Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Xu hướng tai nghe mở và triết lý "SoundON. MoveON."

Nắm bắt xu hướng vừa nghe nhạc vừa nhận biết môi trường xung quanh để đảm bảo an toàn và thoải mái, Soundcore dẫn đầu với triết lý "SoundON – MoveON – ReON", hướng đến hệ sinh thái sản phẩm phục vụ trọn vẹn vòng năng lượng người dùng: vận động – làm việc – nghỉ ngơi.

Dòng sản phẩm mới: Năng lượng cho mọi khoảnh khắc

Dòng Soundcore Open-Ear Series được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho một lối sống năng động và đa dạng.

Soundcore Aerofit 2 – Thoải Mái Vượt Trội, Âm Thanh Đỉnh Cao

Tai nghe có thiết kế vành tai xoay linh hoạt, ôm sát theo đường cong tự nhiên của tai, thoải mái ngay cả khi đeo kính. Trang bị kiến trúc BassTurbo với màng loa racetrack 20×11,5mm, mang đến âm bass mạnh và dải âm trong trẻo. Hỗ trợ Hi-Res Wireless (LDAC), pin 10 giờ (42 giờ với hộp sạc), sạc không dây, chuẩn IP55, lý tưởng cho hoạt động thể thao ngoài trời

Soundcore AeroClip – Vừa Vặn Chắc Chắn, Bền Bỉ Cả Ngày

Thiết kế clip-on linh hoạt với khớp nối vòng mở, bám tai chắc khi vận động, kèm đệm tai cho nhiều kích cỡ. Sử dụng màng loa titan 12mm, âm thanh mạnh mẽ, tự nhiên; AI tăng cường âm trầm, 4 micro beamforming cho thoại rõ nét. Pin 8 giờ (32 giờ với hộp sạc), kháng nước IPX4.

Mở rộng hệ sinh thái âm thanh toàn diện

Bên cạnh hai sản phẩm chủ lực, Soundcore cũng nhấn mạnh sự đa dạng trong hệ sinh thái của mình với các sản phẩm phục vụ những nhu cầu chuyên biệt:

Soundcore Sleep A30i – Tái Tạo Năng Lượng Với Giấc Ngủ Sâu: Dành cho giai đoạn "ReON", Sleep A30 là tai nghe ngủ đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ chống ồn chủ động (ANC). Thiết bị có khả năng chặn tiếng ồn tần số thấp, kết hợp với tính năng "Adaptive Snore Masking" sử dụng AI để phân tích và che lấp tiếng ngáy. Không chỉ là thiết bị chống ồn, Sleep A30i còn giúp người dùng cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách hiệu quả.

Soundcore C50i – Phá Bỏ Rào Cản Ngôn Ngữ: Sản phẩm tai nghe mở tích hợp tính năng dịch trực tiếp hỗ trợ đến 100 ngôn ngữ.

Các mẫu tai nghe soundcore OWS hiện đã có mặt trên gian hàng chính hãng Shopee Mall, TikTok Shop, Lazada Mall và các đại lý uỷ quyền của Anker với mức giá bán lẻ đề xuất:

Soundcore Aerofit 2: 2.500.000 VND Soundcore Aeroclip: 3.000.000 VND Soundcore Sleep A30i: 6.000.000 VND Soundcore C50i: 1.500.000 VND

Trong thời gian ra mắt từ ngày 1/11 - 31/11, khách hàng sẽ được tặng gói tập luyện miễn phí 1 tháng tại California Fitness cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.