Nâng chuẩn vận hành Housekeeping, hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam

Hội thảo thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn – du lịch.

Theo các chuyên gia, xu hướng ứng dụng công nghệ vào quản lý Housekeeping ngày càng phổ biến

Sự kiện diễn ra chiều 24-3 do CLB Quản lý Buồng Việt Nam (VEHA) - trực thuộc Liên chi hội Khách sạn Việt Nam - Hiệp hội Du lịch Việt Nam, phối hợp với FHV tổ chức.

Bà Nguyễn Thanh Bình - Phó phòng Quản lý Lưu trú, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - nhận định du lịch Việt Nam đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh cả về quy mô lẫn thị trường, qua đó thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ thống cơ sở lưu trú. Tại các đô thị du lịch trọng điểm, mật độ khách sạn và điểm lưu trú cũng gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về quy mô, yêu cầu về chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành và tính bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

Bà Oxy Ong - Phụ trách Kinh doanh khu vực Nam Á và Đông Nam Á cho rằng, các cơ sở lưu trú của Việt Nam nổi lên như một điểm sáng trong khu vực Đông Nam Á. Điều này thể hiện qua chỉ số doanh thu trên mỗi phòng (RevPAR) đang cải thiện cho thấy xu hướng chuyển dịch từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao giá trị. Đồng thời, thị trường cũng ghi nhận sự thay đổi trong hành vi du khách, với nhu cầu cao hơn về trải nghiệm cá nhân hóa, tiêu chuẩn dịch vụ và yếu tố thân thiện môi trường.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là xu hướng ứng dụng công nghệ vào quản lý Housekeeping (bộ phận buồng phòng). Nhiều khách sạn đã triển khai phần mềm quản lý buồng phòng, hệ thống cảm biến theo dõi tình trạng sử dụng phòng và tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu lịch dọn phòng theo nhu cầu thực tế.

Hội thảo nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của bộ phận buồng phòng trong vận hành khách sạn. Không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, Housekeeping còn trực tiếp ảnh hưởng đến cảm nhận của du khách và uy tín thương hiệu.

Đặc biệt, trong chiến lược phát triển bền vững, bộ phận này giữ vai trò tiên phong trong việc kiểm soát tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu rác thải và triển khai các quy trình vận hành thân thiện với môi trường.

Phát biểu tổng kết hội thảo, ông Nguyễn Quang, Phó chủ tịch Liên chi hội khách sạn Việt Nam, nhấn mạnh ba định hướng cốt lõi đối với ngành khách sạn Việt Nam trong giai đoạn tới: chuyển đổi tư duy quản trị từ truyền thống sang hiện đại; kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và nguồn nhân lực; đồng thời nâng tầm vai trò của Housekeeping như một yếu tố chiến lược trong nâng cao chất lượng dịch vụ.