



Mang lời ca tiếng hát làm đẹp cho đời, Nha sĩ-ca sĩ Phạm Kỳ Anh ngoài hoạt động trong lĩnh vực nha khoa, anh còn đi hát góp phần vào các chương trình thiện nguyện và từ thiện...

Nha sĩ-ca sĩ Phạm Kỳ Anh còn kêu gọi mọi người chung tay vì cộng đồng. Có cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn... Anh chia sẻ: "Nhận lời mời từ các chương trình từ thiện tôi luôn sẵn sàng phục vụ, Phạm Kỳ Anh luôn ủng hộ bằng cách không nhận cát-xê. Hoặc nếu có nhận, Phạm Kỳ Anh cũng sẽ gửi lại cho một hoàn cảnh khó khăn nào đó...Mình mang lời ca tiếng hát phục vụ bà con là niềm hạnh phúc, vinh hạnh của người nghệ sĩ hướng đến cộng đồng".

Tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc, sự kiện như: Live show thiện nguyện, các chương trình ca nhạc của Quân Khu 7, của Trung tâm văn hóa truyền thông UNESCO Việt Nam… Phạm Kỳ Anh chọn dòng nhạc thuộc thể loại sử thi, ca ngợi anh hùng, dân tộc, con người, quê hương và đất nước... Mang khí thế hào hùng, tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương đất nước…

Những đề tài rất gần gũi, quen thuộc dễ đi vào lòng của người nghe... Với tinh thần dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ... Khơi dậy tinh thần uống nước nhớ nguồn, hướng về lịch sử cội nguồn hào hùng của dân tộc là những gì Phạm Kỳ Anh mang đến cho khán giả khắp mọi miền Tổ quốc.

Nha sĩ-ca sĩ Phạm Kỳ Anh nói: "Chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, hạnh phúc. Từng nơi chúng ta bước đi hôm nay, có một phần xương máu của ông cha ta đã đánh đổi để dành lấy... Là nghệ sĩ, là một công dân sống trong thời bình, Phạm Kỳ Anh trân trọng và nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, đã hy sinh để chúng ta có được như ngày hôm nay.

Có thể nói tấm lòng vì cộng đồng, một Phạm Kỳ Anh sống và làm việc có trách nhiệm xã hội, thời gian qua. Một tấm lòng hướng về các mảnh đời khó khăn, Phạm Kỳ Anh luôn được khán giả khắp mọi miền yêu mến và đón nhận.

Nha sĩ-ca sĩ Phạm Kỳ Anh tâm tình: "Mình hát vì đam mê, vì tinh thần dân tộc, vì quê hương đất nước của mình. Khi bước lên sân khấu và cầm mic ca hát, bản thân sẽ cố gắng hát bằng tất cả cảm xúc và trái tim… Được khán giả lắng nghe và ủng hộ, đó niềm vinh dự và hạnh phúc không gì bằng của một nghệ sĩ".