SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

Ra đời từ năm 2017, SK Việt Nam đã trải qua 8 năm phát triển bền bỉ, trở thành điểm sáng trong việc kết nối lao động và thị trường việc làm. Với 6 chi nhánh trải dài khắp các tỉnh trọng điểm như Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, doanh nghiệp không chỉ khẳng định năng lực kinh doanh mà còn tạo dấu ấn sâu sắc qua các hoạt động trách nhiệm xã hội và sự tận tâm chăm sóc người lao động, lấy con người và chất lượng dịch vụ làm trọng tâm.

Vinh danh xứng đáng: Ghi nhận cho những đóng góp không ngừng nghỉ

Những nỗ lực của SK Việt Nam đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2022, doanh nghiệp vinh dự lọt Top 100 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam do ASIA Business Centre bình chọn và nhận Bằng khen từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương vì đóng góp tích cực vào phong trào doanh nghiệp trẻ.

Đặc biệt, năm 2024, bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Công ty, được vinh danh trong Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Ngoài ra, SK Việt Nam còn nhận Giấy khen "Doanh nghiệp vì cộng đồng", một sự ghi nhận quý giá cho những hoạt động thiện nguyện bền vững.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Nguồn nhân lực SK Việt Nam, tại lễ trao giải cho Top doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024

Dấu ấn nhân văn: Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Từ những ngày đầu thành lập, SK Việt Nam đã khắc sâu tinh thần "Doanh nghiệp vì cộng đồng" vào triết lý hoạt động, thường xuyên tổ chức các chương trình cứu trợ, từ thiện hướng về những mảnh đời khó khăn.

Điển hình là chương trình "SK hướng về miền Trung thân yêu" vào cuối tháng 11-2025, với kinh phí 15 triệu đồng, SK Việt Nam đã huy động toàn bộ nhân viên chi nhánh Hải Dương kết hợp với các đơn vị địa phương, tổ chức gói hơn 300 chiếc bánh chưng để gửi vào miền Trung.

Song hành với đó, doanh nghiệp còn phối hợp với chùa Hoàng Đường (Hải Phòng) tổ chức hoạt động tập kết nhu yếu phẩm, ủng hộ nửa tấn gạo và nhiều vật phẩm thiết yếu khác cho đồng bào miền lũ. Những hành động này không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn lan tỏa giá trị sống tích cực, khuyến khích tinh thần sẻ chia trong toàn thể cán bộ, nhân viên.

Các cán bộ và nhân viên của SK Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị địa phương để thực hiện chương trình ý nghĩa này

Điểm tựa vững chắc: Kiến tạo uy tín SK Việt Nam

Sự uy tín bền vững của SK Việt Nam được kiến tạo từ hai trụ cột chính: sự tận tâm chăm lo toàn diện cho đội ngũ công nhân và mạng lưới hợp tác vững chắc với các tập đoàn hàng đầu. Doanh nghiệp đã trở thành điểm tựa tin cậy cho người lao động, hỗ trợ từ thủ tục giấy tờ đến chỗ ở, đi lại, ăn uống, và xây dựng tinh thần "người nhà" sâu sắc, giúp họ an tâm cống hiến.

SK Việt Nam đã kiến tạo một môi trường sống và làm việc ổn định, giúp công nhân giảm bớt gánh nặng tài chính và an tâm

Song song đó, việc hợp tác với những "ông lớn" như Pegatron, LG Display, Luxshare, Vinfast, Canon... đã khẳng định năng lực cung ứng nguồn nhân lực quy mô lớn của SK Việt Nam. Trải qua 8 năm xây dựng và phát triển, SK Việt Nam đã định vị mình không chỉ là một doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực cung ứng nguồn nhân lực mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, tận tâm và trách nhiệm xã hội, tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng đối tác, người lao động và toàn thể cộng đồng.