Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao giải tại Chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Trong không khí trang trọng và rực rỡ của đêm gala trao giải, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga – khách mời VIP của chương trình – đã xuất hiện và trực tiếp trao các giải thưởng quan trọng dành cho những thí sinh xuất sắc nhất mùa giải năm nay.

Hiện giữ vai trò Chủ tịch Mạng lưới Phát triển Doanh nhân Văn hóa Sáng tạo Việt Nam – ASEAN, Hoa hậu Đậu Hằng Nga được biết đến là doanh nhân uy tín, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và các hoạt động xã hội – thiện nguyện. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu kinh nghiệm phong phú khi từng tham gia hội đồng giám khảo tại nhiều sân chơi nhan sắc và nghệ thuật trong nước.

Chính vì vậy, Ban tổ chức Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã trân trọng mời cô vào vị trí khách mời VIP, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ trao giải cho các thí sinh tiêu biểu.

Khi MC công bố danh hiệu và các hạng mục của mùa giải, Hoa hậu Đậu Hằng Nga xuất hiện trên sân khấu để trao giải Thí sinh Triển vọng, giải Ca sĩ được yêu thích nhất và giải Ca sĩ ấn tượng – những giải thưởng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả và giới chuyên môn.

Chia sẻ tại đêm gala, Hoa hậu Đậu Hằng Nga xúc động cho biết: "Tôi rất vinh dự và hãnh diện khi được ngồi ở vị trí khách mời trao giải cho các thí sinh. Năm nay, chất lượng thí sinh thật sự nổi trội. Các em có đủ tố chất và tài năng để tỏa sáng trong đêm chung kết. Những giải thưởng triển vọng và ấn tượng đều rất xứng đáng với những gương mặt được gọi tên. Ban giám khảo đã làm việc công tâm và trách nhiệm. Tôi chúc các em sẽ tiếp tục tỏa sáng và phát triển rực rỡ hơn trên con đường nghệ thuật".

Xuất hiện trong tà áo dài sắc cam duyên dáng, bộ trang phục thuần Việt được thêu hình ảnh chim công, đính hoa trên thân ái đài cát…, Hoa hậu Đậu Hằng Nga gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nền nã, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút.

Hình ảnh của cô tại sự kiện được đánh giá là sang trọng, chỉn chu và giàu cảm xúc, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong đêm trao giải.

Không chỉ trao giải, sự hiện diện của cô còn mang đến thông điệp tích cực về tài năng, sự sáng tạo và tinh thần cống hiến trong nghệ thuật, góp phần truyền cảm hứng cho các thí sinh của Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 trên hành trình theo đuổi đam mê.