Hồng Kông chào đón du khách Việt với hành trình lễ hội sôi động

Chuỗi hoạt động này nhằm khẳng định vai trò quan trọng của thị trường Việt Nam đối với HKTB.

Đây cũng là dịp để HKTB chia sẻ những định hướng tiếp thị độc quyền, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác với truyền thông khu vực phía Nam.

Diễn viên Võ Tấn Phát (bên trái) chia sẻ về những trải nghiệm du lịch Hồng Kông

Phát biểu tại sự kiện, bà Liew Chian Jia, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của HKTB, nhấn mạnh: "Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của chúng tôi tại Đông Nam Á. Thông qua những chiến dịch sáng tạo và giàu tính tương tác, chúng tôi mong muốn giới thiệu một hình ảnh Hồng Kông sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết – từ các trải nghiệm văn hóa, du lịch độc đáo cho đến chuỗi sự kiện đẳng cấp quốc tế diễn ra quanh năm – nhằm truyền cảm hứng và thu hút ngày càng nhiều du khách Việt".

Theo báo cáo mới nhất từ HKTB, từ tháng 1 đến tháng 7-2025, Hồng Kông đã đón hơn 39.000 lượt khách Việt Nam, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số ấn tượng này cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến đối với du khách Việt.

Tại sự kiện, Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) đã giới thiệu những điểm nhấn du lịch nổi bật sẽ dẫn dắt các hoạt động quảng bá trong năm 2025 như Hong Kong Disneyland kỷ niệm 20 năm thành lập với chương trình "The Most Magical Party of All" – lễ hội kéo dài suốt một năm, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đặc sắc và khoảnh khắc khó quên.

Du khách sẽ được thưởng thức vở diễn mới tại lâu đài cùng các nhân vật Mickey và những người bạn, chiêm ngưỡng cuộc diễu hành "Friendtastic!" lớn nhất từ trước đến nay với 11 xe hoa rực rỡ, và phiên bản đặc biệt của show diễn ban đêm Momentous – được nâng cấp với hiệu ứng trình chiếu ấn tượng và màn múa drone độc đáo.

Ocean Park Hồng Kông mang đến sự kết hợp sôi động giữa các trò chơi mạo hiểm, trải nghiệm khám phá thế giới hoang dã và cảnh quan tuyệt đẹp – trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho du khách. Tại đây, du khách có thể gặp gỡ những chú gấu trúc khổng lồ được yêu thích và khám phá Đại thủy cung với hàng trăm loài sinh vật biển kỳ thú.

Khai trương vào tháng 4-2025, Công viên Thể thao Kai Tak là trung tâm thể thao và giải trí tầm cỡ quốc tế mới nhất của Hồng Kông.

Hồng Kông tiếp tục khẳng định vị thế là "Thủ phủ sự kiện của châu Á". Từ Tết Trung thu đến lễ đón giao thừa, thành phố luôn ngập tràn không khí lễ hội và các sự kiện văn hóa đặc sắc, bao gồm Múa Rồng Lửa Tai Hang, hay Triển lãm phim trường Cửu Long Thành Trại. Đây là cơ hội để du khách khám phá di sản văn hóa, tinh hoa ẩm thực và nhịp sống sôi động đặc trưng của nơi này…