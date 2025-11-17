Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ





Trong khuôn khổ chương trình, nhãn hàng Nestlé MILO đã trao tặng 3 phòng máy tính cho các trường tiểu học tại tỉnh Nghệ An và Ninh Bình.

Triển khai từ năm 2021, chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng học tập và phát triển toàn diện cho học sinh tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, cho hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau.

Các trường vừa được trao tặng phòng máy gồm Trường Tiểu học Quang Thành (xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An), Trường Tiểu học Viên Thành (xã Hợp Ninh, tỉnh Nghệ An) và Trường Tiểu học Liêm Hải (xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình).

Năm học 2025–2026, mỗi điểm trường được hỗ trợ phòng máy tính với 20 máy tính xách tay, giúp học sinh và giáo viên dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin và nâng cao kỹ năng số. Sáng kiến này giúp các điểm trường vùng khó tiệm cận chuẩn quốc gia, hướng tới mô hình trường học số hiện đại.

Bên cạnh đó, Nestlé MILO còn gửi tặng gần 3.000 bộ dụng cụ học tập, hơn 2.000 áo khoác, tiếp thêm niềm vui và sự hứng khởi cho học sinh và giáo viên trong năm học mới.

Lễ trao tặng phòng máy tính , cùng Lễ kỷ niệm 43 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại điểm trường tiểu học Quang Thành, Nghệ An.

Lễ trao tặng phòng máy tính tại điểm trường tiểu học Viên Thành, Nghệ An

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc Ngành hàng MILO và Sữa, Nestlé Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào được đồng hành cùng ngành Giáo dục trong hành trình hỗ trợ, mang lại cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu vùng xa, còn thiếu thốn. Bên cạnh việc cung cấp nguồn dinh dưỡng và khuyến khích vận động thể chất, việc trang bị phòng máy tính giúp học sinh mở rộng tri thức, khơi dậy niềm say mê khám phá – những yếu tố quan trọng cho một thế hệ trẻ Việt Nam năng động và tự tin hơn".

Với cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, trong nhiều năm qua, Nestlé MILO đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa.