"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

"Hẹn hò Phú Thọ" được tác giả Trần Thị Thùy (nghệ danh Phương Thảo) sáng tác và trực tiếp thể hiện, nhằm ngợi ca vẻ đẹp của mảnh đất vua Hùng. Ca khúc lấy cảm hứng sau khi ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ, mở ra dư địa phát triển rộng lớn với nét văn hóa đậm đà bản sắc riêng có.

Phương Thảo chia sẻ: "Tôi viết Hẹn hò Phú Thọ trong những ngày quê hương có nhiều đổi thay. Là người con đất Tổ, tôi cảm nhận được quê hương mình đang đứng trước vận hội mới, cùng đất nước chuyển mình với nhiều cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội".

Mang nhiều nét văn hóa truyền thống, âm hưởng dân gian nhưng lại rất trẻ trung, hiện đại – đúng như tinh thần phát triển của địa phương, "Hẹn hò Phú Thọ" là một bài hát dễ nghe, lời ca dễ thuộc. Cùng với giai điệu và ca từ ngợi ca vẻ đẹp của Phú Thọ mới, hình ảnh trong MV được thực hiện đẹp mắt tại nhiều điểm đến du lịch, văn hóa nổi bật của Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc (cũ).

MV đưa khán giả ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng mang đậm bản sắc văn hóa của Phú Thọ mới như: đình Hùng Lô – nơi hát Xoan vang lên giữa không gian cổ kính, gợi nhắc di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; đồi chè Long Cốc – bức tranh thiên nhiên thơ mộng, biểu tượng cho sức sống và tinh thần lao động của người dân trung du; Nhà máy Thủy điện Hòa Bình – minh chứng cho ý chí và trí tuệ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết đất nước; Tây Thiên – Tam Đảo – miền đất linh thiêng bồng bềnh mây trắng.

Đặc biệt là hình ảnh Đền Hùng – nơi hồn thiêng sông núi hội tụ, lan tỏa, trở thành điểm tựa tinh thần cho dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Dưới góc máy tinh tế của ê-kíp sản xuất, từng khuôn hình trong MV như một lát cắt văn hóa – nơi thiên nhiên, con người và âm nhạc hòa quyện để kể lại câu chuyện tình yêu quê hương bằng ngôn ngữ hình ảnh và cảm xúc.

Phương Thảo chia sẻ cô tôi muốn thực hiện một sản phẩm âm nhạc có tính chất quảng bá văn hóa, du lịch của vùng đất Tổ Hùng Vương trong thời đại mới, vì thế mọi hình ảnh, điểm đến đều được chắt lọc cẩn thận. Để thực hiện MV này, hơn 30 người đã phải làm việc miệt mài trong nhiều ngày, có những ngày phải quay đêm.

MV "Hẹn hò Phú Thọ" vừa được ê-kíp giới thiệu và dự kiến ra mắt chính thức vào đầu tháng 11-2025 trên các nền tảng truyền thông và YouTube.