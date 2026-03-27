Ngọc Trinh Nguyễn đảm nhận vai trò Trưởng đại diện TVO tại Hà Nội

Với nền tảng chuyên môn tài chính cùng hơn 17 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh, bà Trinh được đánh giá là nhân tố phù hợp để dẫn dắt và phát triển hoạt động của TVO tại khu vực phía Bắc. Không chỉ sở hữu kinh nghiệm hợp tác với đối tác quốc tế, bà còn có góc nhìn đa chiều về thị trường và chiến lược phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trinh bày tỏ: "Khi nhận vai trò là người đứng đầu đại diện cho một đơn vị tại Thủ đô, tôi rất biết ơn vì mình được lựa chọn. Ở vị trí một người thủ lĩnh, tôi xác định con đường phía trước phải luôn hướng đến việc nâng cao vị thế và tầm vóc doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm lớn, bởi giá trị tạo ra sẽ làm nên thương hiệu và niềm tin từ phía đối tác, khách hàng".

Theo bà, một trong những hạn chế phổ biến của nhiều doanh nghiệp hiện nay là sự thiếu chỉn chu trong vận hành và truyền thông, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao. Chính vì vậy, bà lựa chọn phát triển theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa truyền thông và công nghệ – hai yếu tố được xem là "chìa khóa" trong kỷ nguyên số.

"Truyền thông cần sự chỉn chu từ câu chữ, chính xác như những con số. Khi thông điệp được lan tỏa và nhận phản hồi tích cực từ khách hàng, đó mới là truyền thông thành công. Với tư duy làm việc dựa trên sự chính xác và khắt khe của con số, tôi tin rằng mình có thể tạo ra những sản phẩm truyền thông mang giá trị khác biệt" - bà Trinh nhấn mạnh. Đồng thời, bà khẳng định phương châm hoạt động: "Sản phẩm từ tâm – Nâng tầm doanh nghiệp".

Bên cạnh đó, bà cũng cho rằng việc ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả kinh tế là xu thế tất yếu. Với kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ quốc tế, bà kỳ vọng sẽ mang đến những giải pháp tối ưu, đáp ứng cả những khách hàng khó tính nhất.

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực kinh doanh, Ngọc Trinh Nguyễn còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Mới đây, bà xuất hiện với vai trò khách mời danh dự tại đêm chung kết Hoa hậu Tài Sắc Việt tổ chức tại Phan Thiết (Lâm Đồng), đồng thời tham gia trao giải cho các thí sinh xuất sắc.

Có thời gian công tác tại Bệnh viện Tim Hà Nội, song song với sự nghiệp, bà luôn ấp ủ sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, mang lại cơ hội hồi sinh cho những bệnh nhân tim mạch.

Trước đó, nữ doanh nhân cũng đã được Tạp chí Phụ Nữ Mới vinh danh với danh hiệu "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng", ghi nhận những đóng góp tích cực của bà trong các hoạt động thiện nguyện.

Với vai trò mới tại TVO, cùng tầm nhìn chiến lược và tinh thần trách nhiệm cao, Ngọc Trinh Nguyễn được kỳ vọng sẽ góp phần đưa truyền thông và công nghệ Việt Nam vươn tầm, bắt kịp xu thế toàn cầu trong thời kỳ hội nhập.