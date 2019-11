Băn khoăn về độ "yếu mềm" của quý ông

Thực tế, độ rắn bao nhiêu là đủ hoàn toàn do người trong cuộc nhận định chứ chẳng có sách vở bảo đo đạc làm sao. Cho nên, chung quy, chỉ có hai mức độ dành cho sự hài lòng của người chung chăn: có hay không. Thế nhưng hỏi thật, hẳn các bà cũng khó trả lời trong cả gói khoái cảm, bao nhiêu là do kỹ năng, kỹ thuật, bao nhiêu là do kích cỡ, độ mềm rắn của "đối tác". Thực tế không nhiều quý bà quý cô phàn nàn sự "yếu mềm" của lang quân, trừ khi quá tệ đến độ không thể nhập cuộc.

Ngoài ra, cần lưu ý, tình trạng có khi chẳng lỗi phải gì về kết cấu, máy bơm, mà do điểm yếu đang cương chuyển mềm quá nhanh của đương sự. Thời gian duy trì độ cương dài ngắn tùy người, do bẩm sinh, do thao luyện, do ngoại cảnh mà thành.

Chẳng hạn, sự cương trước và trong cuộc vui được duy trì chủ yếu nhờ vào nguồn kích thích (thị giác, xúc giác…) với sự liên tục nhất định. Sự liên tục này không đòi hỏi quá gắt với đa số nhưng với một số quý ông thì chỉ cần lơ là "động viên" một thoáng là đầu hàng ngay. Thủ phạm bệnh thiếu kiên định này có thể do sức khỏe, tâm lý, tuổi tác, bệnh tật (đặc biệt là bệnh tiểu đường).

Trường hợp này, người ta khuyên các ông cần gắng tận dụng mọi nguồn kích để bảo đảm chế độ sẵn sàng. Ở đây, vai trò hỗ trợ của bà là rất lớn, đôi khi phải hy sinh ít quyền lợi để giúp ông nhà không "xuống xề" quá nhanh.

Bạn thân mến, trước tiên cần xác định bạn có quá khắt khe với ông xã không. Việc bạn cho rằng nó ảnh hưởng khoái cảm có bằng chứng cụ thể hay do chủ quan? Rõ ràng, nếu độ cương rơi vào điểm liệt thì ăn nằm đã thất bại từ "vòng gửi xe". Nếu đúng là chồng bạn có vấn đề, thì theo phân tích, hai bên tìm cách gỡ dần. Thuốc men có thể xử lý vấn nạn này nhưng tốt nhất, vợ chồng bạn nên tự xoay xở.