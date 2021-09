Dàn diễn viên nhí tiềm năng của Hollywood

Finn Wolfhard năm nay 18 tuổi. Finn đã có nhiều vai diễn nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Năm 2016, Finn trở nên nổi tiếng khi đóng vai Mike Wheeler trong "Stranger Things". Sau đó, nam diễn viên xuất hiện trong bộ phim kinh dị "It", trong vai Richie Tozier, và gần đây, nam diễn viên góp mặt trong bộ phim truyền hình "The Goldfinch".



Jaeden Martell đóng vai Bill Denbrough trong bộ phim mới chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King, "It". 2 năm sau, nam diễn viên vào vai một thiếu niên dạn dĩ trong bộ phim hài "Knives Out". Năm 2020, anh tham gia loạt phim ngắn "Defending Jacob".



Jack Dylan Grazer cũng là một tài năng khác mà thế giới biết đến nhiều hơn sau bộ phim "It", trong phim, nam diễn viên nhí đóng vai Eddie Kaspbrak. Ngoài ra, nam diễn viên đã đóng một trong những vai chính trong bộ phim hành động siêu anh hùng, "Shazam!" và trong loạt phim dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên "We Are Who We Are".



Trong bộ phim hài lãng mạn "13 Going On 30", Christa B. Allen vào vai Jenna Rink, 13 tuổi - cô nữ sinh mơ ước được vào chung nhóm với những cô gái sành điệu. Kể từ đó, nữ diễn viên chủ yếu đóng vai chính trong nhiều bộ phim khác nhau. Một trong những vai diễn lớn nhất của cô là trong bộ phim truyền hình "Revenge".



Năm 2016, nam diễn viên Neel Sethi đóng vai Mowgli trong bộ phim "The Jungle Book". Sau đó, Sethi xuất hiện trong series "The Last OG", nhưng lại không có bất kỳ vai diễn lớn nào khác tiếp nối.



Sophia Lillis cũng nổi tiếng sau bộ phim "It". Năm 2020, Sophia đóng vai chính trong loạt phim "I Am Not Okay with This" và trong một bộ phim giả tưởng "Gretel & Hansel". Lillis đang quay bộ phim giả tưởng "Dungeons & Dragons" và chúng ta sẽ sớm gặp lại tài năng trẻ trên màn ảnh rộng.