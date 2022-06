BTS bất ngờ tuyên bố chia tay

BTS còn được gọi là Bangtan Boys, là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập vào năm 2010 gồm 7 thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook . Các thành viên đồng sáng tác và sản xuất phần lớn các sản phẩm âm nhạc của họ. Khởi đầu là một nhóm nhạc hip hop, phong cách âm nhạc của nhóm đã dần phát triển để thể hiện nhiều thể loại đa dạng. Ca từ của nhóm thường tập trung vào lời bình luận cá nhân và xã hội, đề cập đến các chủ đề về sức khỏe tinh thần, những rắc rối của tuổi học đường và tuổi thành niên, sự mất mát, hành trình hướng tới tình yêu bản thân và chủ nghĩa cá nhân. Các sản phẩm của nhóm còn thường đề cập đến khái niệm văn học, tâm lý học và bao gồm một cốt truyện vũ trụ song song.

Họ là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) trao chứng nhận với đĩa đơn " Mic Drop ", đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Hoa Kỳ với album phòng thu Love Yourself: Tear (2018).

BTS còn là nhóm nhạc đầu tiên kể từ The Beatles tích lũy được 4 album quán quân tại Hoa Kỳ trong vòng chưa đầy 2 năm và Love Yourself: Answer (2018) là album Hàn Quốc đầu tiên được RIAA trao chứng nhận Bạch kim.

Năm 2020, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và Billboard Global 200 của Hoa Kỳ với " Dynamite " — đĩa đơn được đề cử cho giải Grammy.

Các đĩa đơn kế tiếp bao gồm " Savage Love ", " Life Goes On ", " Butter " và " Permission to Dance " đã đưa BTS trở thành nghệ sĩ nhanh nhất tích lũy được 5 đĩa đơn quán quân tại Hoa Kỳ kể từ Michael Jackson .

Nhóm đã nhận được nhiều giải thưởng , bao gồm 9 giải American Music Awards , 12 giải Billboard Music Awards , 28 giải Golden Disk Awards với đề cử cho 2 giải Grammy Awards và 2 giải Brit Awards . Ngoài hoạt động nghệ thuật, nhóm còn hợp tác với UNICEF để thành lập chiến dịch chống bạo lực Love Myself , tham dự 3 phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và là những người trẻ tuổi nhất từng được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng Huân chương Văn hóa nhờ những đóng góp của nhóm trong việc truyền bá văn hoá và ngôn ngữ Hàn Quốc.