Làm sao lọt vào thế giới riêng của chồng?

Thưa chị Hạnh Dung,

Xin chị hiểu không phải em… ghen, bởi người kia ở nước ngoài đã lâu, chỉ mới gặp lại chồng em nhân dịp họ họp lớp thôi, rồi cô ấy lại đi xa. Bây giờ họ chỉ gặp nhau qua tin nhắn và trên mạng. Nói thật với chị, em đã "kiểm tra nội dung" và thấy không có gì nguy hiểm.

Nhưng em thấy rất lạ chị ơi. Sống với em nhiều năm, anh chẳng bao giờ bộc lộ tình cảm theo kiểu đó. Bỗng nhiên anh thăm hỏi lịch sự, dặn dò cẩn thận, và chia sẻ rất nhiều ý nghĩ cũng như cảm xúc của mình. Anh có vẻ… nhiều lời hơn và sống cũng tình cảm hơn. Với gia đình, anh vẫn đi làm và xoay xở mọi việc chu đáo, không để vợ con túng thiếu, sống nghiêm túc, lành mạnh, ít nói, chỉ chú tâm vào công việc và ít giao du bạn bè.

Em có cảm giác mình không "lọt vào" thế giới riêng của anh dù vẫn sống bình thường bên nhau. Không biết chuyện này có gì đáng lo ngại không?



Thùy Anh (TP HCM)

Gửi em Thùy Anh,

Khi em cảm nhận được mình không "lọt vào thế giới riêng" của chồng và bỗng lo ngại bâng khuâng - vì chẳng có lý do hay hành vi cụ thể nào - thì theo chị nghĩ em đã… đúng rồi. Sao bỗng nhiên ông xã mình cứ như một người khác, chứng tỏ người vợ chưa thể hiểu hết chồng.

Ở nhiều gia đình, người vợ cứ yên chí là mình biết hết - "Tôi còn lạ gì anh", "anh chỉ là đứa trẻ con to xác", điều này có thể đúng về những thói quen sinh hoạt. Anh ấy thích ăn gì, thích được tự do, không thích nghe vợ càm ràm. Ở nhà ít nói, khô khan, nghiêm khắc và chỉ bộc lộ bản tính khi… say cùng bạn bè. Nhiều anh cho rằng mình quá mệt nhọc khi gánh vác kinh tế, nên có quyền sống cho riêng mình.

Đã có nhiều nghiên cứu xã hội khám phá vì sao đàn ông ít mở lòng, và lý do ta vẫn thường nghe là: đàn ông không thích bị đánh giá. Họ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, ít nói, "đeo mặt nạ" trốn trong vỏ bọc và tự tìm cách giải quyết.