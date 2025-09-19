Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Bản lĩnh sống 15:15

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế

Khoẻ - Đẹp 13:14

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc công nhận chất lượng.

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy

Chuyện của Sao 15:21

Trúc Thy là một kỷ lục gia, nghệ sĩ giải trí giáo dục nên gần như các chương trình giải trí của cô đều hướng rõ nét việc giáo dục và ngược lại.

Mon Amie tặng 1.000 áo sơ mi cho khách hàng dự The Vow's Legacy

Tiêu dùng thông minh 14:20

Trong khuôn khổ sự kiện The Vow's Legacy, Mon Amie Veston mang đến cho khách tham dự một trải nghiệm đặc biệt: chương trình quà tặng 1.000 sơ mi may đo cao cấp.

Vietjet SkyJoy x LynkiD - Liên minh trải nghiệm, điểm thưởng cất cánh

Tiêu dùng thông minh 13:16

GalaxyJoy ký hợp tác cùng Nền tảng tích điểm đổi trải nghiệm LynkiD ra mắt Chương trình Liên kết Hội viên SkyJoy x LynkiD.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Shopee 9.9: Người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Tiêu dùng thông minh 17:38

Shopee, nền tảng Thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc), đã khép lại sự kiện "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm" với kết quả ấn tượng.

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Điểm đến 17:25

Nhân ngày Du lịch Thế giới, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda tôn vinh sức hút ngày càng lớn của các điểm đến thứ cấp.

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"

Tiêu dùng thông minh 15:58

Lazada, một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, ghi nhận tăng trưởng mạnh trên toàn khu vực với chiến dịch "Siêu Sale Chính Hãng 9.9".

Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025

Khoẻ - Đẹp 13:03

Thương hiệu veston Mon Amie đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025, sự kiện cưới đẳng cấp nhất năm nay thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025.

Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Khoẻ - Đẹp 09:47

Cầu lông được chọn là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam để giành huy chương tại SEA Games 33-2025 và Olympic 2028.

UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

Khoẻ - Đẹp 09:46

Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 do ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức ngày 13-9 quy tụ hơn 2.000 nhân viên, khách hàng... tại Công viên P2, Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt

Chuyện của Sao 10:40

Trên trang cá nhân, diễn viên Đoàn Minh Tài bất ngờ đăng loạt ảnh lãng mạn khi chính thức cầu hôn bạn gái bác sĩ trong khung cảnh nên thơ của thành phố Đà Lạt.

Áo dài Việt – Di sản trường tồn

Khoẻ - Đẹp 10:37

Chiếc áo dài với dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng là biểu tượng, là niềm tự hào của văn hóa dân tộc Việt.

Payoo và JCB Việt Nam phối hợp triển khai ưu đãi “JCB Happy Weekend”

Tiêu dùng thông minh 23:49

CTCP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đồng hành cùng JCB Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi "JCB Happy Weekend" từ tháng 9-2025 đến 3-2026.

Grab tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đối tác tài xế khắp cả nước

Tiêu dùng thông minh 23:47

Đánh dấu năm đầu tiên trong thập kỷ thứ hai hoạt động tại Việt Nam, Grab triển khai chuỗi hoạt động tri ân dành cho các đối tác tài xế trên khắp cả nước.

LG đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa của FPT

Khoẻ - Đẹp 18:42

Công ty Điện tử LG (LG) đã chính thức khánh thành thư viện mang tên “Ươm mầm tri thức”, đồng thời khởi động chương trình “Nối tri thức – Vững tương lai”.

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Bản lĩnh sống 09:08

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:42

Một chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu từng khoảnh khắc trôi qua mà còn thể hiện sự lựa chọn và phong cách của người sở hữu.

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

Điểm đến 08:41

Hội In TP HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội In TP vào tối 10-9.

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

19 tháng 9, 2025 | 13:11

Garmin giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện, dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện - Ảnh 1.

Garmin vừa giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện thuộc dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế. Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, Venu 4 không chỉ theo dõi sức khỏe 24/7 mà còn trở thành người bạn đồng hành giúp người dùng duy trì động lực, cân bằng và sống trọn từng khoảnh khắc.

Sản phẩm nổi bật với viền kim loại hiện đại, loa và micro tích hợp cùng đèn pin LED tiện dụng, cho phép theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, HRV, năng lượng cơ thể và nhiều chỉ số quan trọng khác suốt cả ngày mà không cần lo lắng về việc sạc pin mỗi đêm.

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện - Ảnh 2.

"Garmin không chỉ tạo ra một chiếc đồng hồ thông minh, còn kiến tạo một giải pháp mới cho lối sống khỏe và chủ động. Venu 4 mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay trên cổ tay, biến dữ liệu thành động lực và thói quen, để mỗi người có thể tiến gần hơn đến mục tiêu sống cân bằng và trọn vẹn hơn mỗi ngày" - bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu của Garmin, chia sẻ. 

Theo đó, điện thoại sẽ hỗ trợ chăm sóc chuyên sâu về trạng thái sức khỏe, nhật ký hoạt động, giấc ngủ nâng cao…

Mặt đồng hồ hỗ trợ giọng nói: Hỗ trợ đọc dữ liệu sức khỏe và nhắc nhở bằng giọng nói. Nhiều chế độ hiển thị (xám, đỏ/xanh lá, xanh lam/vàng…) nhằm hỗ trợ người dùng gặp khó khăn trong việc phân biệt màu sắc.

Venu 4 sẽ chính thức mở bán vào ngày 6-10-2025 mức giá bán lẻ đề xuất 14.990.000 đồng.

Song Hà

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?