Hữu Phước: Truyền năng lượng cho giới trẻ

Yoga làm tăng sức mạnh cơ bắp, giảm mỡ bụng, hỗ trợ thận thải axit uric... Yoga mang lại nhiều hiệu quả độc đáo mà không phải ai cũng biết.

Hiểu rõ quy định và cách tính thuế thu nhập cá nhân online giúp người lao động chủ động tài chính và tránh rủi ro pháp lý.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 triển khai mô hình điều trị kết hợp nghỉ dưỡng, giúp người bệnh phục hồi trong không gian riêng tư.

Tranhtomauonline.com mang đến kho tranh tô màu phong phú và đa dạng chủ đề động vật, thực vật, đồ vật, nghề nghiệp, phương tiện…

Kloé Wellness Center–House of Beauty Paris chính thức khai trương, mang đến một không gian chăm sóc sắc đẹp và phục hồi toàn diện theo xu hướng wellness.

Home Credit đã khép lại chiến dịch Tết 2026 bằng cú hích về truyền thông, ghi dấu ấn cho người tiêu dùng qua chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng.

Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School vừa công bố Wisdomland Đảo Kim Cương và Wisdomland Imperia là thành viên của cộng đồng Eco-Schools.

Mở đầu năm 2026 đầy khởi sắc, Dạ Minh Châu gây chú ý khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án nghệ thuật và sự kiện lớn.

Không ồn ào hay vội vã, Hồ Kiều Thu chọn cho mình một con đường bền bỉ, lặng lẽ theo đuổi đam mê nghệ thuật suốt nhiều năm qua.

Mới đây, trong loạt ảnh mới giới thiệu đến công chúng, nha sĩ- ca sĩ Phạm Kỳ Anh khiến khán giả bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, phong cách tươi mới.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt và CTCP Tập đoàn Đầu tư ATM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và tạo cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.

Vừa qua, tại sân khấu Kim Thái Hoàng, ca sĩ Thạch Dũng (Giải nhất cuộc thi Tình ca Việt Nam 2025) tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Ngày 15-3, Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức sự kiện "Lễ trao Quyết định bổ nhiệm và Công bố chiến lược hoạt động năm 2026" của Tạp chí Phụ nữ Mới

ThaiBinhToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, trở thành nền tảng tổng hợp và xếp hạng các địa điểm nổi bật tại địa phương.

PhuThoToplist ra đời như nền tảng nội dung chuyên sâu, đồng hành cùng du khách và người dân địa phương trong trải nghiệm tại Phú Thọ.

Á hậu Ánh Quyên được Chủ tịch cuộc thi Mister Cosmopolitan giao đảm nhận chức Trưởng Ban Tổ chức giải Mister Cosmopolitan 2026.

QuangBinhToplist ra đời như nền tảng tổng hợp thông tin hiệu quả, giúp việc tra cứu và quyết định đơn giản hơn.

Với hệ sinh thái thông tin từ HueToplist, việc khám phá Cố đô giờ đây trở nên chủ động, thuận tiện và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

Không chỉ gợi ý địa điểm, TienGiangToplist còn mang đến góc nhìn đa chiều về ẩm thực, lưu trú, mua sắm và nhiều lĩnh vực khác.

Tại Hải Dương, HaiDuongToplist đang đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và du khách.

Hữu Phước: Truyền năng lượng cho giới trẻ

21 tháng 3, 2026 | 14:32

Từ những đạo cụ giản dị, đời thường, Phước Lầy đã tạo nên thế giới trò chơi online đầy tiếng cười, mang đến năng lượng tích cực cho hàng triệu khán giả.

Bắt đầu từ những đoạn clip ngẫu hứng, Bùi Hữu Phước, hay còn gọi là Phước Lầy, đã dần tìm thấy đam mê và bước vào hành trình trở thành nhà sáng tạo nội dung giải trí online. Hiện tại, anh sở hữu kênh TikTok với gần 900.000 người theo dõi và có hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Facebook.

Hữu Phước: Biến sản phẩm giải trí triệu view, truyền năng lượng cho giới trẻ - Ảnh 1.

