Điều trị khúc xạ mắt ngày càng an toàn, hiệu quả

Hội thảo "Thiết kế thị lực cá nhân hóa trong điều trị tật khúc xạ" do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe thị giác cho người Việt đã diễn ra vào ngày 15-10.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhãn khoa cho biết hiện nay có tật khúc xạ có 4 loại: cận thị, viễn thị, loạn thị, lão thị. Tật khúc xạ có thể được khắc phục bằng việc đeo kính và kính áp tròng chỉnh tật khúc xạ hoặc điều trị bằng phẫu thuật mắt bằng laser. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tật khúc xạ, lựa chọn lối sống sinh hoạt và độ tuổi của mỗi người chọn một phương pháp phù hợp.

Rất nhiều người, đặc biệt người trẻ muốn phẫu thuật để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tìm lại sự tự tin và ánh nhìn tự do 10/10. Có người phẫu thuật để lấy lại sự tự tin sau nhiều năm gắn bó với kính, có người chuẩn bị cho một chương mới như trở thành cô dâu, làm mẹ thăng tiến trong công việc hoặc theo đuổi đam mê thể thao, nhảy múa, chinh phục các cung đường thám hiểm...

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo

Thị trường có rất nhiều phương pháp và nguồn thông tin về điều trị tật khúc xạ và gây khó khăn cho bệnh nhân lựa chọn phương pháp phẫu thuật, nơi phẫu thuật thích hợp.

BS Nội trú Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn, chia sẻ: "Sau phẫu thuật khúc xạ, các vấn đề thường gặp bao gồm tác dụng phụ tạm thời như khô mắt, cộm, nhạy cảm ánh sáng, lóa mắt, chảy nước mắt… Hầu hết các triệu chứng tạm thời sẽ tự hết sau vài tuần. Với các phương pháp hiện đại việc phẫu thuật nhẹ nhàng, bệnh nhân hồi phục nhanh và mỗi người được thiết kế một phương pháp phù hợp nhất như "may đo" quần áo".