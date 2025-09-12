TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Hội In TP đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm doanh nghiệp, góp phần đưa TP trở thành trung tâm in ấn lớn nhất cả nước, chiếm hơn 60% tổng sản lượng in Việt Nam. Ngành in không chỉ đồng hành với các hoạt động văn hóa – giáo dục thông qua sách báo, giáo trình, mà còn đóng vai trò quan trọng trong thương mại, đặc biệt ở lĩnh vực bao bì, nhãn mác, xuất khẩu hàng hóa.

Ông Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội In TP HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội In TP HCM, cho hay trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), ngành in đối diện với nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để tối ưu quy trình, nâng cao năng suất, giảm chi phí và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10, đồng thời đánh dấu 15 năm Hội In TP HCM – Hành trình In dấu, Vững bước vươn xa.

Hình ảnh xuyên suốt của sự kiện là "con tàu" và chủ đề 15 năm – Hành trình In Dấu, Vững Bước Vươn Xa. Con tàu tượng trưng cho hành trình 15 năm phát triển của Hội In TP, là một cột mốc đồng hành cùng doanh nghiệp, hội viên và ngành in TP. Nhấn mạnh tinh thần đổi mới, đoàn kết và bứt phá, thể hiện quyết tâm đưa ngành in hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên số.

Các tập thể, cá nhân đã gắn bó, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của ngành trong suốt 15 năm được tôn vinh

"Ngành In TP khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ngành In đã kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo dựng liên minh hợp tác, hướng tới thị trường khu vực và quốc tế"- ông Tuấn cho biết.

Dịp này, chương trình đã tôn vinh những tập thể, cá nhân đã gắn bó, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của ngành trong suốt 15 năm qua.

Sáng cùng ngày, Hội In TP đã tổ chứ Diễn đàn Ngành In TP HCM 2025 với các chuyên đề "Quản trị sản xuất bằng công cụ AI – từ thực tiễn đến thực thi", "Đánh giá hiệu quả đầu tư và phân tích rủi ro trong thời kì bất định" và Tọa đàm mở: "Chuyến tàu tương lai – Bạn đã sẵn sàng?"…