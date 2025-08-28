J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Thanh Liệt (Hà Nội), Trung tâm Truyền thông Tài Nguyên và môi trường – Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Thanh Liệt cùng Công ty J&T Express đã phối hợp tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công viên Chu Văn An, nơi diễn ra hoạt động trồng cây, vốn được quy hoạch trở thành không gian sinh thái phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng và nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực Tây Nam Hà Nội. Với những cây xanh đô thị được trao tặng, khuôn viên công viên được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một "lá phổi xanh" của thành phố, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và tạo dựng cảnh quan trong lành.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao bảng tượng trưng cho Ban Quản lý Công viên Chu Văn An – nơi sẽ là địa điểm trồng thêm mới các hàng cây xanh đô thị.

Đại diện J&T Express khẳng định: "Hà Nội không chỉ là trung tâm kinh tế – xã hội, mà còn là nơi J&T Express gắn bó với nhiều chương trình cộng đồng. Việc đồng hành cùng Hà Nội xanh chính là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình phát triển bền vững mà chúng tôi theo đuổi".

Theo đại diện J&T Express: "Yếu tố quyết định thành công chính là sự liên kết và đồng bộ. Khi chính quyền đưa ra định hướng, doanh nghiệp chủ động hành động và cộng đồng cùng tham gia, hiệu quả không chỉ đo bằng số lượng cây xanh, mà còn là sự thay đổi nhận thức và hành vi sống xanh của toàn xã hội".

Chương trình trồng cây đô thị tại công viên Chu Văn An (Hà Nội) là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Kiến tạo tương lai – J&T chung sức trồng 1 tỷ cây xanh" hưởng ứng thực hiện đề án "Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm 2024, J&T Express đã trồng mới 15.000 cây tràm nội (tràm cừ), mở rộng thêm 1 hecta rừng tràm ngập phèn tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, góp phần quan trọng vào bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước quý giá.

Trước đó, năm 2023, doanh nghiệp đã triển khai chiến dịch tái chế rác thải thành bàn ghế học đường và trao tặng cho các em học sinh tại Hà Nội, TP HCM và Bắc Ninh. Chiến dịch không chỉ giúp làm xanh thêm không gian học tập, mà còn giáo dục thế hệ trẻ ý thức tiết kiệm, tái sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.