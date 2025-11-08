Người trẻ đi chữa lành

Ngày 8-11, Ngày Hội An lạc - Healing Day hỗ trợ tâm lý miễn phí và an toàn cho giới trẻ Việt Nam đã diễn ra tại TP HCM. Thông qua các hoạt động như đồng cảm diễn tiến tâm lý và trải nghiệm hoạt động thể lý, ngày hội hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe tinh thần và xây dựng cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngày Hội An Lạc - Healing Day là sự kiện hỗ trợ tâm lý miễn phí dành cho giới trẻ

Ngày Hội An Lạc - Healing Day là sự kiện hỗ trợ tâm lý miễn phí dành cho giới trẻ, được khởi xướng bởi TS Lê Nguyên Phương từ năm 2024. Chương trình tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Ngày Hội An Lạc định kỳ sẽ tạo cơ hội cho nhiều người hơn được tiếp cận với những phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần an toàn và hiệu quả. Thông qua các hoạt động chia sẻ, lắng nghe và thực hành tâm lý, mọi người sẽ có thể tìm thấy sự bình an, hạnh phúc và sống một cuộc sống trọn vẹn hơn.

Bằng việc mở rộng đối tượng tham dự và vị trí tổ chức, TS Phương mong muốn chương trình sẽ trở thành một nền tảng vững chắc, nơi mọi người có thể tìm thấy sự đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình chữa lành tâm hồn. Qua đó hy vọng sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Trước đó, ngày hội đã tổ chức 3 kỳ tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng thu hút gần 400 người tham gia và hơn 100 tình nguyện viên, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình và sự quan tâm của cộng đồng đến việc nâng cao sức khỏe tinh thần.

Chương trình dự kiến sẽ tổ chức tại Ninh Bình (kỳ 5) và Cần Thơ (kỳ 6) vào năm 2026, mang không gian hỗ trợ tâm lý đến với cộng đồng tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước.