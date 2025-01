Phạm Kỳ Anh "bật mí" kế hoạch nghệ thuật 2025

Ca sĩ Phạm Kỳ Anh cho biết: "Năm 2025 này, Phạm Kỳ Anh chính thức ký hợp đồng với một công ty tổ chức sự kiện. Đơn vị sẽ đưa một quản lý riêng để tiện cho việc sắp xếp show, lịch diễn, học vũ đạo và giao tiếp truyền thông…. Tạo mối quan hệ hiệu quả nhất để đưa tên tuổi Phạm Kỳ Anh đến gần hơn với khán giả".

Hiện tại, cả hai đã ký kết hợp đồng nguyên tắc ghi nhớ, và đưa ra kế hoạch truyền thông, xây dựng thương hiệu trên nền tảng tất cả các kênh nhạc trực tuyến.

Phạm Kỳ Anh nói: "Một ca sĩ đơn lẻ, bước ra từ một cuộc thi, mọi việc nếu phải một mình, để phát triển con đường nghệ thuật chuyên nghiệp thì rất khó… May mắn của Phạm Kỳ Anh là vừa đạt giải thưởng âm nhạc đã có công ty ngõ lời quản lý, ký hợp đồng độc quyền, đây là một may mắn của Phạm Kỳ Anh. Như vậy là từ bây giờ, tất cả các hoạt động liên quan đến nghệ thuật đều do công ty quản lý quyết định. Sự hợp tác này theo nguyên tắc: đôi bên cùng có lợi, để cùng tạo nên giá trị trong việc định hướng phát triển cho cả hai. Năm 2025 này, công ty sẽ tập trung đưa tên tuổi Phạm Kỳ An tham gia 2 hạng mục âm nhạc, đó là hát nhạc phim và chọn những bài hát hit, mới sáng tác để mua độc quyền đưa tên tuổi Phạm Kỳ Anh bứt phá, tỏa sáng sớm nhất có thể".

Có thể nói, Phạm Kỳ Anh là một trong số ca sĩ may mắn nhất bước ra từ cuộc thi có công ty quản lý riêng. Mới tạo tên tuổi từ đấu trường chuyên nghiệp này, anh đã có một chặng đường mới khi chấp nhận ký hợp đồng độc quyền quản lý riêng cho sự nghiệp âm nhạc.

Chính sự nhạy bén trong thị trường âm nhạc, định hướng rõ ràng ngay từ đầu mà sau hai tháng qua, Phạm Kỳ Anh đã tham gia nhiều show diễn do công ty quản lý book. Ngoài ra thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, tham gia các chương trình cộng đồng trong dịp đón năm mới, xuân yêu thương…

Chàng ca sĩ làm việc trong lĩnh vực Nha khoa nói rằng: "Các chương trình này luôn được Phạm Kỳ Anh ưu tiên nhận lời, bởi ở đó không phải mình hát để đánh bóng tên tuổi mà còn trao gửi tình yêu thương, mang món ăn tinh thần giúp bà con nghèo, trau dồi đạo đức nghề nghiệp...Trong việc xây dựng thói quen ý thức và trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ".