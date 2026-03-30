Á hậu Ánh Quyên công bố dự án Mister Cosmopolitan

Ngày 29-3, tại InterContinental Nha Trang, Công ty TNHH Future Star World đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu dự án và ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình mở rộng hoạt động và nâng tầm các dự án văn hóa – nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Chủ tịch Mister Cosmopolitan, Á hậu Ánh Quyên phát biểu tại sự kiện





Tại sự kiện, Công ty TNHH Future Star World – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và các cuộc thi nhan sắc – chính thức công bố dự án Nam Vương Quốc tế Hoàn Cầu 2026 (Mister Cosmopolitan). Đồng thời, công ty cũng tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với đơn vị nắm bản quyền cuộc thi quốc tế tại Việt Nam.

Dự án Nam Vương Quốc tế Hoàn Cầu 2026 được định hướng trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người và các điểm đến du lịch nổi bật của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Thông qua sự tham gia của các thí sinh, khách mời và giới truyền thông đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, chương trình hứa hẹn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tích cực và bản sắc Việt Nam ra toàn cầu.

Ông Faiz Noh – CEO Double Event Management, đơn vị sáng lập Mister Cosmopolitan (Ngoài cùng bên trái) trao bản quyền tại họp báo.

Bên cạnh đó, dự án có thể còn là cơ hội để các đại diện nam giới đến từ nhiều quốc gia giao lưu, học hỏi và chia sẻ những giá trị văn hóa đặc trưng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, kết nối và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Dự án hướng tới xây dựng một sân chơi văn hóa – nghệ thuật chuyên nghiệp, nơi các thí sinh thể hiện vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân ái. Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Trúc Linh (Á hậu Ánh Quyên) Chủ tịch dự án (Mister Cosmopolitan) chia sẻ:"Chúng tôi vô cùng hào hứng khi hợp tác với Công ty TNHH Future Star World – Vì dự án Mister Cosmopolitan được chúng dành rất nhiều tâm huyết và nguồn lực để phát triển. Việc hợp tác với tổ chức quốc tế là bước đi chiến lược, nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên để kiến tạo nên những giá trị bền vững và đưa dự án đạt đến tầm cao mới. Đó cũng là trách nhiệm chúng tôi cùng đồng hành quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam ra bạn bè thế giới, quảng bá ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng tại sự kiện lần này".

Dàn nam vương quốc tế tham gia sự kiện họp báo.

Đại diện đối tác quốc tế, ông Faiz Noh – CEO Double Event Management, đơn vị sáng lập Mister Cosmopolitan, cũng bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác với Future Star World. Ông cho biết sự kết hợp giữa kinh nghiệm, năng lực cùng tầm nhìn và sự sáng tạo của hai bên sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp dự án không chỉ thành công mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Sự kiện ký kết hợp tác không chỉ là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa Công ty TNHH Future Star World và đối tác quốc tế, mà còn thể hiện cam kết của cả hai đơn vị trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và văn hóa của Việt Nam.

Á hậu Ánh Quyên trả lời phóng viên tại buổi họp báo công bố dự án.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng đã giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đồng hành cùng dự án, đồng thời tiến hành ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược. Sự kiện lần này được đánh giá là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty TNHH Future Star World, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong tương lai.