Người trẻ đi chữa lành

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Tiêu dùng thông minh 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

Điểm đến 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Điểm đến 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Chuyện của Sao 11:13

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Bản lĩnh sống 18:43

Zen Tổng thích chụp lại chính mình với khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Ngồi bên tách cà phê sáng, đứng giữa con hẻm nhỏ hay đơn giản là một buổi chiều đổ nắng.

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Khoẻ - Đẹp 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Tiêu dùng thông minh 19:02

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

Chuyện của Sao 21:21

Nữ ca sĩ An Lê, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, ra mắt MV "Áo giặt bên sông", một sản phẩm đầu tay được cô ấp ủ và thực hiện sau một năm đăng quang.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Chuyện của Sao 11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Chuyện của Sao 09:50

Khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025.

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Người trẻ đi chữa lành

8 tháng 11, 2025 | 21:10

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Ngày 8-11, Ngày Hội An lạc - Healing Day hỗ trợ tâm lý miễn phí và an toàn cho giới trẻ Việt Nam đã diễn ra tại TP HCM. Thông qua các hoạt động như đồng cảm diễn tiến tâm lý và trải nghiệm hoạt động thể lý, ngày hội hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe tinh thần và xây dựng cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Người trẻ đi chữa lành - Ảnh 1.

Ngày Hội An Lạc - Healing Day là sự kiện hỗ trợ tâm lý miễn phí dành cho giới trẻ

Ngày Hội An Lạc - Healing Day là sự kiện hỗ trợ tâm lý miễn phí dành cho giới trẻ, được khởi xướng bởi TS Lê Nguyên Phương từ năm 2024. Chương trình tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Ngày Hội An Lạc định kỳ sẽ tạo cơ hội cho nhiều người hơn được tiếp cận với những phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần an toàn và hiệu quả. Thông qua các hoạt động chia sẻ, lắng nghe và thực hành tâm lý, mọi người sẽ có thể tìm thấy sự bình an, hạnh phúc và sống một cuộc sống trọn vẹn hơn.

Người trẻ đi chữa lành - Ảnh 2.

Bằng việc mở rộng đối tượng tham dự và vị trí tổ chức, TS Phương mong muốn chương trình sẽ trở thành một nền tảng vững chắc, nơi mọi người có thể tìm thấy sự đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình chữa lành tâm hồn. Qua đó hy vọng sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Trước đó, ngày hội đã tổ chức 3 kỳ tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng thu hút gần 400 người tham gia và hơn 100 tình nguyện viên, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình và sự quan tâm của cộng đồng đến việc nâng cao sức khỏe tinh thần.

Người trẻ đi chữa lành - Ảnh 3.

Ngày Hội An Lạc - Healing Day là sự kiện hỗ trợ tâm lý miễn phí dành cho giới trẻ

Chương trình dự kiến sẽ tổ chức tại Ninh Bình (kỳ 5) và Cần Thơ (kỳ 6) vào năm 2026, mang không gian hỗ trợ tâm lý đến với cộng đồng tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước.

Tin-ảnh: P.Thanh

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Bản lĩnh sống 18:43

Zen Tổng thích chụp lại chính mình với khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Ngồi bên tách cà phê sáng, đứng giữa con hẻm nhỏ hay đơn giản là một buổi chiều đổ nắng.

Doanh nhân Nam Nguyễn: Khởi nghiệp bắt đầu từ ngôi nhà và khát vọng tạo giá trị

Doanh nhân Nam Nguyễn: Khởi nghiệp bắt đầu từ ngôi nhà và khát vọng tạo giá trị

Bản lĩnh sống 07:54

Tham luận của Nam Nguyễn (Nguyễn Tiến Năm) tại Diễn đàn quốc tế CICON ASEAN 5+ chủ đề "Kiệt tác Sóng đôi" gây ấn tượng bởi sự giản dị nhưng đầy chiều sâu.

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025

Bản lĩnh sống 19:44

ThS Ngô Thị Hồng – Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – được vinh danh với giải thưởng "2025 World CEO" do Korea CEO Summit (Hàn Quốc) trao tặng.

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

Bản lĩnh sống 22:30

Sau 9 tháng triển khai, chương trình GEARS@VN đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam đo lường và cải thiện chỉ số bình đẳng giới.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Bản lĩnh sống 14:32

Với tinh thần cầu tiến và bản lĩnh, doanh nhân Lê Ngọc Thức vươn lên từ một người bảo vệ trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bản lĩnh sống 14:04

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

Phụ nữ

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Tiêu dùng thông minh 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

TÁM

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Tiêu dùng thông minh 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

Điểm đến 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Điểm đến 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Chuyện của Sao 11:13

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Bản lĩnh sống 18:43

Zen Tổng thích chụp lại chính mình với khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Ngồi bên tách cà phê sáng, đứng giữa con hẻm nhỏ hay đơn giản là một buổi chiều đổ nắng.

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.