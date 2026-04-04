Vietravel mở ra hướng đi chiến lược với hệ sản phẩm du lịch bền vững

Tại Ngày hội Du lịch TPHCM 2026 (diễn ra từ ngày 2 tới 5-4), Vietravel chính thức ra mắt bộ sản phẩm thế hệ mới theo tiêu chí ESG (Du lịch có trách nhiệm) và LEI – Living Experience Index (Chỉ số trải nghiệm sống). Sự kiện dánh dấu bước tiến chiến lược trong việc tái định chuẩn hệ thống sản phẩm theo hướng bền vững và gia tăng giá trị trải nghiệm.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Vietravel, chia sẻ từ du lịch bền vững đến kiến tạo giá trị sống: Bước ngoặt chiến lược định hình thế hệ sản phẩm ESG – LEI. Kiên định với phương châm "Kiến tạo giá trị sống", Vietravel chủ động kiến tạo một hướng đi khác biệt nhằm tái định nghĩa cách ngành du lịch tạo ra giá trị – không chỉ dừng lại ở việc giảm thiểu tác động, mà hướng tới tạo ra những giá trị tích cực và bền vững cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch.

Theo đó, Vietravel tích hợp bộ tiêu chí kép: ESG (Du lịch có trách nhiệm) và LEI – Living Experience Index (Chỉ số trải nghiệm sống) vào toàn bộ quá trình phát triển và vận hành sản phẩm, để mỗi chuyến đi không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mà còn góp phần mang lại những tác động tích cực và bền vững đối với cộng đồng và điểm đến.

Trong khuôn khổ ngày khai mạc, Vietravel chính thức công bố Bộ sản phẩm thế hệ mới ESG – LEI, đánh dấu bước đi mang tính chiến lược trong hành trình tái định vị doanh nghiệp. Bộ sản phẩm này được phát triển trên nền tảng hai trụ cột cốt lõi là ESG và LEI.

Việc tích hợp ESG và LEI không chỉ dừng lại ở việc hình thành một bộ tiêu chí sản phẩm, mà còn thể hiện rõ định hướng chiến lược của Vietravel trong việc chuẩn hóa lại cách thiết kế, vận hành và đánh giá sản phẩm du lịch. Qua đó, doanh nghiệp từng bước góp phần định hình một chuẩn tiếp cận mới cho ngành, nơi mỗi hành trình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn tạo nên giá trị bền vững cho du khách, điểm đến và toàn bộ hệ sinh thái du lịch.

Gian hàng Vietravel được phát triển theo thông điệp "1 Triệu Hành trình Xanh – Bền vững cùng Vietravel", hướng đến trở thành một trong những điểm nhấn trải nghiệm nổi bật tại Ngày hội Du lịch TPHCM 2026.