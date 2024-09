5 ứng dụng phổ biến nhất của kính hộp cách âm

Kính hộp cách âm là loại kính đặc biệt của được cấu tạo từ hai hay nhiều lớp kính. Nó được cách biệt với nhau bởi khoảng chân không được bơm khí trơ. Loại khí đó có tác dụng giảm sự truyền nhiệt, truyền âm một cách hiệu quả.



Cấu tạo của kính hộp







Không giống như loại kính thông thường, kính hộp có cấu tạo đặc biệt để đảm bảo hiệu quả cách âm cách nhiệt.



– Thân kính: Thân kính được ghép từ 2 hoặc nhiều lớp kính có thể là kính dán, kính cường lực, kính phản quang. Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng để lựa chọn loại kính phù hợp nhất.



– Phần nhôm: Các thanh đệm nhôm được ngăn cách ở giữa các lớp kính. Ở bên trong có chứa các hạt hút ẩm để hút hơi ẩm còn sót lại.



– Lớp khí trơ: Ở khoảng rỗng tâm của hai lớp kính được bơm khoảng 95%-97% khí trơ.



– Lớp silicon: Ở hai thành bên ngoài là lớp silicon. Nó có tác dụng liên kết các lớp kính và thanh nhôm vào với nhau. Lớp này giúp định hình cửa kính hộp cách âm chắc chắn hơn.



Ưu điểm của kính hộp cách âm



Sở dĩ kính cách âm được ứng dụng trong nhiều công trình bởi nó có nhiều ưu điểm vượt trội.



– Khả năng cách âm cách nhiệt: Với cấu tạo đặc biệt, kính hộp có khả năng cách âm cách nhiệt hiệu quả. Nó hạn chế khả năng truyền âm, truyền nhiệt trong và ngoài với nhau.



Kính hộp có khả năng cách âm cách nhiệt hiệu quả





– Tính an toàn cao: Kính được cấu tạo từ 2 hay nhiều lớp kính khác nhau. Vì vậy nên tính an toàn của kính rất cao.



– Giảm ngưng tụ: Thanh nhôm ngăn cách giữa các lớp kính có chứa các loại hạt hút ẩm. Đó là lý do dòng kính này sẽ rất khó xảy ra hiện tượng ngưng tụ trên bề mặt kính. Nhất là khi có sự chênh lệch nhiệt độ ở trong và ngoài trên bề mặt kính sẽ không bị ngưng tụ. Điều này sẽ hạn chế vấn đề ẩm, mốc trong không gian.



– Giảm chi phí năng lượng: Vách, cửa kính giúp hạn chế hiện tượng thoát nhiệt ra bên ngoài. Thiết kế này sẽ giúp không gian ấm về mùa đông và mát vào mùa hè. Có thể thấy, đây là giải pháp giúp giảm chi phí điện năng.



– An toàn sức khỏe: Kính hộp có khả năng ngăn tia cực tím, bụi mịn có hại cho làn da, sức khỏe con người. Giải pháp này giúp mang lại môi trường sống trong lành và an toàn với con người.



– Nâng cao giá trị sử dụng: Việc sử dụng kính hộp giúp cho công trình lên một đẳng cấp mới. Nó có phù hợp với cửa kính, biệt thự, nhà phố, các công trình sang trọng đẳng cấp..



Ứng dụng của kính hộp trong cuộc sống



Với cấu tạo đặc biệt và nhiều ưu điểm vượt trội, kính hộp có khả năng cách âm cách nhiệt hiệu quả. Chính những yếu tố này đã giúp kính hộp được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng.



Bản chất của kính hộp là khả năng cách âm cách nhiệt nên bạn có thể dùng ở bất cứ hạng mục công trình nào. Tuy nhiên do giá thành kính hộp khá cao vì vậy khi sử dụng kính bạn cần nghiên cứu kỹ. Nó thường được sử dụng trong các khách sạn, tòa nhà… tuy nhiên bạn cũng có thể dùng trong các căn phòng đặc biệt:



Các khu vực tiếng ồn lớn



Ở các khu vực tiếng ồn lớn như sân bay, đường sắt, các tòa nhà gần đường cao tốc… hay những công trình có tiếng ồn lớn thì việc sử dụng kính hộp cách âm là giải pháp hiệu quả. Nó giúp bạn giải quyết được bài toán tiếng ồn và giảm âm thanh ngoài ý muốn. Bởi ô nhiễm tiếng ồn đã và đang là bài toán khó đặt ra đối với bất cứ ai.



Đặc biệt, dòng kính này thể hiện được khả năng cách âm cao khi sử dụng cho cửa và vách ngăn phòng thu. Ở các đài phát thanh, trung tâm ghi âm, truyền hình, đây là giải pháp phù hợp bạn nên cân nhắc.



Các công trình dân dụng



Ở các tòa văn phòng, bệnh viện, nhà ở, các tòa nhà yêu cầu giảm tiếng ồn, sức nóng thì đây là giải pháp hiệu quả. Nhất là các công trình nhà ở đô thị, gần các trục đường chính thì bạn cần quan tâm hơn tới giải pháp cách âm. Nó sẽ giúp giảm tiếng ồn, giảm sự tác động của ánh sáng Mặt Trời.



Môi trường cần điều hòa không khí và ngăn ngưng tụ



Ở sân bay đặc biệt là tháp kiểm soát không lưu có yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường. Môi trường yêu cầu không khí cần được điều hòa và ngăn ngưng tụ. Để chống ngưng tụ thì việc dùng kính hộp làm cửa và vách là giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, dòng kính này còn được sử dụng làm cửa và vách cho khu trưng bày nước giải khát, hay các kệ thực phẩm tươi sống…



Các cơ sở cần kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm



Ở các cơ sở cần kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm thì các giải pháp cách âm cách nhiệt càng quan trọng. Chẳng hạn như tổng đài điện thoại, phòng máy tính, phòng thí nghiệm… Bởi khi nhiệt độ và độ ẩm quá mức sẽ ảnh hưởng tới máy móc, thiết bị và khâu vận hành.



Các hạng mục khác



Bạn cũng có thể sử dụng kính hộp cách âm ở nhiều hạng mục công trình. Có thể kể đến như cửa chính, cửa sổ, vách, lan can, cầu thang… Tuy nhiên vì chi phí sản phẩm khá cao nên bạn hãy cân nhắc cẩn trọng trước khi sử dụng.



Có thể thấy kính hộp cách âm là loại vật liệu xây dựng không thể thiếu trong các công trình xây dựng. Nó có tính ứng dụng cao và có nhiều ưu điểm vượt trội. Tuy nhiên để phát huy tối đa hiệu quả, bạn cần phải lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp nhất.