Jacqueline Thu Thảo Nguyễn nhận bằng khen từ Liên hoan phim quốc tế

"Đóa hoa mong manh", một bộ phim Việt Nam sản xuất tại Mỹ, chính thức ra mắt trên các màn ảnh quốc tế tại Mỹ, Ấn Độ và Canada. Điều đặc biệt là bộ phim được sự hợp tác của đạo diễn- nhà sản xuất Mai Thu Huyền cùng nhà sản xuất - nhà đầu tư Dr Jacqueline Thu Thảo Nguyễn đã nhận hàng loạt giải thưởng liên hoan phim quốc tế cùng rất nhiều đề cử.

Điển hình: 6 giải thưởng từ Liên hoan phim Flow Festival và Film Market tại Florida, bao gồm giải thưởng vinh danh ở hạng mục Best Producer -nhà sản xuất xuất sắc nhất và Best First Time Film Maker - nhà làm phim đầu tay xuất sắc nhất.

Những giải thưởng nhận được chính là thành tựu đóng góp to lớn, quyết định sự thành công của người Việt tại hải ngoại khi tham gia vào điện ảnh, sau gần nửa thế kỷ.

Trong thời gian vừa qua, phim "Đóa hoa mong manh" đã ra mắt và công chiếu trên 60 cụm rạp thuộc 25 tiểu bang trên toàn Mỹ. Niềm hãnh diện bất ngờ là Dr Jacqueline Thu Thảo đã hân hạnh được Dân biểu Hạ viện tiểu bang Nevada vinh danh về sự đóng góp đáng kể đầy ý nghĩa trong việc phát triển văn hóa, bảo tồn bản sắc dân tộc đem lại niềm vinh dự cho cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Xúc động trước sự tuyên dương này, dược sĩ - nhà sản xuất Jacqueline Thu Thảo Nguyễn chia sẻ: "Cảm xúc của một dược sĩ hơn 25 năm quyết định dấn thân lần đầu tiên vào nghệ thuật thứ 7 và đây cũng được xem là đứa con tinh thần của Thảo sau một năm dài theo đuổi dự án này. Rất xúc động với niềm vui dâng trào vì giấc mơ với biết bao nỗ lực giờ đã thành sự thật. Chứng kiến "Đóa hoa mong manh" được công chiếu khắp nơi tại Mỹ được xem là chúng tôi đã lội ngược dòng. Đã từng bị một nhà phát hành phim từ chối khiến chúng tôi có lúc tuyệt vọng tưởng chừng đang ở ngõ cụt".

Không bỏ cuộc, Thu Thảo nhất định tìm hiểu và gởi đi hơn 150 mail đến các nhà phát hành phim và cuối cùng đã nhận được email trả lời của 10 công ty phát hành rất hứng thú với câu chuyện của bộ phim.

Sau khi họp bàn với ban điều hành Execute Team, chúng tôi quyết định chọn công ty Atlas. Quá nhiều cảm xúc khi thấy câu chuyện phim lấy được nước mắt của nhiều khán giả, được đón nhận lời khen và những nhận xét tích cực của công chúng tại sự kiện ra mắt phim.