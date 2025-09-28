Sắp bắt buộc sử dụng ghế ô tô trẻ em, cha mẹ Việt chọn gì?

Đây là bước tiến quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn cho trẻ nhỏ. Bắt nhịp cùng chính sách, nhiều cha mẹ Việt đã bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Nỗi lo thường trực của cha mẹ Việt

Theo báo VietnamNet, năm 2023 có khoảng 2.100 trẻ em bị thương vong do tai nạn giao thông, chiếm gần 8% tổng số ca TNGT cả nước. Điều đáng lo ngại là tại các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, chỉ khoảng 1,3% số xe chở trẻ em được trang bị ghế an toàn chuyên dụng (số liệu Nhân Dân Online).

Khảo sát tại một số gia đình ở Hà Nội cho thấy, nhiều phụ huynh vẫn quen để con ngồi ghế trước hoặc bế trên tay. Tuy nhiên, khi nghị định mới được nhắc đến, không ít người bắt đầu coi ghế ngồi ô tô cho trẻ em là sự chuẩn bị cần thiết.

Nỗi lo về sự an toàn cho con nhưng chưa biết lựa chọn giải pháp nào phù hợp cũng là tâm lý chung của nhiều cha mẹ hiện nay.

Sự lựa chọn của cha mẹ Việt

Trên thị trường, có nhiều loại ghế ngồi ô tô trẻ em nhưng chất lượng chênh lệch, khiến phụ huynh băn khoăn. Trong bối cảnh đó, Maple&Co – thương hiệu ghế ô tô cao cấp – đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Điểm khác biệt là sản phẩm được phát triển theo chuẩn an toàn R129 châu Âu, đồng thời kết hợp yếu tố thẩm mỹ, phù hợp thị hiếu gia đình hiện đại.

Chị Hà Nhi – đại diện Maple&Co cho biết: "Chúng tôi muốn đưa đến những sản phẩm không chỉ bảo vệ con mà còn thể hiện phong cách sống và gu thẩm mỹ của cha mẹ Việt".

Công nghệ và thiết kế vì trẻ nhỏ

Maple&Co có ba dòng sản phẩm chính: Classic (0–12 tuổi), Airflow (0–7 tuổi, có quạt gió) và Booster (3–12 tuổi, gọn nhẹ). Tất cả đều ứng dụng khung sợi thủy tinh hàng không, vỏ PC+ABS chống sốc cùng đệm AirWell êm ái của BASF.

Đặc biệt, sản phẩm được phát triển bởi các kỹ sư Volvo – thương hiệu ô tô an toàn hàng đầu thế giới – và công ty thiết kế IDEO của Mỹ. Thiết kế công thái học chuẩn tỉ lệ đầu–thân 1:4 giúp giữ thẳng cột sống, nâng đỡ đầu – vai – hông. Đây là điểm được nhiều chuyên gia đánh giá cao, bởi tư thế ngồi sai có thể dẫn đến nguy cơ cong vẹo cột sống.

Không chỉ an toàn, mà còn là phong cách

Maple&Co còn chinh phục phụ huynh bởi thiết kế tinh tế, đạt giải thưởng quốc tế như iF Design. Xu hướng "nuôi con hiện đại" ngày nay không chỉ dừng ở an toàn, mà còn cần tiện nghi và thẩm mỹ.

Nhiều mẹ bỉm nổi tiếng trên TikTok đã trải nghiệm sản phẩm và đánh giá tích cực:

@demichamcon cho biết ghế chắc chắn, bề mặt rộng, bé ngồi thoải mái.





@trangg.ella nhận xét thiết kế tối giản kiểu Bắc Âu, đệm ngồi chắc chắn.

Luật sắp tới – chuẩn bị từ hôm nay

Khi quy định về ghế ô tô trẻ em có hiệu lực, đó sẽ là bước tiến quan trọng để bảo vệ tính mạng trẻ nhỏ. Nhưng với nhiều phụ huynh, chờ đến lúc bắt buộc mới mua thì đã muộn.

Việc chuẩn bị ngay từ hôm nay, bằng cách lựa chọn ghế ô tô trẻ em Maple&Co chính hãng tại showroom và đại lý uy tín, chính là hành động thiết thực để bảo vệ con trong từng chuyến đi.

Sự quan tâm của phụ huynh, cùng quy định luật mới và những sản phẩm tiên phong như Maple&Co, đang đặt nền móng cho một thói quen văn minh: bảo vệ trẻ em trên mọi hành trình.