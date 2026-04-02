Nesty hướng đến doanh nghiệp giày dép hàng đầu Việt Nam

Khởi đầu, Nesty gia công giày dép xuất khẩu với tổng công suất nhà máy khoảng 900.000 đôi/năm. Từ năm 2024, doanh nghiệp bắt đầu phát triển thị trường nội địa. Hiện nay, Nesty là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam sản xuất các loại dép sục nhựa – dòng sản phẩm được giới trẻ ưa chuộng trong vài năm trở lại đây.

Doanh nghiệp xác định thương mại điện tử là kênh tiêu thụ chiến lược và đã có mặt trên TikTok Shop từ cuối năm 2023. Ngay từ giai đoạn đầu, thương hiệu đã xây dựng chiến lược tăng trưởng gắn liền với tiếp thị liên kết và phát triển hình ảnh thương hiệu Việt Nam chính hãng, uy tín.

Chiến lược này được hiện thực hóa thông qua các chiến dịch hợp tác với những nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết hàng đầu trên TikTok Shop, nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu và tạo chuyển đổi đơn hàng trong cùng một chiến lược.

Nesty trở thành nhà bán hàng chính hãng trên TikTok Shop Mall vào tháng 3-2024. Ông Tạ Văn Thành, sáng lập Nesty, cho biết: "Shop Mall trên sàn giúp doanh nghiệp có thể “một phút bán cho hàng ngàn người”.

Ngay từ khi thành lập, Nesty hướng đến xây dựng thương hiệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và an toàn cho người sử dụng. TikTok Shop Mall trở thành nơi chứng minh nguồn gốc rõ ràng của sản phẩm, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua sắm. Đồng thời, khách hàng cũng hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Nesty, dẫn đến tỷ lệ mua lại cao.

Trước đây, người dùng chủ yếu biết đến thương hiệu gắn với nhà sáng lập. Tuy nhiên, nhờ TikTok Shop Mall, thương hiệu Nesty lan tỏa nhanh, giảm sự phụ thuộc vào hình ảnh cá nhân của người sáng lập.

Kết quả, năm 2025, doanh thu của Nesty trên TikTok Shop tăng trưởng gấp 4 lần, duy trì đà tăng trưởng dương ổn định từ 30% - 50% mỗi tháng, qua đó dẫn đầu Top 1 doanh thu ngành hàng giày dép trên TikTok Shop.

Năm 2026, Nesty đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh về doanh thu, trong đó 60% doanh thu dự kiến đến từ TikTok Shop. Nguồn tăng trưởng sẽ đến từ việc mở rộng tệp khách hàng thông qua đa dạng hóa sản phẩm: từ giày dép sang ba lô, túi xách và các sản phẩm dành cho trẻ em.

Hiện tại, khoảng 50% doanh thu của Nesty đến từ hoạt động livestream của nhà bán hàng; phần còn lại đến từ Shop Mall và các nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết tự gắn link sản phẩm.

