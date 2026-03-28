Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ Buồng phòng Khách sạn Việt Nam 2026

Hội thi diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM, thu hút sự tham gia của 23 đội thi đến từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên toàn quốc.

Hội thi do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, là sân chơi chuyên môn quy mô toàn quốc dành cho lực lượng nhân sự buồng phòng, bộ phận giữ vai trò quan trọng nhưng thường ít được chú ý trong chuỗi giá trị dịch vụ du lịch – khách sạn.

Trong khuôn khổ hội thi, các đội tranh tài ở ba nội dung chính gồm: thi tốc độ và chuyên nghiệp; thi làm giường và trang trí giường; thi cắm hoa và trang trí bàn tiệc. Mỗi phần thi không chỉ đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ chuẩn xác mà còn đề cao tính sáng tạo, thẩm mỹ và khả năng phối hợp đồng đội.

Điểm nhấn của hội thi là phần thi cắm hoa và trang trí bàn tiệc diễn ra trong ngày 26/3, khi không gian sự kiện được phủ kín bởi sắc hoa và những ý tưởng trang trí độc đáo. Từ những loại hoa quen thuộc như lan, hồng, baby…, các đội thi đã khéo léo sáng tạo nên những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, gắn với các chủ đề giàu ý nghĩa.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Đỗ Hồng Xoan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh hội thi không chỉ là sân chơi chuyên môn mà còn là nơi hội tụ tinh thần nghề nghiệp, sự chuẩn mực, sáng tạo và lòng yêu nghề của đội ngũ nhân sự buồng phòng. Theo bà, sự tham gia của các đội thi đến từ nhiều vùng miền, từ các trung tâm du lịch lớn đến những địa phương xa, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của nghề trong toàn ngành.

Ở góc độ quản lý nhà nước, bà Nguyễn Thanh Bình, Phó phòng Quản lý lưu trú Cục Du lịch Quốc gia, đánh giá hội thi là hoạt động thiết thực góp phần chuẩn hóa kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lưu trú, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về Khách sạn Renaissance Riverside Saigon (TP HCM). Các giải còn lại được trao cho những đội thi có phần thể hiện ấn tượng, sáng tạo và giàu tính ứng dụng.

Các hội thi nghiệp vụ như Hội thi Nghiệp vụ Buồng phòng Khách sạn Việt Nam 2026 đóng vai trò như một "bệ đỡ" quan trọng trong việc chuẩn hóa kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần giúp ngành du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.