Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Điểm đến 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Chuyện của Sao 11:13

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Bản lĩnh sống 18:43

Zen Tổng thích chụp lại chính mình với khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Ngồi bên tách cà phê sáng, đứng giữa con hẻm nhỏ hay đơn giản là một buổi chiều đổ nắng.

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Khoẻ - Đẹp 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Tiêu dùng thông minh 19:02

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

Chuyện của Sao 21:21

Nữ ca sĩ An Lê, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, ra mắt MV "Áo giặt bên sông", một sản phẩm đầu tay được cô ấp ủ và thực hiện sau một năm đăng quang.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Chuyện của Sao 11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Chuyện của Sao 09:50

Khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025.

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Khoẻ - Đẹp 15:53

Hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ” do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Chuyện của Sao 15:18

Với vai trò Đại sứ Cicon, NTK Quỳnh Paris là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị bền vững.

Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

Khoẻ - Đẹp 14:24

Coca-Cola Việt Nam vừa triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 tại hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM.

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

Điểm đến 17:34

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” cho nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

7 tháng 11, 2025 | 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

ChocoPie và Custas Less Sugar giảm đến 50% đường nhưng vẫn giữ nguyên hương vị mềm xốp, thơm ngon quen thuộc đã gắn bó với hàng triệu gia đình Việt suốt hơn 30 năm qua.

Hơn 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Orion không chỉ mang đến những chiếc bánh ngon mà còn gửi gắm trong đó chữ "Tình" yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đổi mới không ngừng.

Ngày nay, xu hướng "ăn ngon nhưng ít đường" trở thành lựa chọn của nhiều gia đình. Thấu hiểu điều đó, Orion giới thiệu bộ đôi sản phẩm mới – Custas Less Sugar và ChocoPie Less Sugar, giảm 50% đường, vẫn ngon và trọn vẹn Tình Orion. Sự ra mắt dòng sản phẩm Less Sugar - Giảm đường đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình Orion mang đến lựa chọn cân bằng giữa vị ngon và trải nghiệm mới cho người tiêu dùng Việt.

Hai sản phẩm chủ lực của Orion là Custas và ChocoPie với công thức giảm đường sẽ mang đến lựa chọn hoàn toàn mới mà vẫn giữ trọn hương vị ngon lành thân quen.

Phiên bản ChocoPie Giảm Đường 50% ngoài công thức giảm 50% lượng đường so với phiên bản Original còn được tăng 15% lớp marshmallow, giúp từng miếng bánh vẫn mang vị ngon quen thuộc mà độ xốp lại nhiều hơn. Với sản phẩm Custas Kem Trứng Giảm Đường 50%, phần nhân kem trứng vàng óng được bổ sung sữa đậu nành không đường mang đến vị ngọt thanh nhẹ, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Thấu hiểu người tiêu dùng, Orion ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, giữ trọn cảm giác "ngọt lành – mềm mịn – vừa miệng" vốn là đặc trưng của hai dòng bánh biểu tượng.

Đại diện Orion Việt Nam chia sẻ: "Phiên bản Chocopie và Custas Giảm Đường 50% khẳng định định hướng của Orion trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng, mang đến một sản phẩm mới giảm đường nhưng vẫn giữ vị ngon quen thuộc, phù hợp với mọi lứa tuổi. Orion phát triển dòng Less Sugar với mục tiêu mang đến lựa chọn đa dạng hơn, đáp ứng thị hiếu và thói quen thưởng thức ngày càng thay đổi của người tiêu dùng Việt".

Nửa đường - Vẫn ngon. Orion tin rằng hạnh phúc giản dị nhất đến từ sự cân bằng – như cách mỗi chiếc bánh Orion mang đến niềm vui trọn vẹn cho người Việt.

Bộ đôi ChocoPie - Custas Less Sugar - giảm đường 50% đã chính thức có mặt tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và kênh thương mại điện tử trên toàn quốc. Với hương vị quen thuộc được cân bằng hoàn hảo, bộ sản phẩm hứa hẹn trở thành lựa chọn mới cho người tiêu dùng hiện đại – ăn ngon, sống khỏe và tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt lành.

Phạm Hoàng

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.