Vietjet SkyJoy x LynkiD - Liên minh trải nghiệm, điểm thưởng cất cánh

GalaxyJoy - đơn vị phát triển và vận hành Chương trình Khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy - chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Nền tảng tích điểm đổi trải nghiệm LynkiD ra mắt Chương trình Liên kết Hội viên SkyJoy x LynkiD. Sự kiện này mở ra hành trình trải nghiệm mới, nơi khách hàng tận hưởng trọn vẹn những quyền lợi độc đáo và giá trị từ hai nền tảng khách hàng thân thiết hàng đầu hiện nay.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, hội viên Vietjet SkyJoy và LynkiD có thể quy đổi điểm thưởng linh hoạt giữa hai nền tảng: chuyển SkyPoint sang LynkiD trên ứng dụng SkyJoy hoặc đổi ngược lại ngay trên ứng dụng LynkiD. Đồng thời, hội viên được tham gia hàng loạt hoạt động tích điểm – đổi quà – nhận ưu đãi từ hệ thống đối tác đa dạng của cả hai bên.

Bà Hoa Lan Hương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GalaxyJoy chia sẻ: "Với cột mốc hợp tác quan trọng này, Vietjet SkyJoy và LynkiD cùng hướng đến việc mang lại trải nghiệm bất tận cho hội viên và gia tăng giá trị cho từng điểm thưởng. Hội viên không còn giới hạn trong một nền tảng, thay vào đó có thể mở rộng sang toàn bộ hệ sinh thái đối tác của cả hai, biến mỗi giao dịch thành cơ hội tận hưởng ưu đãi mới mẻ, hấp dẫn hơn".

Việc liên kết tài khoản giữa Vietjet SkyJoy và LynkiD hoàn toàn tự nguyện, nhằm mở rộng quyền lợi cho khách hàng: dễ dàng tiếp cận chương trình khuyến mại, quy đổi điểm, ưu đãi dành riêng cho hội viên đã liên kết. Đồng thời, khách hàng còn được trải nghiệm dịch vụ nhất quán, thuận tiện và cá nhân hóa theo nhu cầu sử dụng.

Hiện tính năng liên kết tài khoản đã sẵn sàng trên cả hai ứng dụng, cho phép Hội viên kích hoạt dễ dàng và ngay lập tức trải nghiệm những quyền lợi vượt trội. Đây là bước khởi đầu cho hành trình đồng hành giữa Vietjet SkyJoy và LynkiD, hứa hẹn mang đến trải nghiệm phong phú và giá trị gia tăng cho khách hàng trong thời gian tới.

Về Vietjet SkyJoy:

Ra mắt từ 05/2023, Vietjet SkyJoy đã thu hút hàng triệu hội viên, trở thành một trong những chương trình khách hàng thân thiết hàng không – du lịch hàng đầu Việt Nam. Hội viên có thể tích lũy SkyPoint từ bay cùng Vietjet, dịch vụ ngân hàng, du lịch, mua sắm… và đổi lấy vé máy bay, voucher từ hơn 250 đối tác uy tín trong nhiều lĩnh vực.

Về LynkiD:

LynkiD là nền tảng loyalty đa thương hiệu, cho phép khách hàng tích điểm – đổi quà trong nhiều lĩnh vực như ăn uống, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, du lịch, giải trí, ngân hàng… Hiện LynkiD kết nối hơn 1.300 thương hiệu, cung cấp 10.000+ phần quà và sở hữu cộng đồng 9 triệu người dùng, với khả năng tiếp cận trên 30 triệu khách hàng tiềm năng.

LynkiD giúp doanh nghiệp triển khai chương trình khách hàng thân thiết mà không cần đầu tư hạ tầng riêng. Hệ thống tích hợp đầy đủ chức năng tích điểm, đổi quà, cá nhân hóa ưu đãi, theo dõi hành vi và phân tích dữ liệu với tính bảo mật cao, dễ sử dụng. Hiện LynkiD là đối tác cung cấp nền tảng loyalty cho VPBank và kết nối hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Hướng dẫn liên kết tài khoản:

Hội viên Vietjet SkyJoy chỉ cần mở ứng dụng SkyJoy, chọn mục Liên kết tài khoản, sau đó chọn Đối tác LynkiD và điền thông tin theo yêu cầu để hoàn tất. Hội viên LynkiD cũng có thể thực hiện thao tác tương tự ngay trên ứng dụng LynkiD.

Để khám phá thêm thông tin về Vietjet SkyJoy và quyền lợi Hội viên, vui lòng truy cập: https://skyjoy.vietjetair.com/.