Những động tác mới trị chứng chóng mặt do rối loạn tiền đình

Một ngày, bác sĩ Foster, bác sĩ tai mũi họng tại Đại học Colorado (Mỹ), chuyên về chứng chóng mặt, lại bị một cơn chóng mặt dữ dội hành hạ.

Rối loạn tiền đình là gì? ShutterStock

Health Problems News.



Cô biết đó là cơn chóng mặt do rối loạn tiền đình hay chóng mặt lành tính do tư thế.

Đây là vấn đề xảy ra ở tai, khi các tinh thể canxi bị bong ra khỏi một cơ quan trong tai, gọi là túi nhỏ, và chui vào một trong các ống tai hình bán nguyệt. Chúng gửi tín hiệu lẫn lộn đến não về vị trí của cơ thể. Từ đó gây chóng mặt ở bất cứ nơi nào vào bất cứ lúc nào, từ vài phút đến nhiều năm, theo Health Problems News.

Cô đã thử thực hiện thao tác Tái định vị Epley - do tiến sĩ John Epley, một bác sĩ tai mũi họng ở Portland, Oregon (Mỹ), phát minh vào năm 1980.

Nhưng không có hiệu quả: Thay vào đó, các tinh thể lại chui vào đầu kia của một trong các ống tai của cô, làm cho cơn chóng mặt của cô càng trầm trọng hơn.

Vì cô thuộc lòng cấu tạo bên trong tai như lòng bàn tay nên cô đã nghĩ ra cách để đưa các tinh thể canxi về vị trí cũ.

Tiến sĩ Carol Foster đã tiến hành nhiều thử nghiệm và thấy rằng, một chuyển động "xoắn, xoay" có thể đưa các tinh thể này về vị trí cũ.

Những thao tác này dùng để điều trị nguyên nhân phổ biến của chứng chóng mặt do rối loạn tiền đình ở tai sau hoặc ống tai trước. Nó hoạt động bằng cách đưa các hạt nổi tự do từ kênh bán nguyệt bị ảnh hưởng về vị trí cũ, quay trở lại trong túi nhỏ. Ở đúng vị trí cũ, chúng không còn có thể kích thích, khiến cho bệnh nhân bị chóng mặt khó chịu, theo Những động tác mới để điều trị chứng chóng mặt do rối loạn tiền đình

Health Problems News.

Sau 5 ngày quay cuồng với cơn chóng mặt, cuối cùng bác sĩ Foster đã phát minh được các động tác mới để điều trị chứng chóng mặt do rối loạn tiền đình. Những động tác đảm bảo đưa các tinh thể về lại vị trí cũ dễ hơn.

Quả nhiên, nó làm giảm các triệu chứng chóng mặt rất nhanh.

Từ đó, tiến sĩ Carol Foster đã phát triển cách điều trị chứng chóng mặt do rối loạn tiền đình này, và sau khi đăng tải trên YouTube, đã có hơn 2,5 triệu lượt xem, theo Cách thực hiện rất đơn giản như sau:

•Bước 1: Quỳ gối trên thảm, ngửa mặt, nhìn lên trần nhà.

•Bước 2: Vẫn quỳ, hạ mông đặt lên 2 gót chân, hai đầu gối khép sát nhau, tay chống lên thảm, sát ngang với 2 đầu gối, đầu cúi lộn ngược xuống, về phía trước, đầu đặt lên thảm