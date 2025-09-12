TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Bản lĩnh sống 09:08

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Tiêu dùng thông minh 08:42

Một chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu từng khoảnh khắc trôi qua mà còn thể hiện sự lựa chọn và phong cách của người sở hữu.

Tiêu dùng thông minh 11:58

fēnix 8 MicroLED mang đến màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay.

Khoẻ - Đẹp 17:38

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Bản lĩnh sống 14:18

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Tiêu dùng thông minh 14:14

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Chuyện của Sao 13:12

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Chuyện của Sao 09:48

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Điểm đến 09:24

Sáng ngày khai giảng, tại xã Ea Riêng (tỉnh Đắk Lắk), không khí rộn ràng của ngày tựu trường đã trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với nhiều học sinh nghèo.

Tiêu dùng thông minh 10:14

Everpia, công ty mẹ của thương hiệu chăn ga cao cấp Everon, vừa khai trương Everon Flagship Space đầu tiên tại TP HCM ngày 5-9.

Tiêu dùng thông minh 10:10

Hãng vật liệu xây dựng Kobler (Đức) thu hút nhiều khách tham quan phân khu "Đầu tàu kinh tế" trong triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Bản lĩnh sống 11:01

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

Bản lĩnh sống 12:08

NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành Tuyển tập 90 ca khúc chủ đề "Lời tri ân đến từ trái tim" của nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Tiêu dùng thông minh 12:03

Lazada, nền tảng Thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, chính thức khởi động Đại tiệc 9-9 "Siêu Sale Chính Hãng" từ 20 giờ ngày 8-9 đến ngày 11-9.

Điểm đến 08:49

Đêm nhạc từ thiện “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” với sự tham gia của khán giả, khách mời và nghệ sĩ nổi tiếng.

Tiêu dùng thông minh 08:46

Sắp vào mùa cao điểm tiêu dùng, Lazada tổng hợp một số tiêu điểm hoạt động hứa hẹn mang lại giá trị thiết thực cho cả người mua và nhà bán hàng.

Bản lĩnh sống 12:23

Khóa học "Sức bền tinh thần" không chỉ là nơi để học lý thuyết, mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần của chính bạn.

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

12 tháng 9, 2025 | 08:41

Hội In TP HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội In TP vào tối 10-9.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Hội In TP đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm doanh nghiệp, góp phần đưa TP trở thành trung tâm in ấn lớn nhất cả nước, chiếm hơn 60% tổng sản lượng in Việt Nam. Ngành in không chỉ đồng hành với các hoạt động văn hóa – giáo dục thông qua sách báo, giáo trình, mà còn đóng vai trò quan trọng trong thương mại, đặc biệt ở lĩnh vực bao bì, nhãn mác, xuất khẩu hàng hóa.

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước- Ảnh 1.

Ông Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội In TP HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội In TP HCM, cho hay trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), ngành in đối diện với nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để tối ưu quy trình, nâng cao năng suất, giảm chi phí và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10, đồng thời đánh dấu 15 năm Hội In TP HCM – Hành trình In dấu, Vững bước vươn xa.

Hình ảnh xuyên suốt của sự kiện là "con tàu" và chủ đề 15 năm – Hành trình In Dấu, Vững Bước Vươn Xa. Con tàu tượng trưng cho hành trình 15 năm phát triển của Hội In TP, là một cột mốc đồng hành cùng doanh nghiệp, hội viên và ngành in TP. Nhấn mạnh tinh thần đổi mới, đoàn kết và bứt phá, thể hiện quyết tâm đưa ngành in hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên số.

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước- Ảnh 2.

Các tập thể, cá nhân đã gắn bó, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của ngành trong suốt 15 năm được tôn vinh

"Ngành In TP khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ngành In đã kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo dựng liên minh hợp tác, hướng tới thị trường khu vực và quốc tế"- ông Tuấn cho biết.

Dịp này, chương trình đã tôn vinh những tập thể, cá nhân đã gắn bó, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của ngành trong suốt 15 năm qua.

Sáng cùng ngày, Hội In TP đã tổ chứ Diễn đàn Ngành In TP HCM 2025 với các chuyên đề "Quản trị sản xuất bằng công cụ AI – từ thực tiễn đến thực thi", "Đánh giá hiệu quả đầu tư và phân tích rủi ro trong thời kì bất định" và Tọa đàm mở: "Chuyến tàu tương lai – Bạn đã sẵn sàng?"…

Tin-ảnh: P.Thanh

