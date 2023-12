Lynk & Co chính thức ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện đồng thời là lễ khai trương Showroom Lynk & Co đầu tiên tại Tasco Mall, Long Biên, Hà Nội và Lynk & Co Club - không gian kết nối cộng đồng Lynk & Co, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường ô tô Việt Nam, thể hiện cam kết mang những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt đến với người dùng Việt.



Được thành lập vào năm 2016, Lynk & Co là một thương hiệu ô tô toàn cầu, liên doanh giữa Tập đoàn Ô tô Geely và Tập đoàn Ô tô Volvo. Tới nay, Lynk & Co đang ngày càng khẳng định vị thế với các dòng xe được phát triển dựa trên những tiêu chuẩn cao về công nghệ, sự an toàn, thiết kế tinh tế với độ hoàn thiện sắc nét. Tính đến tháng 11-2023, Lynk & Co đã đạt cột mốc sản xuất lũy kế 1 triệu xe ra thị trường toàn cầu và phân phối thông qua hệ thống gần 400 đại lý, trung tâm dịch vụ và chuỗi club kết nối độc đáo.

Với mong muốn tạo ra một trải nghiệm di chuyển cá nhân đột phá, tại sự kiện lần này, Lynk & Co giới thiệu mẫu xe Lynk & Co 01, Lynk & Co 05 và Lynk & Co 09 - ba dòng xe thuộc phân khúc SUV được người tiêu dùng toàn cầu đặc biệt yêu thích bởi thiết kế thời thượng, công nghệ hiện đại và tính năng an toàn vượt trội.

Cũng trong sự kiện, GreenLynk Automotives đã chính thức công bố giá bán và thời gian nhận cọc của dòng xe Lynk & Co 09 tại thị trường Việt Nam. Dự kiến, xe sẽ được bàn giao đến tay khách hàng trước Tết Nguyên Đán.

Ông Bruce Li, Giám đốc Kinh doanh Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đại diện Lynk & Co cho biết: "Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng cho ngành công nghiệp ô tô. Với mong muốn đưa xu hướng công nghệ tương lai của ngành ô tô đến với thị trường nhằm tạo nên những trải nghiệm di chuyển cá nhân đột phá, chúng tôi mang đến những mẫu xe khác biệt đẳng cấp và chất lượng, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu đa dạng của khách hàng Việt Nam. Là một trong những thương hiệu xe sang đang được yêu thích và đón nhận trên toàn cầu, thị trường Việt Nam sẽ là một khởi đầu mới trên hành trình chinh phục thị trường châu Á, Thái Bình Dương của Lynk & Co".