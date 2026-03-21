Hữu Phước: Truyền năng lượng cho giới trẻ

Bắt đầu từ những đoạn clip ngẫu hứng, Bùi Hữu Phước, hay còn gọi là Phước Lầy, đã dần tìm thấy đam mê và bước vào hành trình trở thành nhà sáng tạo nội dung giải trí online. Hiện tại, anh sở hữu kênh TikTok với gần 900.000 người theo dõi và có hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Facebook.

Phước Lầy lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực cho hàng triệu khán giả

"Lầy" và "chất" - Bí quyết tạo nên những video triệu view

Phước Lầy hào hứng kể lại: "Ban đầu, tôi chỉ quay một số clip thử thách vui giữa nhóm bạn và đăng tải lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm. Nhưng rồi có một video được rất nhiều lượt thích và chia sẻ. Nhiều người bình luận rằng, khi xem video họ cảm thấy gần gũi như đang chơi cùng bạn bè ngoài đời vậy. Chính khoảnh khắc đó là bước ngoặt khiến tôi nghĩ: À, mình có thể biến niềm vui này thành công việc nghiêm túc".

Từ đó, Phước và bạn bè đã cùng tạo nên những video với các thử thách vừa "lầy", vừa sáng tạo, như: cây kim nổi trên mặt nước, may giấu chỉ, thổi ống hút vào chai thủy tinh… Những trò chơi tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến tiếng cười hồn nhiên, đưa người xem bước vào hành trình trở về với thế giới tuổi thơ.

Những thử thách đơn giản nhưng mang đến tiếng cười cho hàng triệu khán giả

Với Phước Lầy, điều làm nên thành công của các video không phải kỹ xảo hay kịch bản phức tạp, mà là sự tự nhiên và chân chất. "Người xem bây giờ tinh lắm. Họ nhìn là biết ai đang diễn, ai đang vui thiệt. Nhóm tôi không dàn dựng quá nhiều, chỉ tạo khung trò chơi để mọi người tự do phản ứng. Cái 'lầy', cái vui tự nhiên ấy chính là điểm thú vị và độc đáo làm nên sức hút của các video" - Phước chia sẻ.

Giữa thế giới sáng tạo nội dung đa dạng, đầy tính cạnh tranh, Phước Lầy vẫn luôn giữ bản sắc riêng - "lầy lội" nhưng duyên dáng. Anh tâm sự: "Tôi nghĩ ai cũng có 'chất riêng', nhưng 'lầy có duyên' thì phải là chính mình. Do đó, mỗi trò chơi, mỗi câu nói, tôi đều cố gắng thể hiện phong cách vui nhộn, sáng tạo và thật lòng nhất".

Lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực

Theo Phước, điều khó nhất để tạo nên những màn giải trí hấp dẫn không phải cách quay, dựng video, mà là sự mới lạ nhưng phù hợp, đồng thời mang đến nụ cười và năng lượng tích cực cho khán giả. Anh nhận định: "Trò chơi thì nhiều, nhưng để vừa vui, vừa an toàn, vừa đúng tinh thần thì không dễ chút nào".

Phước luôn đặt mục tiêu vui nhộn làm cốt lõi và sự cạnh tranh làm "gia vị". Anh cho biết: "Mục tiêu của tôi là mang lại tiếng cười, nên trò chơi dù có kịch tính đến đâu cũng phải khiến người xem cảm thấy thoải mái, chứ không hề căng thẳng". Phước mong rằng các video của anh sẽ giúp người xem được kết nối, được thả mình vào những trò chơi thú vị và cảm thấy thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi.

Phước Lầy và cô Ba, người góp phần không nhỏ cho sự thành công của các cuộc chơi mà Phước tạo ra

Trong tương lai, Phước Lầy sẽ tiếp tục mang đến những điều bất ngờ cho khán giả, bởi anh tin rằng nguồn tài nguyên sáng tạo sẽ không bao giờ cạn kiệt. "Nếu một ngày xu hướng trò chơi online bão hòa, tôi sẽ chuyển hướng từ chơi sang truyền cảm hứng chơi, làm vlog hậu trường, chia sẻ cách tổ chức, hoặc kết hợp yếu tố văn hóa, ẩm thực miền Tây để tạo trải nghiệm mới… Cốt lõi vẫn là tiếng cười và năng lượng tích cực, chỉ thay đổi cách thể hiện mà thôi".

Khi được hỏi điều muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ sáng tạo, Phước chỉ nói ngắn gọn: "Cứ làm đi, đừng sợ sai. Quan trọng là phải thật với chính mình và hiểu rõ vì sao mình bắt đầu. Nếu bạn làm vì niềm vui, vì muốn lan tỏa điều tích cực, người xem nhất định sẽ cảm nhận được và gắn bó với bạn lâu dài. Chúc các bạn thành công!".