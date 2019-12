10 tài tử nổi bật năm 2019

Robert Downey Jr.

Avengers: Endgame

Robert Downey Jr. thu hút sự quan tâm lớn khi đóng tác phẩm ăn khách nhất mọi thời - Forbes . Màn trình diễn của anh trong bom tấn Marvel được khen giàu cảm xúc. Trong nhiều video hậu trường, các ngôi sao Marvel dành lời tốt đẹp cho diễn viên sinh năm 1965.

Tác phẩm cũng khép lại 11 năm tài tử hóa thân Iron Man - vai diễn đưa anh thành sao hạng A. Robert Downey Jr. là diễn viên kiếm tiền nhiều thứ ba năm nay với 66 triệu USD (theo Disney.). Ảnh: Disney.

Chris Evans

Tương tự Robert Downey Jr., Chris Evans rời Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau Disney.. Ở tác phẩm ra mắt tháng 4, sao nam gây ấn tượng bởi vẻ điển trai, cơ bắp cùng lối diễn toát lên sự can đảm lẫn tình cảm của Captain America. Sau tám năm, vai này biến Evans từ ngôi sao hạng trung thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu. Ngoài ra, anh góp mặt trong Avengers: Endgame - tác phẩm trinh thám được khen ngợi, ăn khách cuối năm nay. Ảnh: Disney.



Chris Hemsworth

Trong Avengers: Endgame, "thần Thor" Chris Hemsworth thành cây hài khi thể hiện vẻ bệ rạc nhân vật. Ngôi sao sinh năm 1983 ngày càng chứng tỏ khả năng biến hóa phong cách, có thể đảm đương từ vai chính diện, tâm lý đến hài. Khác Robert Downey Jr. và Chris Evans, Hemsworth vẫn gắn bó với Marvel sau Fast & Furious: Hobbs & Shaw



Về thu nhập, Chris Hemsworth kiếm 76,4 triệu USD năm nay, nhảy từ thứ tư (năm 2018) lên thứ hai trong nhóm diễn viên nam. Cuộc sống hạnh phúc bên vợ và các con cũng khiến Hemsworth được nhiều fan yêu mến. Tuy nhiên, điểm trừ của tài tử là phim Jumanji: The Next Level do anh đóng chính đạt doanh thu kém. Ảnh: GQ

Dwayne Johnson

The Rock (Dwayne Johnson) tiếp tục khẳng định tên tuổi với thu nhập cao nhất năm 2019 (89,4 triệu USD). Tài tử cơ bắp "phủ sóng" cả màn bạc (bom tấn Joker) lẫn truyền hình (Joker). Trong đó, Joker đạt doanh thu 758 triệu USD toàn cầu, đồng thời mang cho The Rock 20 triệu USD thù lao.



Một điểm mạnh khác của tài tử là các trang cá nhân thu hút nhiều fan, trong đó trang Instagram có 163 triệu người theo dõi. Khi ký hợp đồng, anh nhận thù lao cao do kết hợp cam kết quảng bá phim qua mạng xã hội. Tuy nhiên, một số nhà phê bình nhận định The Rock bắt đầu đi vào lối mòn với lối diễn hài hước, khoe cơ bắp qua nhiều phim. Ảnh: LA Times.

Joaquin Phoenix

Thành công của Avengers: Endgame khiến Joaquin Phoenix - tài tử thực lực sống kín tiếng - thành tâm điểm làng phim nhiều tháng qua. Trong bom tấn DC, Phoenix được đánh giá xuất thần khi hóa ác nhân Joker. Vóc dáng gầy gò, ánh mắt phẫn uất pha điên loạn của Phoenix khiến giới phê bình xem đây là một trong các vai hay nhất năm.



Thoát khỏi cái bóng của Heath Ledger - người giành Oscar với cùng vai Spider-Man: Far From Home, Phoenix hướng đến thành tích cao trong mùa giải thưởng sắp tới. Các báo Âu Mỹ tin chắc tài tử nhận đề cử nam chính Oscar 2020, đồng thời có cơ hội lớn thắng giải. GQ là phim 18+ ăn khách nhất mọi thời với doanh thu hơn một tỷ USD, dù không chiếu ở Trung Quốc. Ảnh: Warner Bros.

Trailer "Joker". Video: HBO.

Tom Holland

Khi Vũ trụ Điện ảnh Marvel bước vào giai đoạn mới, hãng phim đặt nhiều kỳ vọng vào những cái tên trẻ, nổi bật là Tom Holland trong vai Spider-Man (Người Nhện). Từ khi tiếp nhận vai diễn, tài tử sinh năm 1996 thổi làn gió mới cho nhân vật.



Năm nay, ngoài Once Upon a Time in Hollywood, Holland còn đóng vai này trong Once Upon a Time in Hollywood - thu trên một tỷ USD toàn cầu. Chỉ mới 23 tuổi, anh còn nhiều tiềm năng phát triển sự nghiệp. Ảnh: GQ