Tổng giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn ra mắt MV “Ơn thầy”

17 tháng 11, 2025 | 12:38

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Tổng Giám đốc ESUHAI Group - ông Lê Long Sơn - ra mắt MV “Ơn thầy”, ca khúc nổi bật trong album đầu tay "Trường đời".

Đây là một dự án đặc biệt được hoàn thiện chỉ trong 19 ngày, với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

TGĐ ESUHAI Group Lê Long Sơn: ra mắt MV “Ơn Thầy” - Ảnh 1.

MV là lời tri ân gửi đến những người thầy, đồng thời mở ra một hướng sáng tạo mới trong giáo dục - đào tạo kết hợp cùng nghệ thuật.

Với "Ơn thầy", ông Lê Long Sơn không chỉ xuất hiện với vai trò lãnh đạo tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục, từng hai lần phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản; mà còn là tác giả và là người truyền cảm hứng sáng tạo, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những người thầy trong cuộc đời mình.

Cũng với "Ơn thầy", tác giả Lê Long Sơn mong muốn thông qua bài hát này khơi gợi những kỷ niệm đẹp và lòng trắc ẩn của những người đang là học trò, với tinh thần "Tôn sư trọng đạo", vì "Bán tự vi sư - Nửa chữ cũng là Thầy" - một tinh thần tốt đẹp cần được lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Khi nhà lãnh đạo trở thành người sáng tác

Xuất phát từ vai trò một nhà kinh doanh, người sáng lập và điều hành hệ sinh thái ESUHAI Group, đồng thời là một người thầy với hơn 20 năm "trồng người", ông Lê Long Sơn đã chọn âm nhạc như một cách "giáo dục bằng cảm xúc" - chạm đến trái tim và khơi gợi những giá trị tốt đẹp trong con người.

TGĐ ESUHAI Group Lê Long Sơn: ra mắt MV “Ơn Thầy” - Ảnh 2.

Album đầu tay mang tên "Trường đời", gồm 15 ca khúc do ông trực tiếp lên ý tưởng, viết lời và sáng tác, với sự đồng hành của cố vấn âm nhạc cùng công nghệ AI hỗ trợ hòa âm - phối khí. Trong đó, "Ơn thầy" được chọn làm ca khúc đầu tiên thực hiện MV, như lời tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy, đồng thời tôn vinh tinh thần "Tôn sư trọng đạo" - một giá trị văn hóa Việt cần được gìn giữ trong thời đại số.

Ca khúc được hình thành từ ngày 20-11-2024, trong một lần trở về thăm trường xưa, những ký ức và tình cảm chợt ùa về khiến ông Sơn xúc động viết nên những vần thơ đầu tiên. 

Chính những cảm xúc chân thành ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác và trong 19 ngày đêm cùng ê-kíp từng bước thực hiện MV "Ơn thầy".

"Âm nhạc giúp tôi nói lên những điều mà lời nói thường ngày không thể diễn tả hết. 'Ơn thầy' là lời tri ân gửi đến những người đã dạy tôi nên người và truyền cho tôi khát vọng lan tỏa giá trị tốt đẹp đến thế hệ mai sau" - ông Sơn chia sẻ.

"Ơn thầy" - khi âm nhạc kể câu chuyện về lòng biết ơn

MV "Ơn thầy" do nhạc sĩ Lê Long Sơn lên ý tưởng, đạo diễn Điệp Văn thực hiện, được xây dựng trên hai mạch cảm xúc:

TGĐ ESUHAI Group Lê Long Sơn: ra mắt MV “Ơn Thầy” - Ảnh 3.

● Sự tĩnh lặng và trang nghiêm qua phần trình diễn của ca sĩ Nam Cường - Duyên Quỳnh và dàn hợp xướng 40 ca sĩ trẻ;

● Sự ấm áp và chân thật trong hành trình tác giả trở về thăm hai người ân sư lớn của cuộc đời mình: Thầy Nguyễn Đức Hoè (83 tuổi) và cô Nguyễn Thị Hoài Thu (86 tuổi).

Không phô diễn kỹ thuật hay sân khấu hoành tráng, MV chọn cách kể mộc mạc – chân thật, ghi lại những cái ôm thật chặt, cái nắm tay đầy lưu luyến, giọt nước mắt xen lẫn nụ cười. Hình ảnh người thầy được khắc họa như "ngọn hải đăng giữa biển đời", soi đường cho bao thế hệ học trò.

Dự án được thực hiện chỉ 19 ngày theo tinh thần "chân thật - giản dị - chạm đến cảm xúc", không hướng tới thương mại, mà nhằm truyền cảm hứng và tôn vinh những người gieo hạt tri thức.

TGĐ ESUHAI Group Lê Long Sơn: ra mắt MV “Ơn Thầy” - Ảnh 4.

"Ơn thầy" - dấu mốc trên hành trình "giáo dục bằng âm nhạc"

"Ơn thầy" không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà là thông điệp nhân văn về lòng biết ơn và giá trị giáo dục bền vững - nơi một nhà lãnh đạo chọn âm nhạc để nói lời tri ân.

"Công nghệ có thể hỗ trợ con người trong nhiều mặt, nhưng chỉ trái tim mới tạo nên những giá trị chạm đến trái tim. Âm nhạc không phải để ru ngủ, mà là liều thuốc giúp ta tỉnh thức và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của mỗi người" - ông Sơn khẳng định.

P.Nguyễn

