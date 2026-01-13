Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình hợp nhất và bước khởi đầu quan trọng nhằm kiến tạo công ty truyền thông tư vấn hiệu suất thương hiệu (brand performance agency) toàn diện đầu tiên tại châu Á. Mạng lưới thống nhất mới sẽ kết hợp chiến lược thương hiệu, sáng tạo, truyền thông, dữ liệu và thương mại kết nối thành một dịch vụ tích hợp duy nhất, được thiết kế để mang lại tăng trưởng có thể đo lường.

Từ tháng 1-2026, các thị trường bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Ấn Độ và Úc sẽ chính thức hoạt động dưới thương hiệu Assembly. Đội ngũ lãnh đạo địa phương vẫn được giữ nguyên, bảo đảm sự liên tục cho các khách hàng hiện tại đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái công nghệ toàn cầu của Assembly, bao gồm STAGE Experience Engine – nền tảng AI độc quyền, năng lực dữ liệu quy mô lớn và mô hình lên kế hoạch thương hiệu hiệu suất.

Khách hàng sẽ được hưởng lợi từ trải nghiệm đơn giản hơn: một công ty duy nhất, một cơ cấu chiến lược thống nhất và sự hợp tác sâu rộng giữa các thị trường…

Tất cả tạo nên một hệ thống công nghệ thống nhất cho việc lập kế hoạch, đo lường và tối ưu hóa nội dung. Assembly cũng sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm dựa trên AI, kết nối trực tiếp thế mạnh sáng tạo của ADK Global vào STAGE để mang lại những kết quả tích hợp và định hướng hiệu suất thương hiệu mạnh mẽ hơn.

Ông Richard Brosgill, Tổng Giám đốc khu vực APAC của Assembly, chia sẻ: "Sức ảnh hưởng thực sự bắt đầu từ bây giờ. Với một thương hiệu duy nhất, một nền tảng thống nhất và quan hệ đối tác với ADK Nhật Bản, chúng tôi có thể biến những hiểu biết sáng tạo sâu sắc thành hiệu suất thương hiệu ở quy mô lớn. Các thương hiệu tham vọng nhất châu Á đang tìm kiếm tốc độ, sự đơn giản và những tác phẩm thực sự chạm đến cảm xúc. Mô hình này mang lại cả ba yếu tố đó".

Ông Rick Acampora, Tổng Giám đốc toàn cầu của Assembly, bổ sung: "Với đội ngũ tài năng và công nghệ vượt trội, khu vực này hoàn toàn có khả năng kết hợp sáng tạo, truyền thông, thương mại và dữ liệu thành một thể thống nhất. Đây không chỉ là sự tích hợp, mà là bước khởi đầu cho một sự tiến hóa trong cách chúng ta vận hành kinh doanh".



