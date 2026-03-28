Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ Buồng phòng Khách sạn Việt Nam 2026

Lâm Đồng chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026

Lâm Đồng chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấp thuận chủ trương tổ chức Vòng bán kết và Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026.

Việt Nam – Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc y tế

Việt Nam – Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc y tế

Đoàn đại biểu y tế cấp cao Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh theo lời mời của Đại sứ quán Anh.

Bọc ghế da ô tô tại AKauto: Khi kỹ thuật, thẩm mỹ và trải nghiệm tạo nên sự khác biệt

Bọc ghế da ô tô tại AKauto: Khi kỹ thuật, thẩm mỹ và trải nghiệm tạo nên sự khác biệt

Đây cũng chính là những yếu tố tạo nên sự khác biệt thật sự giữa một đơn vị làm dịch vụ thông thường và một gara làm nghề bài bản như AKauto.

Syngenta tiếp tục hành trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”

Syngenta tiếp tục hành trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”

Syngenta Việt Nam tổ chức chương trình "Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt - Gieo yêu thương, Gặt thành công" tại Ninh Bình trong hai ngày 24 và 25-3.

Ngọc Trinh Nguyễn đảm nhận vai trò Trưởng đại diện TVO tại Hà Nội

Ngọc Trinh Nguyễn đảm nhận vai trò Trưởng đại diện TVO tại Hà Nội

Bà Ngọc Trinh Nguyễn, nữ doanh nhân giàu kinh nghiệm, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện CTCP Truyền hình Việt Nam trực tuyến TVO tại Hà Nội.

Bác sĩ Bùi Kiều Trang hướng dẫn điều trị rụng tóc kéo dài ở giới trẻ

Bác sĩ Bùi Kiều Trang hướng dẫn điều trị rụng tóc kéo dài ở giới trẻ

Bác sĩ Bùi Kiều Trang tiên phong với Mesolux – công nghệ điều trị rụng tóc không xâm lấn, hướng đi an toàn, khoa học cho người gặp tình trạng tóc thưa, tóc yếu.

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường TV OLED toàn cầu

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường TV OLED toàn cầu

LG Electronics (LG) tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường TV OLED toàn cầu trong năm thứ 13 liên tiếp.

Bí mật chưa từng kể của ca sĩ Tuấn Kha - Em trai ca sĩ Lân Nhã

Bí mật chưa từng kể của ca sĩ Tuấn Kha - Em trai ca sĩ Lân Nhã

Với chất giọng trầm, ấm, nội lực, khá giống anh trai là ca sĩ Lân Nhã - ca sĩ Trần Tuấn Kha đang tạo dấu ấn đặc biệt trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Nâng chuẩn vận hành Housekeeping, hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam

Nâng chuẩn vận hành Housekeeping, hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam

Trong khuôn khổ Food & Hospitality Vietnam 2026, hội thảo "Quản lý Housekeeping hiện đại" đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

SANYO khuấy động thị trường Việt Nam với diện mạo mới

SANYO khuấy động thị trường Việt Nam với diện mạo mới

Ngày 25-3, SANYO – mở ra chương mới tại thị trường Việt Nam với nguồn năng lượng trẻ trung và đầy nhiệt huyết, mang đậm tinh thần "Đúng Cool, Đúng Chất".

vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh

vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh

Ngày 25-3, vivo Việt Nam ra mắt hai mẫu smartphone mới thuộc V Series: vivo V70 và V70 FE, tập trung vào nhiếp ảnh, pin lớn và hiệu năng ổn định.

Local Vietnam khai trương Ha Giang Aya Lodge tại Bản Sủng Trái

Local Vietnam khai trương Ha Giang Aya Lodge tại Bản Sủng Trái

Một khu nghỉ dưỡng mới tại Bản Sủng Trái đang mang đến một hướng đi khác biệt, gần gũi hơn với nhịp sống bản địa.

Hakai Việt Nam: Đỉnh cao Laser trị nám, xóa xăm và trị sẹo

Hakai Việt Nam: Đỉnh cao Laser trị nám, xóa xăm và trị sẹo

Hakai Việt Nam trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho nhiều spa và thẩm mỹ viện.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đưa vào hoạt động phòng mổ thông minh mới tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Chiết xuất Đỗ Tùng và Hương Nhu Trắng: Giải pháp từ dược liệu cho da đầu gàu

Chiết xuất Đỗ Tùng và Hương Nhu Trắng: Giải pháp từ dược liệu cho da đầu gàu

Dầu gội Antisol Plus là một trong những sản phẩm kết hợp các dược liệu thiên nhiên với công nghệ sản xuất tiên tiến.

San Trần - Ngọc Tú Phạm: Mang nụ cười và hạnh phúc đến cộng đồng người Việt

San Trần - Ngọc Tú Phạm: Mang nụ cười và hạnh phúc đến cộng đồng người Việt

San Trần - Ngọc Tú Phạm vừa trở về Việt Nam để tham gia dự án điện ảnh Web Drama "Tình một đêm" của nhà sản xuất – diễn viên Minh Thư.

