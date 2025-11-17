Giải pháp bảo vệ trẻ em trước phế cầu khuẩn

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Bộ môn Nhi và Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội (Trường Đại học Y Dược TP HCM) vừa tổ chức chuỗi hội thảo khoa học về phế cầu khuẩn tại TP HCM (11-11) và Hà Nội (13-11).

Các chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận tại hội thảo

Chủ đề xuyên suốt là "Động học týp huyết thanh trong mô hình bệnh phế cầu ở trẻ em", thu hút sự quan tâm của hơn 1.000 chuyên gia và cán bộ y tế trên cả nước. Đây là diễn đàn cập nhật dữ liệu dịch tễ mới, đặc biệt ở trẻ nhỏ – nhóm dễ tổn thương nhất. Các chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm triển khai chiến lược phòng ngừa sớm, bao phủ rộng, nhằm giảm nguy cơ từ các týp phế cầu có độc lực cao.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết phế cầu khuẩn là một trong những tác nhân gây tử vong hàng đầu liên quan đến kháng kháng sinh, với khoảng 600.000 ca tử vong mỗi năm. Hiện có hơn 100 tuýp huyết thanh phế cầu, trong đó 23 tuýp gây phần lớn các bệnh nhiễm trùng xâm lấn ở trẻ em. Do đó, phòng ngừa chủ động là chiến lược ưu tiên, bao gồm: vệ sinh cá nhân, nâng cao nhận thức cộng đồng, phát hiện sớm và tiêm chủng cho trẻ em.

Hiện Bộ Y tế đã cấp phép 5 loại vắc-xin phòng phế cầu, trong đó 4 loại sử dụng công nghệ cộng hợp, tạo trí nhớ miễn dịch mạnh và giảm vi khuẩn lưu trú ở hầu họng.

Tiến sĩ Mark Fletcher, Giám đốc cấp cao, Bộ phận y khoa nghiên cứu và phát triển vắc-xin Pfizer khẳng định, đây là nền tảng vững chắc để mở rộng phạm vi bảo vệ, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và ứng phó các thách thức y tế như đề kháng kháng sinh.

Chuỗi hội thảo giúp cập nhật dữ liệu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt trong bảo vệ sức khỏe trẻ em trước bệnh do phế cầu khuẩn.