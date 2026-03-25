Local Vietnam khai trương Ha Giang Aya Lodge tại Bản Sủng Trái

25 tháng 3, 2026 | 17:24

Một khu nghỉ dưỡng mới tại Bản Sủng Trái đang mang đến một hướng đi khác biệt, gần gũi hơn với nhịp sống bản địa.

Du lịch Hà Giang đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây, nhưng sự phát triển không phải lúc nào cũng đi đôi với việc gìn giữ bản sắc vùng miền. Một khu nghỉ dưỡng mới tại bản Sủng Trái đang mang đến một hướng đi khác biệt, gần gũi hơn với nhịp sống bản địa.


Ha Giang Aya Lodge, được phát triển bởi công ty du lịch Local Vietnam, đã chính thức khai trương vào đầu năm 2026 trên cung đường Hà Giang Loop (hiện thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang). 

Thay vì xây dựng tại các khu trung tâm du lịch sầm uất, lodge tọa lạc ngay trong một bản làng của người Hmong, nơi các hoạt động thường nhật của người dân vẫn diễn ra vẹn nguyên, không phụ thuộc vào bước chân du khách.

Bối cảnh này cho phép lữ khách trải nghiệm vùng cao một cách tự nhiên nhất, bao quanh bởi nhịp sống thực thụ của dân bản thay vì một môi trường du lịch được dàn dựng.

Một cách lưu trú khác biệt tại Hà Giang

Trên hầu hết cung đường Hà Giang Loop, các lựa chọn lưu trú thường chia làm hai nhóm: homestay bình dân hoặc các khách sạn lớn tại những thị trấn đông đúc. Ha Giang Aya Lodge đặt mục tiêu mang đến một lựa chọn thay thế bằng cách kết hợp không gian bản địa với tiêu chuẩn tiện nghi cao cấp hơn.

Lodge được thiết kế bởi kiến trúc sư người Việt, Tùng Lê sử dụng các vật liệu tự nhiên và chịu ảnh hưởng từ phong cách truyền thống, giúp công trình hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên xung quanh.

Gắn kết chặt chẽ với đời sống địa phương

Nhờ vị trí nằm ngay trong bản Sủng Trái, du khách luôn được sống gần gũi với nhịp điệu sinh hoạt hằng ngày. Các hoạt động canh tác, những con đường làng nhỏ nhắn và phiên chợ tuần gần đó vẫn diễn ra như thường lệ, mang lại một trải nghiệm thực tế và sâu sắc về vùng đất này. Sự gắn kết với địa phương chính là phần cốt lõi trong ý tưởng hình thành nên lodge.

Sự tham gia của cộng đồng và những cơ hội dài hạn

Nhiều nhân viên đang làm việc tại Ha Giang Aya Lodge là người dân bản Sủng Trái và các làng lân cận. Họ được đào tạo trực tiếp tại chỗ về các kỹ năng nghiệp vụ khách sạn và các lớp học tiếng Anh.

Với một số người, đây là trải nghiệm đầu tiên làm việc trong ngành du lịch, giúp tạo ra cơ hội nghề nghiệp mới trong khi vẫn cho phép họ gắn bó với cộng đồng quê hương mình. 

Đội ngũ quản lý cũng tham gia vào các sáng kiến nhỏ bên ngoài lodge, bao gồm việc dạy tiếng Anh tại trường học gần đó và hỗ trợ các dự án phát triển địa phương.

"Chúng tôi muốn du lịch mang lại lợi ích cho chính những người dân sống tại đây," bà Phùng Nhung từ Local Vietnam chia sẻ. "Điều đó đồng nghĩa với việc tạo ra những cơ hội có giá trị bền vững, thay vì chỉ là những chuyến ghé thăm ngắn ngủi".

Xây dựng từ kinh nghiệm dày dặn

Local Vietnam được vận hành bởi bà Phùng Nhung, bà Phùng Dương và người đồng sáng lập quốc tịch Hà Lan - ông Marnick Schoonderwoerd. Trong hơn 10 năm tại Việt Nam, đội ngũ đã phát triển một nền tảng du lịch tập trung vào các trải nghiệm bản địa và những điểm đến còn ít người biết tới.

Ông Schoonderwoerd là tác giả của hàng trăm bài hướng dẫn du lịch chi tiết, với tâm huyết lớn dành cho những vùng đất như Hà Giang. Ha Giang Aya Lodge chính là hiện thực hóa của cách tiếp cận đó, kết hợp giữa văn hóa địa phương, sự tham gia của cộng đồng và sự tiện nghi thực tế.

Khi du lịch trên cung đường Hà Giang Loop tiếp tục phát triển, những dự án như thế này gợi mở một hướng đi thay thế, nơi sự phát triển luôn gắn bó mật thiết với chính những vùng đất mà nó nương tựa vào.

Đan Sao