Phước Lầy lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực cho hàng triệu khán giả

"Lầy" và "chất" - Bí quyết tạo nên những video triệu view

Phước Lầy hào hứng kể lại: "Ban đầu, tôi chỉ quay một số clip thử thách vui giữa nhóm bạn và đăng tải lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm. Nhưng rồi có một video được rất nhiều lượt thích và chia sẻ. Nhiều người bình luận rằng, khi xem video họ cảm thấy gần gũi như đang chơi cùng bạn bè ngoài đời vậy. Chính khoảnh khắc đó là bước ngoặt khiến tôi nghĩ: À, mình có thể biến niềm vui này thành công việc nghiêm túc".

Từ đó, Phước và bạn bè đã cùng tạo nên những video với các thử thách vừa "lầy", vừa sáng tạo, như: cây kim nổi trên mặt nước, may giấu chỉ, thổi ống hút vào chai thủy tinh… Những trò chơi tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến tiếng cười hồn nhiên, đưa người xem bước vào hành trình trở về với thế giới tuổi thơ.

Hữu Phước: Biến sản phẩm giải trí triệu view, truyền năng lượng cho giới trẻ - Ảnh 2.

Những thử thách đơn giản nhưng mang đến tiếng cười cho hàng triệu khán giả

Với Phước Lầy, điều làm nên thành công của các video không phải kỹ xảo hay kịch bản phức tạp, mà là sự tự nhiên và chân chất. "Người xem bây giờ tinh lắm. Họ nhìn là biết ai đang diễn, ai đang vui thiệt. Nhóm tôi không dàn dựng quá nhiều, chỉ tạo khung trò chơi để mọi người tự do phản ứng. Cái 'lầy', cái vui tự nhiên ấy chính là điểm thú vị và độc đáo làm nên sức hút của các video" - Phước chia sẻ.

Giữa thế giới sáng tạo nội dung đa dạng, đầy tính cạnh tranh, Phước Lầy vẫn luôn giữ bản sắc riêng - "lầy lội" nhưng duyên dáng. Anh tâm sự: "Tôi nghĩ ai cũng có 'chất riêng', nhưng 'lầy có duyên' thì phải là chính mình. Do đó, mỗi trò chơi, mỗi câu nói, tôi đều cố gắng thể hiện phong cách vui nhộn, sáng tạo và thật lòng nhất".

Lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực

Theo Phước, điều khó nhất để tạo nên những màn giải trí hấp dẫn không phải cách quay, dựng video, mà là sự mới lạ nhưng phù hợp, đồng thời mang đến nụ cười và năng lượng tích cực cho khán giả. Anh nhận định: "Trò chơi thì nhiều, nhưng để vừa vui, vừa an toàn, vừa đúng tinh thần thì không dễ chút nào".

Phước luôn đặt mục tiêu vui nhộn làm cốt lõi và sự cạnh tranh làm "gia vị". Anh cho biết: "Mục tiêu của tôi là mang lại tiếng cười, nên trò chơi dù có kịch tính đến đâu cũng phải khiến người xem cảm thấy thoải mái, chứ không hề căng thẳng". Phước mong rằng các video của anh sẽ giúp người xem được kết nối, được thả mình vào những trò chơi thú vị và cảm thấy thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi.

Hữu Phước: Biến sản phẩm giải trí triệu view, truyền năng lượng cho giới trẻ - Ảnh 3.

Phước Lầy và cô Ba, người góp phần không nhỏ cho sự thành công của các cuộc chơi mà Phước tạo ra

Trong tương lai, Phước Lầy sẽ tiếp tục mang đến những điều bất ngờ cho khán giả, bởi anh tin rằng nguồn tài nguyên sáng tạo sẽ không bao giờ cạn kiệt. "Nếu một ngày xu hướng trò chơi online bão hòa, tôi sẽ chuyển hướng từ chơi sang truyền cảm hứng chơi, làm vlog hậu trường, chia sẻ cách tổ chức, hoặc kết hợp yếu tố văn hóa, ẩm thực miền Tây để tạo trải nghiệm mới… Cốt lõi vẫn là tiếng cười và năng lượng tích cực, chỉ thay đổi cách thể hiện mà thôi".

Khi được hỏi điều muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ sáng tạo, Phước chỉ nói ngắn gọn: "Cứ làm đi, đừng sợ sai. Quan trọng là phải thật với chính mình và hiểu rõ vì sao mình bắt đầu. Nếu bạn làm vì niềm vui, vì muốn lan tỏa điều tích cực, người xem nhất định sẽ cảm nhận được và gắn bó với bạn lâu dài. Chúc các bạn thành công!".

P.Nguyễn

