn hóa nghệ thuật, cũng như các diễn đàn trao đổi chính sách giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Với thông điệp lan tỏa "Khởi đầu hành trình kiến tạo giá trị mới", sự kiện không chỉ giới thiệu một dự án, mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tin, sự đồng hành và khát vọng xây đắp tinh thần đoàn kết, cùng vươn tới thành công bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng hội nhập của doanh nhân Việt.

Liên hệ: 0837 426 426 – 0365 4848 77

Website: banlinhdoanhnhan.vn

Fanpage – TikTok – YouTube: Bản Lĩnh Doanh Nhân