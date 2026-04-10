Giá cửa thép vân gỗ đầu năm 2026: Xu hướng ổn định, nhu cầu tăng cao

Với sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và độ bền, loại cửa này ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các công trình nhà ở dân dụng và cao cấp.

Theo khảo sát từ các đơn vị trong ngành, giá cửa thép vân gỗ đầu năm 2026 nhìn chung không biến động mạnh, duy trì ở mức ổn định so với cuối năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc lên kế hoạch xây dựng và hoàn thiện nhà ở.

Giá cửa thép vân gỗ duy trì ổn định

Dữ liệu cập nhật cho thấy, giá cửa thép vân gỗ hiện dao động khoảng 2,9 – 3,6 triệu đồng/m², tùy theo dòng sản phẩm, thiết kế và kích thước.

Trong đó:

Cửa 1 cánh thường có mức giá thấp hơn, phù hợp cửa phòng

Cửa 2 cánh và 4 cánh được sử dụng nhiều cho cửa chính, có giá cao hơn do yêu cầu về kích thước và kết cấu

Các dòng cao cấp hoặc thiết kế đặc biệt có thể có mức giá nhỉnh hơn

Riêng dòng cửa thép vân gỗ 4 cánh, được xem là lựa chọn phổ biến cho nhà phố và biệt thự, hiện có mức giá trung bình từ khoảng 2,97 – 3,11 triệu đồng/m² với các quy cách tiêu chuẩn.

Các chuyên gia nhận định, mức giá này được đánh giá là hợp lý khi xét đến độ bền và tuổi thọ sử dụng lâu dài của sản phẩm.

Vì sao cửa thép vân gỗ ngày càng được ưa chuộng?

Không chỉ là yếu tố giá, cửa thép vân gỗ còn thu hút người dùng nhờ những ưu điểm rõ rệt so với các loại cửa truyền thống.

Trước hết, về kết cấu, sản phẩm được làm từ thép mạ kẽm hoặc thép nguyên tấm, giúp tăng khả năng chịu lực và độ an toàn. Bề mặt được xử lý sơn tĩnh điện kết hợp vân gỗ, mang lại cảm giác tương tự gỗ tự nhiên nhưng không gặp các vấn đề như cong vênh hay mối mọt.

Ngoài ra, khả năng chống cháy, cách âm và cách nhiệt cũng là điểm cộng lớn, đặc biệt trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn nhà ở ngày càng được chú trọng.

So với cửa gỗ tự nhiên, cửa thép vân gỗ có chi phí hợp lý hơn và ít phải bảo trì. Trong khi đó, so với cửa nhôm kính, sản phẩm lại có tính thẩm mỹ ấm cúng và phù hợp hơn với không gian nhà ở truyền thống lẫn hiện đại.

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cửa thép vân gỗ

Theo các đơn vị cung cấp, giá cửa thép vân gỗ không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trong đó, kích thước là yếu tố quan trọng nhất. Cửa càng lớn thì chi phí vật liệu và gia công càng cao. Bên cạnh đó, thiết kế cũng ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt với các mẫu có pano, ô kính hoặc họa tiết trang trí.

Ngoài ra, phụ kiện đi kèm như khóa, bản lề hay các chi tiết trang trí cũng góp phần tạo nên sự chênh lệch về giá. Những mẫu tích hợp khóa điện tử hoặc phụ kiện cao cấp thường có tổng chi phí cao hơn so với cấu hình tiêu chuẩn.

Xu hướng lựa chọn cửa thép vân gỗ năm 2026

Ghi nhận từ thị trường cho thấy, trong năm 2026, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên các mẫu cửa:

Thiết kế tối giản, ít chi tiết

Màu vân gỗ trung tính như nâu trầm, xám, vàng nhạt

Tích hợp phụ kiện hiện đại

Đặc biệt, cửa 4 cánh tiếp tục được lựa chọn nhiều cho cửa chính nhờ khả năng tạo điểm nhấn cho mặt tiền công trình.

Doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh chất lượng và dịch vụ

Trước nhu cầu ngày càng tăng, nhiều doanh nghiệp trong nước đã đầu tư mạnh vào công nghệ sản xuất và dịch vụ hậu mãi nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đại diện một đơn vị trong ngành là Modern Door cho biết, doanh nghiệp đang tập trung vào việc cải tiến chất lượng bề mặt, tăng độ bền lớp sơn và đa dạng hóa mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, quy trình tư vấn, đo đạc và lắp đặt cũng được chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính đồng bộ cho từng công trình.

Thông tin liên hệ: - Trụ sở: 183 Kinh Dương Vương, Khu Phố 3, Phú Lâm, TP.HCM - Email: sales.moderndoor@gmail.com - CSKH: 0855.149.149 – 0855.149.149 - Website: https://moderndoor.vn/

Người tiêu dùng nên lưu ý gì khi chọn cửa thép vân gỗ?

Các chuyên gia khuyến nghị, khi lựa chọn cửa thép vân gỗ, người tiêu dùng nên cân nhắc các yếu tố như:

Kích thước thực tế của công trình

Mục đích sử dụng (cửa chính, cửa phòng…)

Mức ngân sách dự kiến

Uy tín của đơn vị cung cấp

Việc lựa chọn đúng sản phẩm ngay từ đầu sẽ giúp tối ưu chi phí và hạn chế các phát sinh trong quá trình sử dụng. Với mức giá hợp lý và nhiều cải tiến về chất lượng, dòng sản phẩm này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc cửa trung và cao cấp trong thời gian tới.