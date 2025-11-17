Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình do Masterise Group tổ chức

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Tổng giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn ra mắt MV “Ơn thầy”

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Tổng Giám đốc ESUHAI Group - ông Lê Long Sơn - ra mắt MV “Ơn thầy”, ca khúc nổi bật trong album đầu tay "Trường đời".

Điều trị khúc xạ mắt ngày càng an toàn, hiệu quả

Rất nhiều người, đặc biệt người trẻ, muốn phẫu thuật để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tìm lại sự tự tin.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Tiến sĩ – nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.

Phúc Lộc Thọ Honey và KingBee: Tinh hoa mật ong Việt chinh phục thị trường

Với gần hai thập kỷ phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Lộc Thọ đang khẳng định vị thế tiên phong của ngành ong mật Việt Nam.

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt – Hàn 2025 do KOCCA Việt Nam tổ chức khai mạc tại WTC EXPO, mở đầu ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025".

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An

Bệnh viện Da liễu Trung ương khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An, và kêu gọi ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ.

Sinh viên ngành truyền thông học tập sáng tạo cùng dự án Black PR Universe

Dự án "Black PR Universe – PR Đen: Vẻ đẹp của Bóng Tối", giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng và giá trị nhân văn.

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service

Trong thế giới của quý ông tinh tế, có một "bản giao hưởng" của giác quan, đó là trải nghiệm may đo bespoke tại gia của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service.

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói”

Dự án được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”, các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện với bác sĩ về tình dục an toàn.

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác"

Ella Mây, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thế hệ Gen Z, không chỉ mang đến những buổi livestream thú vị mà còn truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Hướng đến mục tiêu “Lão hóa khỏe mạnh”

Hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Người trẻ đi chữa lành

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn tin cậy của người yêu nhiếp ảnh

17 tháng 11, 2025 | 20:40

DSLR Đà Nẵng tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Canon Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm máy ảnh, ống kính và phụ kiện Canon chính hãng 100%.

DSLR Đà Nẵng đảm bảo chất lượng tuyệt đối và nguồn gốc rõ ràng. Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết bị nhiếp ảnh, chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn mang đến dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật tận tâm và giải pháp phù hợp cho mọi nhu cầu của khách hàng, từ những người mới bắt đầu chập chững với nhiếp ảnh đến các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim và những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn đáng tin cậy của người yêu nhiếp ảnh - Ảnh 1.

Nhờ sự tận tâm và uy tín đã được khẳng định qua thời gian, DSLR Đà Nẵng đã trở thành điểm đến đáng tin cậy tại khu vực miền Trung, nơi khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như sự chuyên nghiệp trong dịch vụ. Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để duy trì và nâng cao tiêu chuẩn phục vụ, xứng đáng là cầu nối vững chắc giữa Canon Việt Nam và cộng đồng những người đam mê nhiếp ảnh.

Sản phẩm Canon chính hãng – Đáp ứng mọi nhu cầu sáng tạo

Là đối tác phân phối trực tiếp của Canon Việt Nam, DSLR Đà Nẵng đảm bảo mọi sản phẩm đều có tem chứng nhận, bảo hành điện tử và nguồn gốc rõ ràng.

Chúng tôi mang đến danh mục sản phẩm đa dạng:

Máy ảnh Mirrorless Canon với nhiều lựa chọn phù hợp cho người mới bắt đầu đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Ống kính Canon RF cùng các dòng phụ kiện như flash, micro, tripod, balo và thiết bị livestream.

Tất cả đều được Canon Việt Nam kiểm định chất lượng, mang đến hiệu suất ổn định, hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao.

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn đáng tin cậy của người yêu nhiếp ảnh - Ảnh 2.

Dịch vụ chuyên nghiệp – Đồng hành cùng khách hàng

Tại DSLR Đà Nẵng, khách hàng không chỉ được mua sắm thiết bị mà còn được trải nghiệm dịch vụ toàn diện.

Đội ngũ nhân viên có chuyên môn và đam mê nhiếp ảnh sẽ:

Tư vấn chi tiết để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng tận tình.

Bảo trì, kiểm tra kỹ thuật định kỳ theo tiêu chuẩn Canon Việt Nam.

Chúng tôi đặt chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu trong mọi giao dịch.

Giá trị thật – Chính hãng – Minh bạch

Là đại lý ủy quyền chính thức của Canon Việt Nam, DSLR Đà Nẵng tự hào mang đến cho khách hàng những sản phẩm máy ảnh, ống kính và phụ kiện Canon chính hãng với chất lượng đảm bảo tuyệt đối. 

Chúng tôi cam kết cung cấp giá bán công khai, minh bạch, đi kèm các chính sách rõ ràng và chế độ bảo hành điện tử chính hãng từ Canon Việt Nam, nhằm bảo vệ quyền lợi tối ưu cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn đáng tin cậy của người yêu nhiếp ảnh - Ảnh 3.

Không chỉ dừng lại ở việc phân phối sản phẩm, DSLR Đà Nẵng còn thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, các buổi workshop chuyên sâu và các sự kiện trải nghiệm sản phẩm, giúp khách hàng trực tiếp khám phá và làm quen với công nghệ hình ảnh tiên tiến nhất. 

Những hoạt động này không chỉ tạo cơ hội tiếp cận các thiết bị hiện đại mà còn mang lại trải nghiệm thực tế, giúp người dùng đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu sáng tạo và công việc của mình, đồng thời tối ưu hóa chi phí một cách hiệu quả.

Với phương châm "Chất lượng – Minh bạch – Trải nghiệm", DSLR Đà Nẵng luôn nỗ lực trở thành điểm đến tin cậy của cộng đồng nhiếp ảnh, từ những người mới bắt đầu đến các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mang đến dịch vụ hoàn hảo và sự hài lòng tuyệt đối cho mọi khách hàng.

📍 Địa chỉ: 192 Điện Biên Phủ - Thanh Khê - Đà Nẵng

📞 Hotline: 0905 116 186

🌐 Website: www.dslrdanang.vn

Đan Sao

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.