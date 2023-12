Dấu chân thiện nguyện của Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Gia đình Việt Nam

Đồng hành là các cơ quan ban ngành Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Sở Công Thương, Operation Smile Việt Nam …



Năm 2023, Quỹ CSSKGĐ Việt Nam trao tặng 168 chiếc xe đạp với tổng giá trị 270 triệu đồng cho học sinh nghèo, khó khăn có thành tích học tập tốt các tỉnh Sóc Trăng, Phú Yên, Cà Mau và Quảng Ninh.

Quỹ còn trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng các em thuộc điểm trường mầm non thôn An Thành, thuộc Trường Mầm non Ban Mai và Trường TH & THCS Số 2 Tả Phời thuộc thành phố Lào Cai.

Một bữa ăn có thịt của các em nhỏ Mầm Non

Ông Phạm Sơn Tùng, Trưởng ban điều hành Quỹ, cho hay: "Tôi cùng các thành viên Quỹ hy vọng phần đóng góp này giúp bữa ăn của các em đầy đủ chất dinh dưỡng. Từ đó, tạo động lực cho các em tới lớp học đều đặn, tiếp thu kiến thức cần thiết, làm hành trang cho cuộc sống sau này. Các em vùng Tây Bắc vẫn đang rất khó khăn khi bố mẹ làm nông là chính nên các chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng trao nhiều giá trị hơn nữa."

Ngày 6-2-2023, trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía Đông Bắc Syria khiến hơn 45.000 người thiệt mạng (tính đến ngày 17-2-2023). Các thành viên Quỹ đã nhanh chóng đóng góp và ủng hộ hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ người dân nước bạn thông qua Hội Chữ thập đỏ.

Hưởng ứng chương trình "Tháng Nhân đạo" năm 2023 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động, Quỹ tài trợ 300 triệu đồng hỗ trợ 6 căn nhà tình nghĩa tại Bình Thuận, Quảng Trị, Quãng Ngãi, An Giang, Nam Định & Ninh Thuận.

Ông Phạm Sơn Tùng cho hay các hoạt động thiện nguyện từ lâu đã được xem như DNA của từng thành viên Quỹ CSSKGĐ Việt Nam. Quỹ khẳng định cam kết đối với việc phát triển bền vững kinh doanh luôn gắn liền với các hoạt động trao đi giá trị yêu thương cho cộng đồng…

Với những đóng góp tích cực cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm nay, Quỹ đã được vinh danh tại chương trình Sức mạnh nhân đạo, thuộc khuôn khổ Hội nghị Chữ Thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11.

Ngoài ra, trong năm 2023, Quỹ CSSKGĐ Việt Nam tiếp thục phối hợp với Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe Trung ương – Bộ Y tế (Trung tâm) thực hiện chương trình hội thảo truyền thông và tập huấn kỹ năng về chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao sức đề kháng…