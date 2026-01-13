SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Chuyện của Sao 18:26

Nguyễn Văn Dũng, CEO TD Network, chọn phát triển các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng miền Tây, lấy cảm xúc đời sống làm trung tâm.

Bản lĩnh sống 18:22

Ông Đỗ Hữu Thiện, người chọn cách đi chậm, lặng lẽ bền bỉ nuôi dưỡng tri thức như một hành vi văn hoá.

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Chuyện của Sao 18:16

MC Tố Lâm là một huấn luyện viên luôn đồng hành cùng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí, góp phần đào tạo thế hệ MC trẻ.

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

Tiêu dùng thông minh 13:52

LG Electronics Việt Nam (LG) vừa chính thức ra mắt MV "Tết Nhất có AI" mở màn chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất" mùa 3.

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Tiêu dùng thông minh 10:02

Thương hiệu quà tặng văn hóa cao cấp Jadify ra mắt bộ sưu tập bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn “Bạch Mã Hồng Mai”, hợp tác cùng họa sĩ sơn dầu Vương Linh.

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Khoẻ - Đẹp 16:02

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI (phường Linh Xuân, TPHCM), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Y khoa VISI, chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 9-1.

Khoẻ - Đẹp 10:54

Danh Hiển Jewelers vừa được vinh danh với giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year tại LUXUO ASIA AWARDS 2025.

Điểm đến 10:53

Chương trình “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” do Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức vào 19g ngày 17-1 tại Nhà hát VOH (TP HCM).

Tiêu dùng thông minh 10:12

Vài năm trở lại đây, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc smartphone cao cấp nhờ chiến lược phát triển nhất quán cùng định hướng công nghệ rõ ràng.

Khoẻ - Đẹp 10:10

Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

Điểm đến 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Tiêu dùng thông minh 16:14

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Khoẻ - Đẹp 10:22

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

Điểm đến 09:45

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

Khoẻ - Đẹp 17:38

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Điểm đến 13:20

VJOL, nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ.

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

13 tháng 1, 2026 | 18:25

Giữa bức tranh phát triển sôi động của nền kinh tế Việt Nam, Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực SK Việt Nam (SK Việt Nam) đã nổi lên như một điểm sáng.

Ra đời từ năm 2017, SK Việt Nam đã trải qua 8 năm phát triển bền bỉ, trở thành điểm sáng trong việc kết nối lao động và thị trường việc làm. Với 6 chi nhánh trải dài khắp các tỉnh trọng điểm như Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, doanh nghiệp không chỉ khẳng định năng lực kinh doanh mà còn tạo dấu ấn sâu sắc qua các hoạt động trách nhiệm xã hội và sự tận tâm chăm sóc người lao động, lấy con người và chất lượng dịch vụ làm trọng tâm.

Vinh danh xứng đáng: Ghi nhận cho những đóng góp không ngừng nghỉ

Những nỗ lực của SK Việt Nam đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2022, doanh nghiệp vinh dự lọt Top 100 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam do ASIA Business Centre bình chọn và nhận Bằng khen từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương vì đóng góp tích cực vào phong trào doanh nghiệp trẻ.

Đặc biệt, năm 2024, bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Công ty, được vinh danh trong Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Ngoài ra, SK Việt Nam còn nhận Giấy khen "Doanh nghiệp vì cộng đồng", một sự ghi nhận quý giá cho những hoạt động thiện nguyện bền vững.

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Nguồn nhân lực SK Việt Nam, tại lễ trao giải cho Top doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024

Dấu ấn nhân văn: Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Từ những ngày đầu thành lập, SK Việt Nam đã khắc sâu tinh thần "Doanh nghiệp vì cộng đồng" vào triết lý hoạt động, thường xuyên tổ chức các chương trình cứu trợ, từ thiện hướng về những mảnh đời khó khăn.

Điển hình là chương trình "SK hướng về miền Trung thân yêu" vào cuối tháng 11-2025, với kinh phí 15 triệu đồng, SK Việt Nam đã huy động toàn bộ nhân viên chi nhánh Hải Dương kết hợp với các đơn vị địa phương, tổ chức gói hơn 300 chiếc bánh chưng để gửi vào miền Trung.

Song hành với đó, doanh nghiệp còn phối hợp với chùa Hoàng Đường (Hải Phòng) tổ chức hoạt động tập kết nhu yếu phẩm, ủng hộ nửa tấn gạo và nhiều vật phẩm thiết yếu khác cho đồng bào miền lũ. Những hành động này không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn lan tỏa giá trị sống tích cực, khuyến khích tinh thần sẻ chia trong toàn thể cán bộ, nhân viên.

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn - Ảnh 2.

Các cán bộ và nhân viên của SK Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị địa phương để thực hiện chương trình ý nghĩa này

Điểm tựa vững chắc: Kiến tạo uy tín SK Việt Nam

Sự uy tín bền vững của SK Việt Nam được kiến tạo từ hai trụ cột chính: sự tận tâm chăm lo toàn diện cho đội ngũ công nhân và mạng lưới hợp tác vững chắc với các tập đoàn hàng đầu. Doanh nghiệp đã trở thành điểm tựa tin cậy cho người lao động, hỗ trợ từ thủ tục giấy tờ đến chỗ ở, đi lại, ăn uống, và xây dựng tinh thần "người nhà" sâu sắc, giúp họ an tâm cống hiến.

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn - Ảnh 3.

SK Việt Nam đã kiến tạo một môi trường sống và làm việc ổn định, giúp công nhân giảm bớt gánh nặng tài chính và an tâm

Song song đó, việc hợp tác với những "ông lớn" như Pegatron, LG Display, Luxshare, Vinfast, Canon... đã khẳng định năng lực cung ứng nguồn nhân lực quy mô lớn của SK Việt Nam. Trải qua 8 năm xây dựng và phát triển, SK Việt Nam đã định vị mình không chỉ là một doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực cung ứng nguồn nhân lực mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, tận tâm và trách nhiệm xã hội, tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng đối tác, người lao động và toàn thể cộng đồng.

P.Nguyễn

