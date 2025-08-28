J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Chuyện của Sao 12:19

Á quân 2 "Solo cùng bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh, trăn trở làm sao để khán giả không nhàm chán, luôn làm mới mình giữa thời điểm dòng nhạc đang bị bão hòa.

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Điểm đến 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Khoẻ - Đẹp 16:40

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Chuyện của Sao 10:39

Ca sĩ Quang Toàn, gương mặt nhiều kỳ vọng Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Bản lĩnh sống 10:17

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Khoẻ - Đẹp 18:50

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Khoẻ - Đẹp 14:36

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới".

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Tiêu dùng thông minh 14:34

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt thẻ Tự Do 2in1 lấy cảm hứng từ tem bưu chính.

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình"

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình"

Chuyện của Sao 11:23

Luôn mong khán giả nhớ đến mình, Á quân 2 cuộc thi "Solo cùng Bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh bật mí về kế hoạch phát hành dự án âm nhạc mới nhất.

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Bản lĩnh sống 21:04

Công nghệ số làm thay đổi mô hình truyền thống (Nhà máy - Nhà phân phối - Cửa hàng bán lẻ - Người tiêu dùng) thành mô hình D2C (Direct to Consumer).

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

Khoẻ - Đẹp 20:59

AmCham kết thúc chương trình Hiến máu Tình nguyện 2025 tại TP HCM với 720 người tham gia, góp 658 đơn vị máu.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Điểm đến 09:27

Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch (22-8 đến 22-9) tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn với hơn 50 món chay đa dạng...

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

Bản lĩnh sống 14:58

Vietskill là thương hiệu đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam với khóa học nổi bật như: MC chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, MC nhí, kỹ năng sống.

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi

Chuyện của Sao 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em nguy cơ cao với dự phòng miễn dịch

Giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em nguy cơ cao với dự phòng miễn dịch

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

28 tháng 8, 2025 | 19:05

Công ty J&T Express phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Thanh Liệt (Hà Nội), Trung tâm Truyền thông Tài Nguyên và môi trường – Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Thanh Liệt cùng Công ty J&T Express đã phối hợp tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Công viên Chu Văn An, nơi diễn ra hoạt động trồng cây, vốn được quy hoạch trở thành không gian sinh thái phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng và nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực Tây Nam Hà Nội. Với những cây xanh đô thị được trao tặng, khuôn viên công viên được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một "lá phổi xanh" của thành phố, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và tạo dựng cảnh quan trong lành.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao bảng tượng trưng cho Ban Quản lý Công viên Chu Văn An – nơi sẽ là địa điểm trồng thêm mới các hàng cây xanh đô thị.

Đại diện J&T Express khẳng định: "Hà Nội không chỉ là trung tâm kinh tế – xã hội, mà còn là nơi J&T Express gắn bó với nhiều chương trình cộng đồng. Việc đồng hành cùng Hà Nội xanh chính là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình phát triển bền vững mà chúng tôi theo đuổi".

Theo đại diện J&T Express: "Yếu tố quyết định thành công chính là sự liên kết và đồng bộ. Khi chính quyền đưa ra định hướng, doanh nghiệp chủ động hành động và cộng đồng cùng tham gia, hiệu quả không chỉ đo bằng số lượng cây xanh, mà còn là sự thay đổi nhận thức và hành vi sống xanh của toàn xã hội".

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Chương trình trồng cây đô thị tại công viên Chu Văn An (Hà Nội) là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Kiến tạo tương lai – J&T chung sức trồng 1 tỷ cây xanh" hưởng ứng thực hiện đề án "Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm 2024, J&T Express đã trồng mới 15.000 cây tràm nội (tràm cừ), mở rộng thêm 1 hecta rừng tràm ngập phèn tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, góp phần quan trọng vào bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước quý giá.

Trước đó, năm 2023, doanh nghiệp đã triển khai chiến dịch tái chế rác thải thành bàn ghế học đường và trao tặng cho các em học sinh tại Hà Nội, TP HCM và Bắc Ninh. Chiến dịch không chỉ giúp làm xanh thêm không gian học tập, mà còn giáo dục thế hệ trẻ ý thức tiết kiệm, tái sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thanh Hoàng

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Điểm đến 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Điểm đến 09:27

Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch (22-8 đến 22-9) tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn với hơn 50 món chay đa dạng...

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

Điểm đến 15:29

Chương trình "Nâng bước yêu thương" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 6 năm của Quỹ "Trái tim nhân ái".

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Phụ nữ

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Chuyện của Sao 12:19

Á quân 2 "Solo cùng bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh, trăn trở làm sao để khán giả không nhàm chán, luôn làm mới mình giữa thời điểm dòng nhạc đang bị bão hòa.

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Điểm đến 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

TÁM

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Chuyện của Sao 12:19

Á quân 2 "Solo cùng bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh, trăn trở làm sao để khán giả không nhàm chán, luôn làm mới mình giữa thời điểm dòng nhạc đang bị bão hòa.

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Điểm đến 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Khoẻ - Đẹp 16:40

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Chuyện của Sao 10:39

Ca sĩ Quang Toàn, gương mặt nhiều kỳ vọng Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Bản lĩnh sống 10:17

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Khoẻ - Đẹp 18:50

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Khoẻ - Đẹp 14:36

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới".

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Tiêu dùng thông minh 14:34

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt thẻ Tự Do 2in1 lấy cảm hứng từ tem bưu chính.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?