PVcomBank "chip hóa" thẻ ATM nội địa

Thẻ nội địa (ATM) là một trong những phương tiện thanh toán phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, vấn đề đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ được ngân hàng cũng như chủ thẻ đặc biệt quan tâm và thẻ chip với công nghệ EMV là giải pháp hữu hiệu.



Theo đó, thẻ chip nội địa đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về an toàn, bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế EMV, hạn chế các rủi ro về gian lận, giả mạo trong thanh toán thẻ, đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán cho khách hàng, làm nền tảng quan trọng để tích hợp, ứng dụng các dịch vụ cũng như phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, bảo hiểm, dịch vụ công…