Đêm tân hôn, chồng hụt hẫng nhận ra 'cú lừa' của vợ

Tôi nghĩ, lẽ ra cô ấy phải tỉ tê khuyên nhủ tôi để tôi tỉnh ngộ hoặc ngọt ngào nhờ tôi làm việc này việc kia để tôi cai nghiện lô đề, cờ bạc. Nhưng cô ấy tệ bạc đến mức xui con trai nói trống không, văng tục với bố để hả giận. Tôi tức giận đánh con thì vợ gào thét, chửi bới.

Vợ tôi chỉ khát tiền, tôi lao vào cờ bạc cũng vì vợ con chứ đâu phải vì sướng thân tôi. Đêm nào tôi cũng phải nghiên cứu số má, rải con đề con lô để kiếm thêm chút đỉnh.

Một lần, cạn tiền trong túi, tôi buộc phải lấy xe máy vợ đi cầm đồ để có tiền đánh bạc. Vợ tôi không chỉ chửi rủa tôi như mọi lần, cô ta xông vào đấm đá tôi túi bụi. Tôi đẩy vợ ra thì cô ta như ‘bốc hỏa’ lao vào đòi đánh tiếp.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi đánh vợ, hàng xóm chạy sang can ngăn, tôi vẫn cho vợ mấy cái tát nảy lửa. Ai ngờ, sau cú đánh đó, cô ta gọi điện báo công an tới can thiệp và bỏ tới nhà bạn thân ở.

Sự việc lan ra khắp làng khiến tôi vô cùng mất mặt và uất ức.

Tôi muốn ly dị vợ ngay lập tức nhưng bố mẹ, anh em, bạn bè xúm lại phân tích, ngăn cản, nói đỡ cho cô ta.

Một người vợ tham tiền, quá quắt như thế sao tôi phải tiếc, chỉ là con tôi còn nhỏ, tôi thương con đứt từng khúc ruột.

Tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.