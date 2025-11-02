Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

21:21

Nữ ca sĩ An Lê, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, ra mắt MV "Áo giặt bên sông", một sản phẩm đầu tay được cô ấp ủ và thực hiện sau một năm đăng quang.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

09:50

Khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025.

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Thạch dừa GC Food có tin vui

14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

15:53

Hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ” do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

15:18

Với vai trò Đại sứ Cicon, NTK Quỳnh Paris là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị bền vững.

Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

14:24

Coca-Cola Việt Nam vừa triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 tại hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM.

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

17:34

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” cho nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Hàng trăm bác sĩ rời phòng khám, chạy vì sức khỏe cộng đồng

16:30

Giải chạy vì sức khỏe cộng đồng mang tên "25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt" tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP HCM) vào ngày 25-10.

Agoda ghi nhận lượng khách Đông Âu quan tâm đến du lịch Việt Nam tăng mạnh

08:39

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng 59%.

Doanh nhân Nam Nguyễn: Khởi nghiệp bắt đầu từ ngôi nhà và khát vọng tạo giá trị

07:54

Tham luận của Nam Nguyễn (Nguyễn Tiến Năm) tại Diễn đàn quốc tế CICON ASEAN 5+ chủ đề "Kiệt tác Sóng đôi" gây ấn tượng bởi sự giản dị nhưng đầy chiều sâu.

Trao quyền cho thế hệ chuyên gia Định phí Bảo hiểm tương lai của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

19:47

Hiệp hội Chuyên gia Thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) tổ chức tọa đàm về Định phí Bảo hiểm tại Đại học Kinh tế TP HCM và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025

19:44

ThS Ngô Thị Hồng – Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – được vinh danh với giải thưởng "2025 World CEO" do Korea CEO Summit (Hàn Quốc) trao tặng.

Lê Minh Phú và hành trình mang trang phục cải lương ra diễn đàn Cicon quốc tế

19:51

Tại Ga la "Kiệt tác sóng đôi", giảng viên - NTK Lê Minh Phú lần đầu tiên đưa trang phục cải lương ra diễn đàn quốc tế, quảng bá văn hóa Việt.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI

09:05

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn khẳng định: "Công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định chất lượng dịch vụ".

Handmade Bee – Nét tinh hoa nghệ thuật đến từ sản phẩm xưa cũ

09:01

Trong khi thời trang nhanh chiếm ưu thế, Handmade Bee chọn cho mình con đường riêng – tôn vinh thủ công, tái sinh vật liệu cũ và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy chia sẻ dự án chữa lành tại CICON 2025

08:57

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy được mời dự Hội nghị Diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025 với tư cách là khách mời VIP, tham gia diễn giả trên sân khấu phiên tọa đàm.

Tìm thị lực cho người đàn ông bị pháo nổ trúng mắt

15:05

Sau khi được điều trị, thị lực mắt phải của bệnh nhân đã tăng từ 2/10 lên thị lực 8/10 sau hai ngày phẫu thuật.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

2 tháng 11, 2025 | 19:02

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

Xu hướng tai nghe mở và triết lý "SoundON. MoveON."

Nắm bắt xu hướng vừa nghe nhạc vừa nhận biết môi trường xung quanh để đảm bảo an toàn và thoải mái, Soundcore dẫn đầu với triết lý "SoundON – MoveON – ReON", hướng đến hệ sinh thái sản phẩm phục vụ trọn vẹn vòng năng lượng người dùng: vận động – làm việc – nghỉ ngơi.

Dòng sản phẩm mới: Năng lượng cho mọi khoảnh khắc

Dòng Soundcore Open-Ear Series được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho một lối sống năng động và đa dạng.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo - Ảnh 1.

Soundcore Aerofit 2 – Thoải Mái Vượt Trội, Âm Thanh Đỉnh Cao

Tai nghe có thiết kế vành tai xoay linh hoạt, ôm sát theo đường cong tự nhiên của tai, thoải mái ngay cả khi đeo kính. Trang bị kiến trúc BassTurbo với màng loa racetrack 20×11,5mm, mang đến âm bass mạnh và dải âm trong trẻo. Hỗ trợ Hi-Res Wireless (LDAC), pin 10 giờ (42 giờ với hộp sạc), sạc không dây, chuẩn IP55, lý tưởng cho hoạt động thể thao ngoài trời

Soundcore AeroClip – Vừa Vặn Chắc Chắn, Bền Bỉ Cả Ngày

Thiết kế clip-on linh hoạt với khớp nối vòng mở, bám tai chắc khi vận động, kèm đệm tai cho nhiều kích cỡ. Sử dụng màng loa titan 12mm, âm thanh mạnh mẽ, tự nhiên; AI tăng cường âm trầm, 4 micro beamforming cho thoại rõ nét. Pin 8 giờ (32 giờ với hộp sạc), kháng nước IPX4.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo - Ảnh 2.

Mở rộng hệ sinh thái âm thanh toàn diện

Bên cạnh hai sản phẩm chủ lực, Soundcore cũng nhấn mạnh sự đa dạng trong hệ sinh thái của mình với các sản phẩm phục vụ những nhu cầu chuyên biệt:

Soundcore Sleep A30i – Tái Tạo Năng Lượng Với Giấc Ngủ Sâu: Dành cho giai đoạn "ReON", Sleep A30 là tai nghe ngủ đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ chống ồn chủ động (ANC). Thiết bị có khả năng chặn tiếng ồn tần số thấp, kết hợp với tính năng "Adaptive Snore Masking" sử dụng AI để phân tích và che lấp tiếng ngáy. Không chỉ là thiết bị chống ồn, Sleep A30i còn giúp người dùng cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách hiệu quả.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo - Ảnh 3.

Soundcore C50i – Phá Bỏ Rào Cản Ngôn Ngữ: Sản phẩm tai nghe mở tích hợp tính năng dịch trực tiếp hỗ trợ đến 100 ngôn ngữ.

Các mẫu tai nghe soundcore OWS hiện đã có mặt trên gian hàng chính hãng Shopee Mall, TikTok Shop, Lazada Mall và các đại lý uỷ quyền của Anker với mức giá bán lẻ đề xuất:

Soundcore Aerofit 2: 2.500.000 VND Soundcore Aeroclip: 3.000.000 VND Soundcore Sleep A30i: 6.000.000 VND Soundcore C50i: 1.500.000 VND

Trong thời gian ra mắt từ ngày 1/11 - 31/11, khách hàng sẽ được tặng gói tập luyện miễn phí 1 tháng tại California Fitness cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

L.Tỉnh

