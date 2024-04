Chạy xe công nghệ: phụ nữ cũng hoàn toàn có thể

Linh hoạt, khéo léo theo từng dịch vụ

"Được mọi người giới thiệu, bảo là Grab có nhận tài xế nữ, thế là chị đi đăng ký, mới đầu chỉ nghĩ là để có cơ hội thu nhập trong lúc thất nghiệp. Không nghĩ là lại gắn bó 5 năm nay", chị Đặng Thị Thanh Tâm (44 tuổi, Hà Nội) kể về cái duyên với nghề tài xế công nghệ. "Cơ bản là nó đáp ứng kinh tế của mình, thứ hai là nó đáp ứng được cả cái sở thích lông bông của mình nữa (cười)", chị tâm sự.

Thời gian đầu, bản thân chị và gia đình đều còn nghi ngại, đặc biệt là chồng chị rất lo lắng, xót vợ. Nữ tài xế nhớ lại, "nhưng mà đi một thời gian về cũng hay kể chuyện với chồng, có lúc buồn, nhưng mà vui nhiều hơn. Dần thì anh cũng thấy mình hòa nhập được, thấy vợ không phải vật lộn thì anh ý cũng ủng hộ."

Chị Thanh Tâm chiếm trọn cảm tình với nụ cười thân thiện và sự tận tình, chu đáo.

Gắn bó với nghề cầm lái đã nửa thập kỷ, chị Tâm đúc kết yếu tố giúp chị em trở thành những tài xế giỏi là sự linh hoạt", khéo theo từng dịch vụ". "Ví dụ như chạy GrabBike là mình và hành khách sẽ đồng hành cùng nhau suốt quãng đường đi. Có những người sống hướng nội, không thích chuyện trò mình cũng phải chú ý. Có những khách lại vui tính, cởi mở, chuyện trò từ đầu đến cuối, đến lúc về đến cửa rồi họ vẫn còn kể chuyện chưa muốn vào nhà", nữ tài xế kể.

"Dạo này chị không chở khách mà giao GrabFood. Có bạn khách quen, chuyên đặt bánh, đồ ăn vặt, trà sữa cho người yêu. Chị cài một tin nhắn tự động riêng trên Grab để dễ nhận biết, bạn đó đặt đến lần thứ hai, đọc tin nhắn xác nhận đơn hàng là nhận ra chị. Mình biết vậy nên khi giao đồ ăn mình cũng pha trò bảo "Em ơi tình yêu đến, tình yêu đến…" Bản thân người nhận cũng cảm nhận được tình cảm của bạn trai người ta gửi".

Chị tiếp lời, "Với các bạn gen Z bây giờ, nhiều khi làm cầu nối cho các bạn ý. Giận dỗi nhau thì "Chị ơi, người yêu em đang dỗi em đấy, đưa trà sữa thì note hộ em là "Sorry" nhá… Nhiều cái cũng vui, hay gặp hàng ngày, tự dưng thành yêu nghề!" Đây là cái khéo léo, tinh tế giúp các nữ tài xế như chị Tâm không chỉ dễ dàng tìm thấy niềm vui trong công việc thường ngày, mà còn ghi nhiều điểm cộng với khách hàng.

Vui vẻ, mềm mỏng và kiên nhẫn

Giống với chị Tâm, chị Đỗ Thị Nguyệt (36 tuổi), tài xế GrabCar tại Hà Nội, cũng gắn bó với nghề cầm lái được 5 năm. Chị cũng may mắn được gia đình hậu thuẫn, ủng hộ: "Chị hay đùa với chồng: Đáng ra em với anh phải đổi nghề cho nhau". Chồng chị thì thích chăn nuôi, thích ở nhà cơm nước nhưng chị thì không. Anh ý cũng rất hiểu và thông cảm cho vợ. Các con thì đáng yêu mà cũng ủng hộ mẹ lắm".

Chị Nguyệt -"tay lái lụa" luôn chào đón khách hàng với nụ cười trên môi

Đặc biệt, chị không chỉ được đánh giá là một trong những bác tài có tay nghề tốt nhất tổ đội, mà còn có tiềm năng trở thành một nữ đội trưởng trong tương lai gần. "Bản thân chị ngày trước chạy xe nhỏ, xe bốn chỗ chị cũng tự thay được lốp, bóng đèn, cũng có vài lần chị hỗ trợ anh em, vì ngày xưa nhà chị cũng làm sửa xe", chị Nguyệt kể.

Chiêm nghiệm về nghề, nữ tài xế GrabCar bày tỏ: "Theo chị, mình phải mang một tâm trạng vui vẻ, thoải mái khi đi làm. Nghề lái sẽ rèn cho mình sự kiên nhẫn, nhưng có sự mềm mỏng của nữ. Kể cả như chị, cá tính mạnh vẫn có gì đó mềm mỏng, bản thân chị lúc nào cũng đặt an toàn là trên hết. Nếu chẳng may có xảy ra va chạm trên đường, cũng chưa bao giờ chị nói to".

Không chỉ có tay nghề được đánh giá cao, chị Nguyệt còn được khách hàng quý mến, thậm chí có những khách hàng thân thiết đã trở thành bạn bè.

Khi được hỏi nhìn lại hành trình gắn bó với công việc này, liệu chị có thấy đây là công việc phù hợp với các "bóng hồng?, nữ tài xế tự tin khẳng định: "Phù hợp chứ! Đây cũng là một công việc để kiếm tiền và nuôi gia đình. Chị hay trêu đồng nghiệp, mình bình thường nhưng công việc mình làm không tầm thường. Chịu khó và nhiệt huyết với nghề thì sẽ thành công. Hãy thích những việc mình làm và hạnh phúc khi làm việc đó".