Những hiệu quả độc đáo từ yoga

Những hiệu quả độc đáo từ yoga

Yoga làm tăng sức mạnh cơ bắp, giảm mỡ bụng, hỗ trợ thận thải axit uric... Yoga mang lại nhiều hiệu quả độc đáo mà không phải ai cũng biết.

Làm việc online, nhận lương từ nước ngoài thì tính thuế TNCN thế nào?

Làm việc online, nhận lương từ nước ngoài thì tính thuế TNCN thế nào?

Hiểu rõ quy định và cách tính thuế thu nhập cá nhân online giúp người lao động chủ động tài chính và tránh rủi ro pháp lý.

Điều trị kết hợp nghỉ dưỡng tại Vinmec Ocean Park 2

Điều trị kết hợp nghỉ dưỡng tại Vinmec Ocean Park 2

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 triển khai mô hình điều trị kết hợp nghỉ dưỡng, giúp người bệnh phục hồi trong không gian riêng tư.

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ Buồng phòng Khách sạn Việt Nam 2026

28 tháng 3, 2026 | 20:52

Ngày 26-3, Hội thi Nghiệp vụ Buồng phòng Khách sạn Việt Nam 2026 đã khép lại sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chuyên nghiệp.

Hội thi diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM, thu hút sự tham gia của 23 đội thi đến từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên toàn quốc.

Hội thi do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, là sân chơi chuyên môn quy mô toàn quốc dành cho lực lượng nhân sự buồng phòng, bộ phận giữ vai trò quan trọng nhưng thường ít được chú ý trong chuỗi giá trị dịch vụ du lịch – khách sạn.

Trong khuôn khổ hội thi, các đội tranh tài ở ba nội dung chính gồm: thi tốc độ và chuyên nghiệp; thi làm giường và trang trí giường; thi cắm hoa và trang trí bàn tiệc. Mỗi phần thi không chỉ đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ chuẩn xác mà còn đề cao tính sáng tạo, thẩm mỹ và khả năng phối hợp đồng đội.

Điểm nhấn của hội thi là phần thi cắm hoa và trang trí bàn tiệc diễn ra trong ngày 26/3, khi không gian sự kiện được phủ kín bởi sắc hoa và những ý tưởng trang trí độc đáo. Từ những loại hoa quen thuộc như lan, hồng, baby…, các đội thi đã khéo léo sáng tạo nên những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, gắn với các chủ đề giàu ý nghĩa.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Đỗ Hồng Xoan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh hội thi không chỉ là sân chơi chuyên môn mà còn là nơi hội tụ tinh thần nghề nghiệp, sự chuẩn mực, sáng tạo và lòng yêu nghề của đội ngũ nhân sự buồng phòng. Theo bà, sự tham gia của các đội thi đến từ nhiều vùng miền, từ các trung tâm du lịch lớn đến những địa phương xa, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của nghề trong toàn ngành.

Ở góc độ quản lý nhà nước, bà Nguyễn Thanh Bình, Phó phòng Quản lý lưu trú Cục Du lịch Quốc gia, đánh giá hội thi là hoạt động thiết thực góp phần chuẩn hóa kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lưu trú, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về Khách sạn Renaissance Riverside Saigon (TP HCM). Các giải còn lại được trao cho những đội thi có phần thể hiện ấn tượng, sáng tạo và giàu tính ứng dụng.

Các hội thi nghiệp vụ như Hội thi Nghiệp vụ Buồng phòng Khách sạn Việt Nam 2026 đóng vai trò như một "bệ đỡ" quan trọng trong việc chuẩn hóa kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần giúp ngành du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.

Song Hà

Nâng chuẩn vận hành Housekeeping, hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam

Nâng chuẩn vận hành Housekeeping, hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam

Trong khuôn khổ Food & Hospitality Vietnam 2026, hội thảo "Quản lý Housekeeping hiện đại" đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Local Vietnam khai trương Ha Giang Aya Lodge tại Bản Sủng Trái

Local Vietnam khai trương Ha Giang Aya Lodge tại Bản Sủng Trái

Một khu nghỉ dưỡng mới tại Bản Sủng Trái đang mang đến một hướng đi khác biệt, gần gũi hơn với nhịp sống bản địa.

Tranhtomauonline.com mang đến kho tranh tô màu phong phú và đa dạng chủ đề động vật, thực vật, đồ vật, nghề nghiệp, phương tiện…

Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School vừa công bố Wisdomland Đảo Kim Cương và Wisdomland Imperia là thành viên của cộng đồng Eco-Schools.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt và CTCP Tập đoàn Đầu tư ATM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và tạo cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.

Ngày 15-3, Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức sự kiện "Lễ trao Quyết định bổ nhiệm và Công bố chiến lược hoạt động năm 2026" của Tạp chí Phụ nữ Mới

ThaiBinhToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, trở thành nền tảng tổng hợp và xếp hạng các địa điểm nổi bật tại địa phương.

