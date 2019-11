Một nụ hôn trên má mang... "cả tá mầm bệnh"

Thứ hai là bệnh viêm gan A. Có nhiều loại viêm gan B, C, A..., trong khi các loại viêm gan B, C lây qua đường máu thì viêm gan A lây qua đường tiêu hóa. Chứng bệnh liên quan đến virút herpes (mụn rộp) cũng có thể lây qua nụ hôn.

Vì thế, ông Chính cho rằng không nên tùy tiện hôn, thơm trẻ nhỏ, bởi nhiều căn bệnh có thể lây nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, ngay người lớn có ý định thơm, hôn trẻ nhỏ cũng không biết. "Bày tỏ tình cảm mến thân với trẻ em có nhiều cách và nên chọn cách an toàn"- ông Chính nêu ý kiến.

Virút RSV có đáng sợ?

Thời tiết chuyển mùa khiến những căn bệnh như ho, cảm cúm, cảm lạnh... dễ gặp hơn ở trẻ nhỏ. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo không nên để trẻ nóng quá hoặc lạnh quá, cả hai trạng thái này đều dễ khiến trẻ bệnh, mà nhiều em bé chưa biết nói, chưa biết bày tỏ với mẹ về tình trạng nóng/lạnh của mình nên mẹ phải luôn theo dõi để mặc vừa đủ cho trẻ.

Về căn bệnh do virút RSV đang lan tràn thông tin là "có dịch" trên mạng xã hội, ông Dũng cho biết đây là loại virút cổ điển, hay gặp và cũng gây căn bệnh đường hô hấp. Vì thế cha mẹ không cần quá lo lắng, nhưng những thời điểm chuyển mùa như thế này, bệnh hô hấp do RSV cũng giống như các căn bệnh hô hấp do các căn nguyên khác, đều có gia tăng hơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trẻ mắc các bệnh hô hấp nếu biểu hiện nhẹ, chỉ ho, sốt nhẹ, hắt hơi, chảy nước mũi thì có thể theo dõi trẻ tại nhà. Nếu trẻ có biểu hiện nặng hơn, nhất là trẻ khó thở, ăn uống kém thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.