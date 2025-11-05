Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Với anh, mỗi bức ảnh là một cách cảm ơn cuộc đời, vì giữa bao vội vã, mình vẫn còn có thể mỉm cười và thấy mọi thứ xung quanh thật đáng yêu.

Với Zen Tổng, chụp ảnh không chỉ là ghi lại hình ảnh, mà là cách lưu giữ những khoảnh khắc khiến anh thấy lòng mình chạm đến một cảm xúc nào đó. Đôi khi là niềm vui, đôi khi chỉ là một chút yên. Anh thích chụp lại chính mình khi đứng giữa khung cảnh mình yêu, là ánh nắng sớm trên ban công, buổi chiều muộn bên ly cà phê, hay những ngày trời trong đến mức tưởng như mọi thứ đều dịu lại.

"Mỗi lần bấm máy, mình có cảm giác như đang dừng thời gian lại một chút để nói lời cảm ơn với cuộc sống. Vì có những điều nếu không lưu lại, sau này sẽ dễ quên mất mà thật ra chúng đẹp lắm" - Zen Tổng chia sẻ.

Nhìn vào những bức ảnh ấy, người ta không chỉ thấy hình ảnh, mà còn thấy cả tâm trạng của người đứng sau ống kính. Zen Tổng không cố để mình "đẹp" trong từng khung hình, anh chỉ muốn giữ lại những giây phút mà bản thân cảm thấy thật với chính mình nhất.

Chính sự tự nhiên đó lại tạo nên sức hút đặc biệt. Mỗi bức ảnh của Zen Tổng giống như một khoảng dừng nhẹ giữa cuộc sống hối hả, nơi người ta có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng, an yên len vào từng chi tiết. Có lẽ vì thế mà những ai xem ảnh của anh đều cảm thấy lòng mình dịu xuống một chút, như được ai đó nhắc khẽ rằng, giữa thế giới ồn ào này, bình yên vẫn luôn tồn tại, chỉ cần ta chịu dừng lại để nhìn.

Với Zen Tổng, cảm ơn cuộc đời không phải là nói thành lời, mà là giữ lại những điều đẹp đẽ đang trôi qua từng ngày, để chúng không bị lãng quên giữa guồng sống vội vàng. Mỗi bức ảnh giống như một cách anh dừng lại và lắng nghe cuộc sống, không chỉ bằng mắt, mà bằng cả trái tim. Khi chụp, anh không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà chỉ muốn giữ lại cảm giác chân thật khi đối diện với chính mình và thế giới xung quanh.

"Mỗi lần nhìn lại những tấm ảnh cũ, mình thấy rõ mình đã lớn lên ra sao, đã đi qua bao nhiêu cảm xúc mà đôi khi chính mình cũng quên mất" - Zen Tổng chia sẻ - "Và lúc đó, mình thấy thương cuộc đời này hơn, thương cả những điều không như ý, vì chúng cũng làm nên mình của hôm nay".

Đối với anh, cảm ơn cuộc đời là biết trân trọng những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất, vì đôi khi, chính những điều nhỏ bé ấy lại là điều giữ cho con người ta không đánh mất mình giữa cuộc sống nhiều áp lực. Và có lẽ, nhờ vậy mà những bức ảnh của Zen Tổng không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn là cách nhắc người khác học cách nhìn chậm lại, để thấy rằng mỗi ngày trôi qua đều có một lý do để mỉm cười.

Có lẽ giữa nhịp sống ngày càng vội, những bức ảnh của Zen Tổng là một lời nhắc dịu dàng: hãy chậm lại một chút, để cảm nhận và biết ơn những gì mình đang có. Và nếu mỗi người đều biết ơn những điều nhỏ bé quanh mình, có lẽ thế giới này cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Vì lòng biết ơn lan tỏa từ một tấm ảnh, một cảm xúc, đến cách chúng ta đối xử với nhau. Đó có lẽ chính là điều đẹp nhất mà Zen Tổng muốn gửi gắm qua từng khung hình: sống trọn, cảm nhận thật, và đừng quên nói "cảm ơn" với cuộc đời này.