Lâm Đồng chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026

Lâm Đồng chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026

Khoẻ - Đẹp 21:30

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấp thuận chủ trương tổ chức Vòng bán kết và Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026.

Việt Nam – Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc y tế

Việt Nam – Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc y tế

Khoẻ - Đẹp 21:05

Đoàn đại biểu y tế cấp cao Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh theo lời mời của Đại sứ quán Anh.

Bọc ghế da ô tô tại AKauto: Khi kỹ thuật, thẩm mỹ và trải nghiệm tạo nên sự khác biệt

Bọc ghế da ô tô tại AKauto: Khi kỹ thuật, thẩm mỹ và trải nghiệm tạo nên sự khác biệt

Tiêu dùng thông minh 21:00

Đây cũng chính là những yếu tố tạo nên sự khác biệt thật sự giữa một đơn vị làm dịch vụ thông thường và một gara làm nghề bài bản như AKauto.

Syngenta tiếp tục hành trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”

Syngenta tiếp tục hành trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”

Khoẻ - Đẹp 20:53

Syngenta Việt Nam tổ chức chương trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt - Gieo yêu thương, Gặt thành công” tại Ninh Bình trong hai ngày 24 và 25-3.

Lâm Đồng chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026

Lâm Đồng chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026

Khoẻ - Đẹp 21:30

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấp thuận chủ trương tổ chức Vòng bán kết và Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026.

Việt Nam – Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc y tế

Việt Nam – Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc y tế

Khoẻ - Đẹp 21:05

Đoàn đại biểu y tế cấp cao Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh theo lời mời của Đại sứ quán Anh.

Bọc ghế da ô tô tại AKauto: Khi kỹ thuật, thẩm mỹ và trải nghiệm tạo nên sự khác biệt

Bọc ghế da ô tô tại AKauto: Khi kỹ thuật, thẩm mỹ và trải nghiệm tạo nên sự khác biệt

Tiêu dùng thông minh 21:00

Đây cũng chính là những yếu tố tạo nên sự khác biệt thật sự giữa một đơn vị làm dịch vụ thông thường và một gara làm nghề bài bản như AKauto.

Syngenta tiếp tục hành trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”

Syngenta tiếp tục hành trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”

Khoẻ - Đẹp 20:53

Syngenta Việt Nam tổ chức chương trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt - Gieo yêu thương, Gặt thành công” tại Ninh Bình trong hai ngày 24 và 25-3.

Ngọc Trinh Nguyễn đảm nhận vai trò Trưởng đại diện TVO tại Hà Nội

Ngọc Trinh Nguyễn đảm nhận vai trò Trưởng đại diện TVO tại Hà Nội

Bản lĩnh sống 17:10

Bà Ngọc Trinh Nguyễn, nữ doanh nhân giàu kinh nghiệm, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện CTCP Truyền hình Việt Nam trực tuyến TVO tại Hà Nội.

Bác sĩ Bùi Kiều Trang hướng dẫn điều trị rụng tóc kéo dài ở giới trẻ

Bác sĩ Bùi Kiều Trang hướng dẫn điều trị rụng tóc kéo dài ở giới trẻ

Khoẻ - Đẹp 14:43

Bác sĩ Bùi Kiều Trang tiên phong với Mesolux – công nghệ điều trị rụng tóc không xâm lấn, hướng đi an toàn, khoa học cho người gặp tình trạng tóc thưa, tóc yếu.

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường TV OLED toàn cầu

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường TV OLED toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 10:51

LG Electronics (LG) tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường TV OLED toàn cầu trong năm thứ 13 liên tiếp.

Bí mật chưa từng kể của ca sĩ Tuấn Kha - Em trai ca sĩ Lân Nhã

Bí mật chưa từng kể của ca sĩ Tuấn Kha - Em trai ca sĩ Lân Nhã

Chuyện của Sao 20:21

Với chất giọng trầm, ấm, nội lực, khá giống anh trai là ca sĩ Lân Nhã - ca sĩ Trần Tuấn Kha đang tạo dấu ấn đặc biệt trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Món ngon 19:18

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Nâng chuẩn vận hành Housekeeping, hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam

Nâng chuẩn vận hành Housekeeping, hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam

Điểm đến 09:45

Trong khuôn khổ Food & Hospitality Vietnam 2026, hội thảo “Quản lý Housekeeping hiện đại” đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

SANYO khuấy động thị trường Việt Nam với diện mạo mới

SANYO khuấy động thị trường Việt Nam với diện mạo mới

Tiêu dùng thông minh 19:23

Ngày 25-3, SANYO – mở ra chương mới tại thị trường Việt Nam với nguồn năng lượng trẻ trung và đầy nhiệt huyết, mang đậm tinh thần “Đúng Cool, Đúng Chất”.

vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh

vivo ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động và sáng tạo hình ảnh

Tiêu dùng thông minh 18:14

Ngày 25-3, vivo Việt Nam ra mắt hai mẫu smartphone mới thuộc V Series: vivo V70 và V70 FE, tập trung vào nhiếp ảnh, pin lớn và hiệu năng ổn định.

