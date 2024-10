6 hạng mục gia chủ không nên tiếc tiền khi cải tạo nhà

1. Móng nhà



Móng nhà là bộ phận quan trọng nhất trong ngôi nhà, đóng vai trò chịu lực cho toàn bộ công trình. Vì thế, khi cải tạo nhà, bạn cần đầu tư để thi công phần móng đảm bảo chất lượng, ưu tiên sử dụng vật liệu tốt, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Nếu bạn tiết kiệm chi phí làm móng nhà, rất nhiều hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra như sụt lún, nứt nẻ, sập nhà…



Để móng nhà chắc chắn, bạn nên lựa chọn vật liệu xây dựng chất lượng cao và tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật gia cố móng.



2. Khung nhà



Khung nhà bao gồm các thành phần chính đó là dầm, cột, sàn. Các yếu tố này kết hợp với nhau tạo thành một hệ thống chắc chắn để chịu tải chính cho ngôi nhà, đồng thời ngăn tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài.



Khi thi công khung nhà, bạn nên lựa chọn vật liệu chất lượng cao, đảm bảo khả năng chịu lực và độ bền tốt cho công trình. Nhờ đó, ngôi nhà sẽ không bị cong vênh, mối mọt, kết cấu và mức độ an toàn của công trình sẽ luôn được đảm bảo ở mức tốt nhất.



3. Hệ thống điện nước



Hệ thống điện nước trong nhà bao gồm các bộ phận chính như ổ cắm, hệ thống dây điện, hệ thống ống nước, thiết bị vệ sinh… đảm nhận nhiệm vụ cung cấp điện nước cho sinh hoạt. Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng và tiết kiệm điện nước, bạn nên lựa chọn các thiết bị chất lượng cao và thi công đúng kỹ thuật.



Nếu bạn không chú trọng đến hệ thống điện nước khi cải tạo nhà, tình trạng chập điện, cháy nổ và rò rỉ nước có thể xảy ra thường xuyên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của các thành viên trong gia đình.



4. Hệ thống chống thấm



Hệ thống chống thấm giữ vai trò ngăn chặn nước thấm dột vào không gian sống bên trong, giúp bảo vệ ngôi nhà trước nguy cơ nấm mốc, ẩm ướt, bong tróc sơn.



Nếu bạn không đầu tư chi phí cho hệ thống chống thấm, ngôi nhà rất dễ bị dột nát, ẩm ướt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính thẩm mỹ ngôi nhà.



5. Sơn nhà



Lớp sơn nhà có chức năng bảo vệ các bức tường trước tác động của thời tiết, môi trường, đồng thời làm tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Khi cải tạo nhà, nếu bạn lựa chọn dòng sơn chất lượng cao, khả năng chống thấm và chống ẩm mốc của tường nhà sẽ được nâng cao, quá trình vệ sinh diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.



Ngược lại, nếu bạn lựa chọn sơn kém chất lượng để tiết kiệm chi phí cải tạo, tường nhà rất dễ bị bong tróc, phai màu, đánh mất tính thẩm mỹ của công trình.



6. Cửa chính và cửa sổ



Cửa chính và cửa sổ là hạng mục bạn phải đầu tư nhiều khi cải tạo nhà, nhằm bảo vệ công trình trước tác động của thời tiết, tiếng ồn và trộm cắp. Nếu bạn lựa chọn cửa chất lượng cao, bạn không phải tốn thêm chi phí để sửa chữa hoặc thay thế, mức độ an toàn và tính thẩm mỹ của công trình luôn duy trì ở mức rất cao.



Nếu bạn đầu tư hệ cửa chính và cửa sổ một cách qua loa, ngôi nhà sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa gió, tiếng ồn, dễ bị trộm cắp, gây xáo trộn trong các hoạt động sinh hoạt thường ngày.



Khi cải tạo nhà, bạn nên đầu tư đúng và đủ vào các hạng mục quan trọng như móng, khung nhà, hệ thống điện nước, hệ thống chống thấm, cửa chính, cửa sổ, sơn nhà. Điều này sẽ giúp ngôi nhà của bạn luôn bền đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng.