An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

Lấy cảm hứng từ hình ảnh tình yêu đôi lứa mộc mạc, nơi miền sông nước Nam Bộ, tác giả Nguyễn Quang Định đã viết lời cho ca khúc: "Áo giặt bên sông". Từ chất liệu này, nữ ca sĩ An Lê đã biến một ca khúc gần gũi, thổi ý tưởng để quyết định thực hiện MV ca nhạc nghệ thuật "Áo giặt bên sông" mang đến cho khán giả những khung hình mộc mạc, gần gũi và chan chứa cảm xúc. Sự trữ tình, dung dị trong từng ca từ được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của An Lê, khiến người xem dễ dàng đồng cảm và rung động.

"Đây là lần đầu tiên tôi ra mắt MV nên mọi khâu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ ý tưởng, bối cảnh đến ê-kíp thực hiện. Tôi muốn gửi đến khán giả một tác phẩm không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn đậm cảm xúc và chất lượng âm nhạc" - ca sĩ An Lê chia sẻ trong buổi họp báo.

MV được thực hiện bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, gồm các giảng viên âm nhạc, nghệ sĩ và nhà sản xuất uy tín trong nghề. Sự đầu tư chỉn chu thể hiện rõ khát vọng nghiêm túc của An Lê khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Dấu ấn sau đăng quang – Nỗ lực bền bỉ của giọng ca trẻ

Sau khi đăng quang Ngôi sao nhạc Việt 2024, An Lê không chọn con đường ồn ào mà âm thầm rèn luyện và trau dồi chuyên môn. Với ngoại hình cuốn hút cùng giọng hát truyền cảm, cô nhanh chóng nhận được nhiều lời mời biểu diễn từ các chương trình nghệ thuật và sân khấu trong nước, từng bước đến gần hơn với khán giả.

Nữ hoàng doanh nhân Phạm Kim Thoa, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, xúc động chia sẻ tại buổi ra mắt:"Tôi thật sự hãnh diện và mãn nguyện khi thấy quyết định trao danh hiệu Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024 cho An Lê là hoàn toàn xứng đáng. Một năm qua, tôi theo dõi hành trình của cô ấy và rất tự hào về sự trưởng thành, nỗ lực và định hướng rõ ràng trong nghệ thuật. Tôi tin rằng An Lê sẽ tiếp tục tỏa sáng và nhận được nhiều tình yêu từ công chúng".

"Áo giặt Bên Sông" – Hành trình khởi đầu cho một giọng ca triển vọng

MV "Áo giặt Bên Sông" không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của An Lê. Hình ảnh chiếc áo bà ba Nam Bộ cùng giai điệu mượt mà, sâu lắng đã tạo nên nét đặc trưng riêng – vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Với sự đầu tư nghiêm túc và giọng hát đầy cảm xúc, An Lê đang chứng minh bản lĩnh của một nghệ sĩ trẻ nhiều tiềm năng, sẵn sàng chinh phục những nấc thang mới trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp.