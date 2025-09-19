Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Garmin vừa giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện thuộc dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế. Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, Venu 4 không chỉ theo dõi sức khỏe 24/7 mà còn trở thành người bạn đồng hành giúp người dùng duy trì động lực, cân bằng và sống trọn từng khoảnh khắc.

Sản phẩm nổi bật với viền kim loại hiện đại, loa và micro tích hợp cùng đèn pin LED tiện dụng, cho phép theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, HRV, năng lượng cơ thể và nhiều chỉ số quan trọng khác suốt cả ngày mà không cần lo lắng về việc sạc pin mỗi đêm.

"Garmin không chỉ tạo ra một chiếc đồng hồ thông minh, còn kiến tạo một giải pháp mới cho lối sống khỏe và chủ động. Venu 4 mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay trên cổ tay, biến dữ liệu thành động lực và thói quen, để mỗi người có thể tiến gần hơn đến mục tiêu sống cân bằng và trọn vẹn hơn mỗi ngày" - bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu của Garmin, chia sẻ.

Theo đó, điện thoại sẽ hỗ trợ chăm sóc chuyên sâu về trạng thái sức khỏe, nhật ký hoạt động, giấc ngủ nâng cao…

Mặt đồng hồ hỗ trợ giọng nói: Hỗ trợ đọc dữ liệu sức khỏe và nhắc nhở bằng giọng nói. Nhiều chế độ hiển thị (xám, đỏ/xanh lá, xanh lam/vàng…) nhằm hỗ trợ người dùng gặp khó khăn trong việc phân biệt màu sắc.

Venu 4 sẽ chính thức mở bán vào ngày 6-10-2025 mức giá bán lẻ đề xuất 14.990.000 đồng.