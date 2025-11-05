Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

Khoẻ - Đẹp 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Tiêu dùng thông minh 19:02

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

Chuyện của Sao 21:21

Nữ ca sĩ An Lê, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, ra mắt MV "Áo giặt bên sông", một sản phẩm đầu tay được cô ấp ủ và thực hiện sau một năm đăng quang.

Chuyện của Sao 11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Chuyện của Sao 09:50

Khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025.

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Khoẻ - Đẹp 15:53

Hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ” do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

Chuyện của Sao 15:18

Với vai trò Đại sứ Cicon, NTK Quỳnh Paris là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị bền vững.

Khoẻ - Đẹp 14:24

Coca-Cola Việt Nam vừa triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 tại hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM.

Điểm đến 17:34

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” cho nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Khoẻ - Đẹp 16:30

Giải chạy vì sức khỏe cộng đồng mang tên "25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt" tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP HCM) vào ngày 25-10.

Điểm đến 08:39

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng 59%.

Bản lĩnh sống 07:54

Tham luận của Nam Nguyễn (Nguyễn Tiến Năm) tại Diễn đàn quốc tế CICON ASEAN 5+ chủ đề "Kiệt tác Sóng đôi" gây ấn tượng bởi sự giản dị nhưng đầy chiều sâu.

Khoẻ - Đẹp 19:47

Hiệp hội Chuyên gia Thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) tổ chức tọa đàm về Định phí Bảo hiểm tại Đại học Kinh tế TP HCM và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bản lĩnh sống 19:44

ThS Ngô Thị Hồng – Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – được vinh danh với giải thưởng "2025 World CEO" do Korea CEO Summit (Hàn Quốc) trao tặng.

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

5 tháng 11, 2025 | 18:43

Zen Tổng thích chụp lại chính mình với khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Ngồi bên tách cà phê sáng, đứng giữa con hẻm nhỏ hay đơn giản là một buổi chiều đổ nắng.

Với anh, mỗi bức ảnh là một cách cảm ơn cuộc đời, vì giữa bao vội vã, mình vẫn còn có thể mỉm cười và thấy mọi thứ xung quanh thật đáng yêu.

Zen Tổng:" Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời" - Ảnh 1.

Với Zen Tổng, chụp ảnh không chỉ là ghi lại hình ảnh, mà là cách lưu giữ những khoảnh khắc khiến anh thấy lòng mình chạm đến một cảm xúc nào đó. Đôi khi là niềm vui, đôi khi chỉ là một chút yên. Anh thích chụp lại chính mình khi đứng giữa khung cảnh mình yêu, là ánh nắng sớm trên ban công, buổi chiều muộn bên ly cà phê, hay những ngày trời trong đến mức tưởng như mọi thứ đều dịu lại.

"Mỗi lần bấm máy, mình có cảm giác như đang dừng thời gian lại một chút để nói lời cảm ơn với cuộc sống. Vì có những điều nếu không lưu lại, sau này sẽ dễ quên mất mà thật ra chúng đẹp lắm" - Zen Tổng chia sẻ.

Zen Tổng:" Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời" - Ảnh 2.

Nhìn vào những bức ảnh ấy, người ta không chỉ thấy hình ảnh, mà còn thấy cả tâm trạng của người đứng sau ống kính. Zen Tổng không cố để mình "đẹp" trong từng khung hình, anh chỉ muốn giữ lại những giây phút mà bản thân cảm thấy thật với chính mình nhất.

Chính sự tự nhiên đó lại tạo nên sức hút đặc biệt. Mỗi bức ảnh của Zen Tổng giống như một khoảng dừng nhẹ giữa cuộc sống hối hả, nơi người ta có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng, an yên len vào từng chi tiết. Có lẽ vì thế mà những ai xem ảnh của anh đều cảm thấy lòng mình dịu xuống một chút, như được ai đó nhắc khẽ rằng, giữa thế giới ồn ào này, bình yên vẫn luôn tồn tại, chỉ cần ta chịu dừng lại để nhìn.

Zen Tổng:" Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời" - Ảnh 3.

Với Zen Tổng, cảm ơn cuộc đời không phải là nói thành lời, mà là giữ lại những điều đẹp đẽ đang trôi qua từng ngày, để chúng không bị lãng quên giữa guồng sống vội vàng. Mỗi bức ảnh giống như một cách anh dừng lại và lắng nghe cuộc sống, không chỉ bằng mắt, mà bằng cả trái tim. Khi chụp, anh không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà chỉ muốn giữ lại cảm giác chân thật khi đối diện với chính mình và thế giới xung quanh.

Zen Tổng:" Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời" - Ảnh 4.

"Mỗi lần nhìn lại những tấm ảnh cũ, mình thấy rõ mình đã lớn lên ra sao, đã đi qua bao nhiêu cảm xúc mà đôi khi chính mình cũng quên mất" - Zen Tổng chia sẻ - "Và lúc đó, mình thấy thương cuộc đời này hơn, thương cả những điều không như ý, vì chúng cũng làm nên mình của hôm nay".

Đối với anh, cảm ơn cuộc đời là biết trân trọng những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất, vì đôi khi, chính những điều nhỏ bé ấy lại là điều giữ cho con người ta không đánh mất mình giữa cuộc sống nhiều áp lực. Và có lẽ, nhờ vậy mà những bức ảnh của Zen Tổng không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn là cách nhắc người khác học cách nhìn chậm lại, để thấy rằng mỗi ngày trôi qua đều có một lý do để mỉm cười.

Zen Tổng:" Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời" - Ảnh 5.

Có lẽ giữa nhịp sống ngày càng vội, những bức ảnh của Zen Tổng là một lời nhắc dịu dàng: hãy chậm lại một chút, để cảm nhận và biết ơn những gì mình đang có. Và nếu mỗi người đều biết ơn những điều nhỏ bé quanh mình, có lẽ thế giới này cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Vì lòng biết ơn lan tỏa từ một tấm ảnh, một cảm xúc, đến cách chúng ta đối xử với nhau. Đó có lẽ chính là điều đẹp nhất mà Zen Tổng muốn gửi gắm qua từng khung hình: sống trọn, cảm nhận thật, và đừng quên nói "cảm ơn" với cuộc đời này.

P.Nguyễn

