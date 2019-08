10 loại chất lỏng đắt giá nhất thế giới

Chúng ta thường cho rằng ô tô hay đồ trang sức là những món đồ đắt tiền bởi chỉ số ít có có thể mua được. Còn với bạn, cái gì là đắt nhất? Máy bay cá nhân hay đồ công nghệ? Bạn nghĩ sao về lọ mực màu đen thuần túy? Bạn có thể trả bao nhiêu cho một ga-lông (khoảng 3,785 lít theo đơn vị đo lường của Mỹ) mực của những người Anh-điêng?

Sau đây là danh sách 10 loại dung dịch đắt nhất trên thế giới, không kể rượu. Tất nhiên, khi bị đánh đổ thì loại rượu đắt nhất cũng chỉ có giá trị như nước thông thường.

1. Máu người – 1,500 Đô la Mỹ/ga-lông

Bạn thật sự ngạc nhiên về điều đó? Thực tế, giá của máu phụ thuộc vào nhóm máu. Có một vài nhóm máu cực kỳ hiếm khiến chúng có giá khá cao. Hơn nữa, bạn không thể chứa máu bằng một chiếc cốc thủy tinh đơn giản do vậy giá máu cao còn do chi phí của quá trình xử lý chúng.

2. A-xít Gamma Hydroxybutyric (GHB) – 2,500 Đô la Mỹ/ga-lông

Cơ thể con người sản sinh ra rất nhiều loại dung dịch có thể gây khó chịu nhưng a xít GHB này, thứ chúng ta có thể tìm thấy trong hệ thống thần kinh của mình, lại được bán như một loại ma túy bất hợp pháp dưới tên gọi "thuốc lắc lỏng". Vậy là bạn đang khiến những nhà sản xuất chất kích thích nổi giận (hoặc có thể không bởi tôi thực sự chưa biết cơ chế hoạt động của GHB).

3. Mực đen máy in – 2,700 Đô la Mỹ/ga-lông

Có một âm mưu hoàn hảo mang tính toàn cầu! Để kiếm tiền, các công ty mực thường bán máy in với giá rẻ, sau đó kiếm lại bằng cách bán hộp mực cho khách hàng khi mỗi hộp mực chỉ có thể in 500 trang. Do vậy, mà giá mực đen thực sự cao hơn giá của các màu mực khác.

4. Thủy ngân – 3,400 Đô la Mỹ/ ga-lông

Bạn có thể nói với tôi rằng "thủy ngân là kim loại mà tất cả các kim loại thì không thể được công nhận là dung dịch". Bạn đã đúng. Tuy vậy, thủy ngân là kim loại duy nhất tồn tại dưới dạng lỏng ở nhiệt độ thông thường. Con người từng sử dụng nó trong y học nhưng sau hàng ngàn ca tử vong chúng ta mới biết rằng nó không tốt cho sức khỏe.

5. Insulin – 9,400 – 10,000 Đô la Mỹ/ ga-lông

Insulin là một hóc môn tự nhiên được tuyến tụy sản xuất trong cơ thể chúng ta. Vậy tại sao chất này lại đắt đỏ? Vấn đề là những người bị tiểu đường thường không sản xuất đủ lượng hóc môn này do vậy phải dùng hóc môn hóa học tổng hợp. Insulin tổng hợp có giá rẻ hơn (dù vẫn đắt tiền) so với insulin tự nhiên và đó là lý do tại sao có khoảng cách giá lớn như vậy. Và đây được xem lĩnh vực dược hóa hái ra tiền.

6. Nước hoa Chanel Số 5 – 2,600 Đô la Mỹ/ ga-lông

Năm 1922, Coco Chanel và nhà hóa học Ernest Beaux đã làm nên một bước ngoặt trong lịch sử khi tạo ra loại nước hoa đắt nhất thế giới – Chanel số 5.

7. Máu cua ngựa – 60,000 Đô la Mỹ/ ga-lông